[{"available":true,"c_guid":"84f3cb04-c716-426c-9a4e-87cb3be6e520","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbánék megünneplik a rendszerváltást, ebben segít Kónya Imre.","shortLead":"Orbánék megünneplik a rendszerváltást, ebben segít Kónya Imre.","id":"20181205_Volt_MDFes_ad_a_kormanynak_tanacsot__10_millioert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84f3cb04-c716-426c-9a4e-87cb3be6e520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6568671e-5e48-46cd-b8f9-68ff8dd02b31","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Volt_MDFes_ad_a_kormanynak_tanacsot__10_millioert","timestamp":"2018. december. 05. 09:06","title":"Volt MDF-es ad a kormánynak tanácsot – 10 millióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adtak a konzervatív oldal nagy nevettetői, de sokkal inkább politikai krédó a beszélgetés, mint bármi, ami a humorhoz köthető.","shortLead":"Interjút adtak a konzervatív oldal nagy nevettetői, de sokkal inkább politikai krédó a beszélgetés, mint bármi, ami...","id":"20181205_Nacsa_Oliver_aggodott_hogy_nem_a_Fidesz_gyoz_de_Bagi_Ivan_szerint_tulertekeltek_az_ellenzeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66c48ca-2570-4de4-b2fa-8bc33e750ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Nacsa_Oliver_aggodott_hogy_nem_a_Fidesz_gyoz_de_Bagi_Ivan_szerint_tulertekeltek_az_ellenzeket","timestamp":"2018. december. 05. 09:37","title":"Nacsa Olivér aggódott, hogy nem a Fidesz győz, de Bagi Iván szerint túlértékelték az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6318b71b-8dda-42f2-a93d-8bf6d25d5a04","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többfelé 5, helyenként 10 fok körül is alakulhatnak a maximumok.","shortLead":"Többfelé 5, helyenként 10 fok körül is alakulhatnak a maximumok.","id":"20181206_Marad_az_enyhe_ido_tovabbra_sem_varhato_lehules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6318b71b-8dda-42f2-a93d-8bf6d25d5a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1620226f-80d2-43b8-918c-140ec5afffae","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Marad_az_enyhe_ido_tovabbra_sem_varhato_lehules","timestamp":"2018. december. 06. 14:05","title":"Marad az enyhe idő, továbbra sem várható lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879e4a94-fd9b-4bb7-8fcb-3174f6aebfe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hátrafelé tesz egy lépést az Apple, és visszahozza az egyik, korábban már eltemetett jellemzőt jövő évi iPhone-jaiba, igaz, felfrissített formában.","shortLead":"Úgy tűnik, hátrafelé tesz egy lépést az Apple, és visszahozza az egyik, korábban már eltemetett jellemzőt jövő évi...","id":"20181205_apple_touchid_ujjlenyomat_olvaso_iphone_2019_visszaterhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=879e4a94-fd9b-4bb7-8fcb-3174f6aebfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa7cb79-4596-42be-b2ba-608f4a4615bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_apple_touchid_ujjlenyomat_olvaso_iphone_2019_visszaterhet","timestamp":"2018. december. 05. 12:03","title":"2018-ban lemondtak róla, 2019-ben visszahozhatják az iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös hiba ütötte fel a fejét a Facebook szolgáltatásában szerda délután. A hibát, úgy tűnik, főleg Európában, azon belül Magyarországon is tapasztalják a felhasználók.","shortLead":"Különös hiba ütötte fel a fejét a Facebook szolgáltatásában szerda délután. A hibát, úgy tűnik, főleg Európában, azon...","id":"20181205_facebook_kijelentkezes_bejelentkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32cb028-6179-4825-956a-d8bf4b1d7dd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_facebook_kijelentkezes_bejelentkezes","timestamp":"2018. december. 05. 15:38","title":"Ne lepődjön meg, ha ma kidobja a Facebook – és aztán nem is engedi vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5430bdd-4a1a-486d-90bc-759ef722bf40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat a dolgozóknak, akik részt akarnak venni a demonstráción, buszokkal szállítják Győrből Budapestre.","shortLead":"Azokat a dolgozóknak, akik részt akarnak venni a demonstráción, buszokkal szállítják Győrből Budapestre.","id":"20181205_Az_Audi_szakszervezete_is_csatlakozik_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5430bdd-4a1a-486d-90bc-759ef722bf40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d9695f-e0c4-4b20-9f01-b5f9d2fc9d76","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Az_Audi_szakszervezete_is_csatlakozik_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","timestamp":"2018. december. 05. 16:48","title":"Az Audi szakszervezete is csatlakozik a \"rabszolgatörvény\" elleni tüntetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300c542a-8566-4fef-970a-c6fd96932372","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szűk egy héttel a Brexit-megállapodásról szóló alsóházi szavazás előtt még mindig ott tartunk, nincs jó megoldás.","shortLead":"Szűk egy héttel a Brexit-megállapodásról szóló alsóházi szavazás előtt még mindig ott tartunk, nincs jó megoldás.","id":"20181205_Brexit_sulyos_kovetkezmenyek_derulnek_ki_az_eddig_eltitkolt_iratbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=300c542a-8566-4fef-970a-c6fd96932372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4021841f-38b0-428c-9823-49a361c886ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Brexit_sulyos_kovetkezmenyek_derulnek_ki_az_eddig_eltitkolt_iratbol","timestamp":"2018. december. 05. 15:43","title":"Brexit: súlyos következmények derülnek ki az eddig eltitkolt iratból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha eddig valaki letett kétmillió fontot, akkor bejuthatott az Egyesült Királyságba, ahol aztán meg is hosszabbították a tartózkodási engedélyét, mert azt gondolta a mindenkori kormány: ezzel használ a hazai gazdaságnak. ","shortLead":"Ha eddig valaki letett kétmillió fontot, akkor bejuthatott az Egyesült Királyságba, ahol aztán meg is hosszabbították...","id":"20181206_Pofon_Putyin_oligarchainak_London_felfuggeszti_a_szupergazdagok_importjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94fc11-92d9-4b0f-a852-db99d0b97531","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Pofon_Putyin_oligarchainak_London_felfuggeszti_a_szupergazdagok_importjat","timestamp":"2018. december. 06. 11:46","title":"Pofon Putyin oligarcháinak, London felfüggeszti a szupergazdagok importját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]