Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különben nem lesz elég pénze az önkormányzatnak.","shortLead":"Különben nem lesz elég pénze az önkormányzatnak.","id":"20181210_Hiaba_akar_a_kormany_szabadulni_a_kozmunkasoktol_a_polgarmesterek_foggalkorommel_ragaszkodnak_hozzajuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691ccb58-f843-456d-8162-691b117342b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Hiaba_akar_a_kormany_szabadulni_a_kozmunkasoktol_a_polgarmesterek_foggalkorommel_ragaszkodnak_hozzajuk","timestamp":"2018. december. 10. 16:02","title":"Hiába akar a kormány szabadulni a közmunkásoktól, a polgármesterek foggal-körömmel ragaszkodnak hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c98a2a-9343-4078-a94c-18f438be1345","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram hétfőn jelentette be, hogy a felhasználók mostantól nemcsak szöveges üzenetet küldhetnek egymásnak az alkalmazással, hanem walkie-talkie-ként is használhatják a rendszert.","shortLead":"Az Instagram hétfőn jelentette be, hogy a felhasználók mostantól nemcsak szöveges üzenetet küldhetnek egymásnak...","id":"20181211_instagram_cseveges_hanguzenet_kuldese_walkie_talkie_cb_radio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4c98a2a-9343-4078-a94c-18f438be1345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e340d82-4a10-47f7-a2d3-b5dfb9c00b35","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_instagram_cseveges_hanguzenet_kuldese_walkie_talkie_cb_radio","timestamp":"2018. december. 11. 10:03","title":"Kapott egy extra funkciót az Instagram, hangos siker lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor még az Antall József néhai miniszterelnök halálának 25. évfordulója alkalmából rendezett konferencián is Soros Györgyről beszélt.","shortLead":"Orbán Viktor még az Antall József néhai miniszterelnök halálának 25. évfordulója alkalmából rendezett konferencián is...","id":"20181211_Orban_Ha_Antall_Jozsefnek_ketharmada_lett_volna_megsporolunk_20_evet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f57cc0-e5b9-4464-a1fa-1d32e396dfb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Orban_Ha_Antall_Jozsefnek_ketharmada_lett_volna_megsporolunk_20_evet","timestamp":"2018. december. 11. 12:08","title":"Orbán: Ha Antall Józsefnek kétharmada lett volna, megspórolunk 20 évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f57b55a-d090-4477-86cc-ad74fd66d841","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy régi német-alföldi mondás szerint: „Lehet, hogy a világot isten teremtette, de Hollandiát az emberek hozták létre kínkeserves munkával”. A régi bölcsesség ma is igaz. ","shortLead":"Egy régi német-alföldi mondás szerint: „Lehet, hogy a világot isten teremtette, de Hollandiát az emberek hozták létre...","id":"20181209_Nincs_klimavaltozas_A_hollandoknak_lenne_ehhez_egyket_szavuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f57b55a-d090-4477-86cc-ad74fd66d841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b31d89b-c5fd-46e7-8da1-d1040766ebde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Nincs_klimavaltozas_A_hollandoknak_lenne_ehhez_egyket_szavuk","timestamp":"2018. december. 09. 21:55","title":"Nincs klímaváltozás? A hollandoknak lenne ehhez egy-két szavuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e9ccb3-bf0c-48b7-8721-c00a3d059fe9","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz-kétharmaddal szembeni egyharmadnak annyi esélye van a parlamentben, mint a kenyér sarkának a Costes asztalára kerülni. Azonnali kérdést azonban tehetnek fel, erre Orbán Viktornak is válaszolnia kell. Vagy legalábbis mondania valamit. Egy évvel ezelőtt ezen a napon a terrorizmusért körözött Gaith Pharaonról kérdezték Orbánt, mire ő azt mondta: boldog karácsonyt.","shortLead":"A Fidesz-kétharmaddal szembeni egyharmadnak annyi esélye van a parlamentben, mint a kenyér sarkának a Costes asztalára...","id":"20181211_Egy_eve_mondta_el_Orban_a_legbatrabb_valaszat_Boldog_karacsonyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44e9ccb3-bf0c-48b7-8721-c00a3d059fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8274eff3-efe9-444b-9137-b9f63c268ee7","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Egy_eve_mondta_el_Orban_a_legbatrabb_valaszat_Boldog_karacsonyt","timestamp":"2018. december. 11. 06:00","title":"Egy éve mondta el Orbán a legbátrabb válaszát: Boldog karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0217cd97-f803-46b1-b0e3-820584591031","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legismertebb szervezete, a NASA sem tétlenkedik, ha egy szuperhős élete forog kockán. ","shortLead":"A világ egyik legismertebb szervezete, a NASA sem tétlenkedik, ha egy szuperhős élete forog kockán. ","id":"20181211_avengers_endgame_nasa_tony_stark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0217cd97-f803-46b1-b0e3-820584591031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b67153-dc8c-44ce-bb9a-dbab67a41219","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_avengers_endgame_nasa_tony_stark","timestamp":"2018. december. 11. 20:03","title":"A NASA is \"besegít\", hogy megtalálják Tony Starkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257cebdc-6df6-4b47-940d-283977464a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"64 hasznos tárgyat rejt a kiságyként is funkcionáló doboz - még óvszert is. ","shortLead":"64 hasznos tárgyat rejt a kiságyként is funkcionáló doboz - még óvszert is. ","id":"20181210_80_eves_a_finn_babakelengye_mely_minimalisra_csokkentette_a_csecsemohalandosagot_Finnorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=257cebdc-6df6-4b47-940d-283977464a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14deb26f-5bea-48d0-a511-d928b7d7b1b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_80_eves_a_finn_babakelengye_mely_minimalisra_csokkentette_a_csecsemohalandosagot_Finnorszagban","timestamp":"2018. december. 10. 14:25","title":"80 éves a finn babakelengye, mely minimálisra csökkentette a csecsemőhalandóságot Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2d9ae5-3676-4ed0-b0e6-8fb2a5fb5560","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tulajdonosok rövidtávon gondolkodtak.","shortLead":"A tulajdonosok rövidtávon gondolkodtak.","id":"20181211_Hamarosan_bezar_Budapest_egyik_legkedveltebb_peksege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf2d9ae5-3676-4ed0-b0e6-8fb2a5fb5560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296fa638-e4ea-406e-a363-28db9ab14564","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Hamarosan_bezar_Budapest_egyik_legkedveltebb_peksege","timestamp":"2018. december. 11. 11:34","title":"Hamarosan bezár Budapest egyik legkedveltebb péksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]