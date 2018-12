Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"542b806d-3c48-4f95-8faf-11512667d035","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth Ildikó szerint a kormány azt is szeretné elérni, hogy a sürgősségi osztályokon senkinek ne kelljen négy óránál többet várnia.","shortLead":"Horváth Ildikó szerint a kormány azt is szeretné elérni, hogy a sürgősségi osztályokon senkinek ne kelljen négy óránál...","id":"20181214_Egeszsegugyi_allamtitkar_Nem_szunik_meg_a_Merenyi_korhaz_pszichiatriai_osztalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=542b806d-3c48-4f95-8faf-11512667d035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c97bbf9-38e8-4d85-b225-52bcfa1d2ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Egeszsegugyi_allamtitkar_Nem_szunik_meg_a_Merenyi_korhaz_pszichiatriai_osztalya","timestamp":"2018. december. 14. 10:02","title":"Egészségügyi államtitkár: Nem szűnik meg a Merényi kórház pszichiátriai osztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e40c6c-71a8-4660-93d0-c57034aac5a5","c_author":"DeLonghi","category":"brandcontent","description":"Az úgynevezett „okos” technológiák már egy ideje kijöttek a spájzból és elkezdték célba venni a konyhákat is. Az alábbiakban bemutatjuk, mire érdemes figyelni, ha úgy döntünk, mostantól intelligens, profi kávéfőzőre bíznánk a koffeinbevitelünket. ","shortLead":"Az úgynevezett „okos” technológiák már egy ideje kijöttek a spájzból és elkezdték célba venni a konyhákat is...","id":"20181212_Funkciok_amiket_lelkiismeretfurdalas_nelkul_elvarhatunk_kavefozonktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e40c6c-71a8-4660-93d0-c57034aac5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc45680-dabd-4338-88ce-f0d3cdae3d0b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181212_Funkciok_amiket_lelkiismeretfurdalas_nelkul_elvarhatunk_kavefozonktol","timestamp":"2018. december. 14. 07:30","title":"Funkciók, amiket lelkiismeret-furdalás nélkül elvárhatunk kávéfőzőnktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16be7cc1-34ef-4456-982c-2ef745f0ae7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maria Rehaková a régi nyugati kapcsolatait vetette be első maszek üzleteinél. ","shortLead":"Maria Rehaková a régi nyugati kapcsolatait vetette be első maszek üzleteinél. ","id":"20181213_Spektrum_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_elit_Maria_Rehakova","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16be7cc1-34ef-4456-982c-2ef745f0ae7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73608a57-1ae1-4be4-8204-5a95cd043cea","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Spektrum_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_elit_Maria_Rehakova","timestamp":"2018. december. 13. 14:55","title":"Külkereskedőként dolgozott, ma Szlovákia egyik leggazdagabb asszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad85b160-b796-4f05-8dd5-1ae8e440aa20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Egyetem nevű Facebook-csoport szerint a lány nem vett részt a rongálásban, a rendőrség alaptalanul vádolja.","shortLead":"A Szabad Egyetem nevű Facebook-csoport szerint a lány nem vett részt a rongálásban, a rendőrség alaptalanul vádolja.","id":"20181213_A_Kossuth_teren_letartoztatott_CEUhallgato_szabadon_engedeset_koveteli_a_ma_esti_tuntetest_szervezo_csoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad85b160-b796-4f05-8dd5-1ae8e440aa20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f551369-96d5-44df-986e-b358b00fed91","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_Kossuth_teren_letartoztatott_CEUhallgato_szabadon_engedeset_koveteli_a_ma_esti_tuntetest_szervezo_csoport","timestamp":"2018. december. 13. 16:37","title":"A Kossuth téren letartóztatott CEU-hallgató szabadon engedését követelik a ma esti tüntetés szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa907b9-3e4f-4afb-a40d-edf949f089da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Biztonsági kamera rögzítette a brit nőnek az éj leple alatt elkövetett akcióját.","shortLead":"Biztonsági kamera rögzítette a brit nőnek az éj leple alatt elkövetett akcióját.","id":"20181213_Nagyon_zavarta_az_idos_not_a_szomszedok_karacsonyi_vilagitasa_igy_elovett_egy_ollot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffa907b9-3e4f-4afb-a40d-edf949f089da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd7e2ab-acb5-4638-bab1-850fa313c3e8","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Nagyon_zavarta_az_idos_not_a_szomszedok_karacsonyi_vilagitasa_igy_elovett_egy_ollot","timestamp":"2018. december. 13. 09:23","title":"Nagyon zavarta az idős nőt a szomszédok karácsonyi világítása, így elővett egy ollót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f881f5a2-841e-40d9-87ac-3b5dc124cde9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudták megmondani, milyen jogszabály alapján teszik ezt.","shortLead":"Azt nem tudták megmondani, milyen jogszabály alapján teszik ezt.","id":"20181214_A_rendorok_csak_ugy_engedtek_el_a_korbefogott_tuntetoket_ha_a_kameraba_mondjak_a_nevuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f881f5a2-841e-40d9-87ac-3b5dc124cde9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001f4a1f-d355-4b1e-b772-b4c95627b532","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_rendorok_csak_ugy_engedtek_el_a_korbefogott_tuntetoket_ha_a_kameraba_mondjak_a_nevuket","timestamp":"2018. december. 14. 05:36","title":"A rendőrök csak úgy engedték el a körbefogott tüntetőket, ha a kamerába mondják a nevüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A túl sok alvás is káros az egészségre; a napi több mint nyolc óra alvás is megnöveli a szív és az érrendszer betegségei, sőt a halál kockázatát is – állapította meg egy kínai tanulmány. A tudósok azt mondják, rosszabb, mintha keveset aludnánk.","shortLead":"A túl sok alvás is káros az egészségre; a napi több mint nyolc óra alvás is megnöveli a szív és az érrendszer...","id":"20181213_sok_alvas_hatasai_tulalvas_egeszsegugyi_kockazatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184f732d-a6b8-45db-8ce2-82436aeae3d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_sok_alvas_hatasai_tulalvas_egeszsegugyi_kockazatok","timestamp":"2018. december. 13. 08:03","title":"Azt hiszi, abból lesz baj, ha túl keveset alszik? Akkor most mutatunk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Hamarosan megállapodhat a magyar és amerikai kormány a magyar hadsereg modernizációját segítő védelmi-gazdasági csomagról. A CEU elköltözése miatt Amerika viszont szomorú, de nagyobb jelentőséget nem tulajdonít az ügynek – ez derült ki David Cornstein külügyi bizottsági meghallgatásán.","shortLead":"Hamarosan megállapodhat a magyar és amerikai kormány a magyar hadsereg modernizációját segítő védelmi-gazdasági...","id":"20181213_Szomoru_a_CEU_miatt_az_amerikai_nagykovet_de_ez_az_ugy_nem_vezethet_szakitashoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2014ae94-8469-4c15-96a9-7a10ac9b2ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Szomoru_a_CEU_miatt_az_amerikai_nagykovet_de_ez_az_ugy_nem_vezethet_szakitashoz","timestamp":"2018. december. 13. 13:05","title":"Szomorú a CEU miatt az amerikai nagykövet, de ez az ügy nem vezethet szakításhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]