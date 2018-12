Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vikingek kora óta drasztikusan megnőtt a házi macskák mérete - pedig sok háziasított állatfajnál épp az ellenkezője történt. A kutatók meglepő okokat találtak.","shortLead":"A vikingek kora óta drasztikusan megnőtt a házi macskák mérete - pedig sok háziasított állatfajnál épp az ellenkezője...","id":"20181215_A_vikingek_is_jol_tartottak_a_macskaikat_de_nem_azert_amire_gondol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59398889-f6a3-40b5-ad1f-9777c3b2795c","keywords":null,"link":"/elet/20181215_A_vikingek_is_jol_tartottak_a_macskaikat_de_nem_azert_amire_gondol","timestamp":"2018. december. 15. 14:26","title":"A vikingek is jól tartották a macskáikat, de nem azért, amire gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem áll meg az élet egy kis hóeséstől, az internet ontja magából a túlóratörvényhez kreált mémeket.","shortLead":"Nem áll meg az élet egy kis hóeséstől, az internet ontja magából a túlóratörvényhez kreált mémeket.","id":"20181215_Omlenek_a_memek_a_tuloratorvenyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0803d5e0-b518-4e7e-8c17-1ebb7d44fab1","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_Omlenek_a_memek_a_tuloratorvenyrol","timestamp":"2018. december. 15. 11:36","title":"Ömlenek a mémek a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bd0e85-9aa8-4b6e-abac-7764b0eb4640","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elértük Tamást, akit a rendőrök a Dob utcából vittek el szerda éjjel. Csoportosan elkövetett garázdaság miatt indítottak ellene eljárást, a 27 éves férfi azt mondja, nem követett el semmit. 42 óra után engedték ki. ","shortLead":"Elértük Tamást, akit a rendőrök a Dob utcából vittek el szerda éjjel. Csoportosan elkövetett garázdaság miatt...","id":"20181215_tunteto_tuntetes_tuloratorveny_42_ora_eltunt_tomi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3bd0e85-9aa8-4b6e-abac-7764b0eb4640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b41c1d-c2b3-4cf3-924f-e30ac90a1cc2","keywords":null,"link":"/elet/20181215_tunteto_tuntetes_tuloratorveny_42_ora_eltunt_tomi","timestamp":"2018. december. 15. 00:03","title":"\"Egy ősz hajú, szemüveges civil ruhás rám nézett, és intett, hogy vihetnek\" – itt az eltűntként keresett tüntető története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnökéhez is eljutott annak a fiatal férfinak a története, akit állítása szerint megütött egy rendőr, miután elfogták.","shortLead":"A DK elnökéhez is eljutott annak a fiatal férfinak a története, akit állítása szerint megütött egy rendőr, miután...","id":"20181215_gyurcsany_ferenc_rendorseg_brutalitas_kossuth_ter_tuntetes_tuloratorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91d2f76-94a9-4ce5-9d37-0a9bd4379643","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_gyurcsany_ferenc_rendorseg_brutalitas_kossuth_ter_tuntetes_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 15. 15:39","title":"Gyurcsány: Aljas diktatúrák erőszakszervezetei engedik meg maguknak azt a brutalitást, amit a magyar rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9005674b-c83d-4d6f-b2ee-87f54f5fe733","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lista elejét japán márkák dominálják, tehát elvileg ezen kocsikban a legkisebb az esélye a \"Check Engine\" felvillanásának.","shortLead":"A lista elejét japán márkák dominálják, tehát elvileg ezen kocsikban a legkisebb az esélye a \"Check Engine\"...","id":"20181216_toplista_ezek_az_autok_produkaljak_a_legkevesebb_motorhibat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9005674b-c83d-4d6f-b2ee-87f54f5fe733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab62cf77-4cf2-4536-99d1-732e97e4e127","keywords":null,"link":"/cegauto/20181216_toplista_ezek_az_autok_produkaljak_a_legkevesebb_motorhibat","timestamp":"2018. december. 16. 06:41","title":"Toplista: ezek az autók produkálják a legkevesebb motorhibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka, Bernek Péter, Gyurta Gergely és Kalmár Ákos is a döntősök között.","shortLead":"Hosszú Katinka, Bernek Péter, Gyurta Gergely és Kalmár Ákos is a döntősök között.","id":"20181215_Rovidpalyas_uszovb_negy_magyar_is_dontobe_jutott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f0aa3a-d0c0-475c-adf5-0cc0a15f157e","keywords":null,"link":"/sport/20181215_Rovidpalyas_uszovb_negy_magyar_is_dontobe_jutott","timestamp":"2018. december. 15. 07:21","title":"Rövidpályás úszó-vb: négy magyar is döntőbe jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491be19f-8e59-4068-8b3f-6d646740cec9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De még így is jobban járnak, mint a hazai rendszerrel. ","shortLead":"De még így is jobban járnak, mint a hazai rendszerrel. ","id":"20181215_44_szazalekkal_kevesebb_csaladi_potlekot_kapnak_jovore_az_ausztriai_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=491be19f-8e59-4068-8b3f-6d646740cec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64d728d-7807-4796-ad19-40dcb491f0e7","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_44_szazalekkal_kevesebb_csaladi_potlekot_kapnak_jovore_az_ausztriai_magyarok","timestamp":"2018. december. 15. 16:34","title":"44 százalékkal kevesebb családi pótlékot kapnak jövőre az Ausztriában dolgozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg 1983-ban a miniszterhelyettes, 1988-ba pedig a gyárigazgató volt a legmagasabb presztízsű foglalkozás, akkor még a papok és az agronómusok is befértek a top 10-be. A KSH-felmérésben most már nemcsak presztízs, hanem kereset alapján is rangsoroltak az állampolgárok, itt egyértelműen a politikusok taroltak, akik viszont a presztízslistán az első 20-ba sem fértek bele.","shortLead":"Míg 1983-ban a miniszterhelyettes, 1988-ba pedig a gyárigazgató volt a legmagasabb presztízsű foglalkozás, akkor még...","id":"20181215_Kiderult_a_kis_nepszamlalasbol_melyik_foglalkozasoknak_van_ma_a_legnagyobb_presztizse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63da6c45-65fd-4388-971c-4915a36c2dc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Kiderult_a_kis_nepszamlalasbol_melyik_foglalkozasoknak_van_ma_a_legnagyobb_presztizse","timestamp":"2018. december. 15. 11:10","title":"KSH-népszámlálás: az emberek szerint a politkusok a legtúlfizetettebbek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]