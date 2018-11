Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok a szemét, kevés a dolgozó.","shortLead":"Sok a szemét, kevés a dolgozó.","id":"20181128_Mar_a_hulladekudvarokba_sem_lehet_kivetel_nelkul_vinni_a_szemetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93dcf26-9baf-4cec-8fcb-c3006663378e","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Mar_a_hulladekudvarokba_sem_lehet_kivetel_nelkul_vinni_a_szemetet","timestamp":"2018. november. 28. 15:13","title":"Már a hulladékudvarokba sem lehet kivétel nélkül vinni a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9370ace-3db1-45e8-bc45-00aac68ee92a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube saját gyártású tartalmait eddig kizárólag előfizetéssel rendelkezők felhasználók láthatták. A jövőben azonban minden felhasználó hozzáférhet majd a sok filmhez, sorozathoz, műsorhoz.","shortLead":"A YouTube saját gyártású tartalmait eddig kizárólag előfizetéssel rendelkezők felhasználók láthatták. A jövőben azonban...","id":"20181129_youtube_video_filmnezes_youtube_premium_teljes_filmek_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9370ace-3db1-45e8-bc45-00aac68ee92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5df5ec8-50fe-4775-85f2-cae5b4b7a924","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_youtube_video_filmnezes_youtube_premium_teljes_filmek_ingyen","timestamp":"2018. november. 29. 09:03","title":"Nagy változás a YouTube-on: sorra jönnek az ingyenes filmek és sorozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ea3798-71b6-4c34-9bf5-5f94fd744762","c_author":"Puzsér Róbert","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelöltségre jelentkező kritikus politikai manifesztuma. ","shortLead":"A főpolgármester-jelöltségre jelentkező kritikus politikai manifesztuma. ","id":"20181130_Puzser_Robert_Uj_centrista_politikat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2ea3798-71b6-4c34-9bf5-5f94fd744762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d0fbc1-f0ed-4a8f-95c6-eda800dbc906","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Puzser_Robert_Uj_centrista_politikat","timestamp":"2018. november. 30. 08:32","title":"Puzsér Róbert: Új centrista politikát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0145fc8-8281-455d-b94d-a8f26155caad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó új kompakt modellje a dízelek kedvező fogyasztását és nagy nyomatékát a benzinmotorok finom járásával kombinálja. A turbó nélküli lágyhibrid meghajtás benzinnel üzemel.","shortLead":"A japán gyártó új kompakt modellje a dízelek kedvező fogyasztását és nagy nyomatékát a benzinmotorok finom járásával...","id":"20181128_megerkezett_az_uj_mazda_3_skyactiv_lagyhibrid_dizel_benzinmotor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0145fc8-8281-455d-b94d-a8f26155caad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06baadb-0960-4578-8816-30f46b1d77c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_megerkezett_az_uj_mazda_3_skyactiv_lagyhibrid_dizel_benzinmotor","timestamp":"2018. november. 28. 11:21","title":"Itt az új Mazda 3, ami elmossa a határt a benzines és dízeles autók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa015b42-3561-42e0-93bf-76ac979f4251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három hosszabb reklámvideót is kiadott a Google, ezekben a Pixel 3-ra váltásra próbálja rávenni (az iOS-es) felhasználókat.","shortLead":"Három hosszabb reklámvideót is kiadott a Google, ezekben a Pixel 3-ra váltásra próbálja rávenni (az iOS-es...","id":"20181129_google_pixel_r_unswitchable_hirdetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa015b42-3561-42e0-93bf-76ac979f4251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7efb553-37d9-4aff-b1de-f0b9afa5629a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_google_pixel_r_unswitchable_hirdetesek","timestamp":"2018. november. 29. 13:03","title":"Önt vajon meggyőzné így a Google, hogy váltson Pixel 3-ra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindannyian előzetes letartóztatásban várják az ítéletet.","shortLead":"Mindannyian előzetes letartóztatásban várják az ítéletet.","id":"20181128_Mar_vadat_is_emeltek_a_Kercsiszorosnal_elfogott_ukran_tengereszek_egy_resze_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26bd6d6-c629-4e3a-bb9e-82d910beca5a","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Mar_vadat_is_emeltek_a_Kercsiszorosnal_elfogott_ukran_tengereszek_egy_resze_ellen","timestamp":"2018. november. 28. 18:20","title":"Már vádat is emeltek a Kercsi-szorosnál elfogott ukrán tengerészek egy része ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai színész azt írja, új barátokat talált Magyarországon.","shortLead":"Az amerikai színész azt írja, új barátokat talált Magyarországon.","id":"20181129_Chuck_Norris_a_Twitteren_orul_hogy_talalkozhatott_Orbannal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c673ec6c-2076-4e45-b725-c712d363b65a","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Chuck_Norris_a_Twitteren_orul_hogy_talalkozhatott_Orbannal","timestamp":"2018. november. 29. 15:12","title":"Chuck Norris a Twitteren örül, hogy találkozhatott Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6725eb-280b-4806-8fcd-b31bdf4d18f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A finn Mikulást gyerekcsoport fogadta a ferihegyi repülőtéren. ","shortLead":"A finn Mikulást gyerekcsoport fogadta a ferihegyi repülőtéren. ","id":"20181129_joulupukki_finn_mikulas_ferihegy_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd6725eb-280b-4806-8fcd-b31bdf4d18f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550a3ffc-ccfb-4cb4-aa67-f9faf330506c","keywords":null,"link":"/elet/20181129_joulupukki_finn_mikulas_ferihegy_gyerekek","timestamp":"2018. november. 29. 12:10","title":"Megérkezett Magyarországra Joulupukki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]