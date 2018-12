Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"405ef1ea-4668-45d7-aecc-9e210292ce12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Finnországban lezárult az az országos szintű kísérlet, amelyen a feltétel nélküli alapjövedelmet „tesztelték”. 2016 vége óta egészen idén decemberig 2000 munkanélküli részesült havi 560 eurós feltétel nélküli adómentes juttatásban. Olyan személyekről van szó, akiknél a segély folyósítása már a lejárathoz közeledett.","shortLead":"Finnországban lezárult az az országos szintű kísérlet, amelyen a feltétel nélküli alapjövedelmet „tesztelték”. 2016...","id":"20181217_Elbukott_a_nagy_kiserlet_nem_jott_be_Finnorszagban_a_feltetel_nelkuli_alapjovedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405ef1ea-4668-45d7-aecc-9e210292ce12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8646175-62c7-4fc0-97b1-a0ec21cfe6b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Elbukott_a_nagy_kiserlet_nem_jott_be_Finnorszagban_a_feltetel_nelkuli_alapjovedelem","timestamp":"2018. december. 17. 10:32","title":"Elbukott a nagy kísérlet, nem jött be Finnországban a feltétel nélküli alapjövedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b90820-b3ee-4da0-aa50-e01f9aa79c7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők viselkedése, fenyegető magatartása félelmet keltett a közmédia munkavállalóiban – írják.","shortLead":"A képviselők viselkedése, fenyegető magatartása félelmet keltett a közmédia munkavállalóiban – írják.","id":"20181217_Az_MTVA_feljelentette_Hadhazyekat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88b90820-b3ee-4da0-aa50-e01f9aa79c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a473dece-bfe1-4433-b09c-9a594c8e3752","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Az_MTVA_feljelentette_Hadhazyekat","timestamp":"2018. december. 17. 10:07","title":"Az MTVA feljelentette Hadházyékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8457c136-f02e-422f-8514-71bdc4017e2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kodály Zoltán születésnapján, december 16-án ünnepeljük 1991 óta a magyar kórusművészet napját. ","shortLead":"Kodály Zoltán születésnapján, december 16-án ünnepeljük 1991 óta a magyar kórusművészet napját. ","id":"20181216_Ma_van_a_magyar_korusok_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8457c136-f02e-422f-8514-71bdc4017e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460be6f5-258d-4318-8395-aafa1d2a55ff","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Ma_van_a_magyar_korusok_napja","timestamp":"2018. december. 16. 16:55","title":"Ma van a magyar kórusok napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyenkor a járókelők is jobban aggódnak, gyakrabban hívják fel valamelyik egyesület bejelentővonalát, mert attól tartanak, a hajléktalanok kihűlnek.","shortLead":"Ilyenkor a járókelők is jobban aggódnak, gyakrabban hívják fel valamelyik egyesület bejelentővonalát, mert attól...","id":"20181215_A_hideg_es_a_havazas_miatt_egyre_tobb_hajlektalan_megy_a_szallokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d1636e-8d98-41fe-bb8b-fd9a10554f95","keywords":null,"link":"/elet/20181215_A_hideg_es_a_havazas_miatt_egyre_tobb_hajlektalan_megy_a_szallokra","timestamp":"2018. december. 15. 15:07","title":"A hideg és a havazás miatt egyre több hajléktalan megy a szállókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c49b37-cd2c-4caf-b675-f023cddfb3c3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Szegeden is tüntettek, szervezetten vonultak át a belvárosi adventi vásáron. Eljöttek diákok, oktatók, politikusok, nyugdíjasok is. Többen közülük felszólaltak, és Tordai Bence is beugrott.","shortLead":"Szegeden is tüntettek, szervezetten vonultak át a belvárosi adventi vásáron. Eljöttek diákok, oktatók, politikusok...","id":"20181216_Szegedi_tuntetok_Teved_miniszterelnok_ur_maradunk_es_nem_leszunk_rabszolgak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8c49b37-cd2c-4caf-b675-f023cddfb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e73dab6-208d-49b1-9ec5-3ed7f9312e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Szegedi_tuntetok_Teved_miniszterelnok_ur_maradunk_es_nem_leszunk_rabszolgak","timestamp":"2018. december. 16. 20:23","title":"Nem leszünk rabszolgák! - Szegeden is tüntettek a kormány és a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69537dc9-42e7-4076-9d72-d698581d5b12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két különleges kiállítás nyílt nemrég Szentendrén: Vajda Lajos életműtárlata a Ferenczy Múzeumban és a felesége, Vajda Júlia képeiből egy reprezentatív válogatás a Szentendrei Képtárban.","shortLead":"Két különleges kiállítás nyílt nemrég Szentendrén: Vajda Lajos életműtárlata a Ferenczy Múzeumban és a felesége, Vajda...","id":"20181216_Nagy_siker_a_ket_Vajda_kiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69537dc9-42e7-4076-9d72-d698581d5b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2449f31b-1e11-4149-b797-dfe416467b54","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Nagy_siker_a_ket_Vajda_kiallitas","timestamp":"2018. december. 16. 19:45","title":"Nagy siker a két Vajda kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2465c944-4764-4793-8b6f-9e165f9d5032","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törökország szerint Donald Trump amerikai elnök a napokban megerősítette, kiadná Ankarának azt a Fethullah Gulent, akit Recep Tayyip Erdogan török államfő azzal vádol, ő szervezte a 2016-os törökországi puccskísérletet. Ha igaz a hír, az azt jelenti, hogy a Fehér Ház ura 180 fokos fordulatot hajt végre Törökország-politikájában.","shortLead":"Törökország szerint Donald Trump amerikai elnök a napokban megerősítette, kiadná Ankarának azt a Fethullah Gulent, akit...","id":"20181216_Trump_kiadna_Erdogannak_a_2016os_puccs_allitolagos_szervezojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2465c944-4764-4793-8b6f-9e165f9d5032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5839678f-8931-4357-b232-95d28dad0d9c","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Trump_kiadna_Erdogannak_a_2016os_puccs_allitolagos_szervezojet","timestamp":"2018. december. 16. 14:09","title":"Trump kiadná Erdogannak a 2016-os puccs állítólagos szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dulakodás alakult ki Párizsban a sárgamellényesek és a francia rendőrség között az előbbiek immáron ötödik hete tartó szombati megmozdulása során, szemtanúk beszámolói szerint azonban a tüntetések az előzőekhez képest nyugodtabb hangulatban zajlottak – jelentették hírügynökségek.","shortLead":"Dulakodás alakult ki Párizsban a sárgamellényesek és a francia rendőrség között az előbbiek immáron ötödik hete tartó...","id":"20181215_megint_tuntetnek_rendorokkel_dulakodnak_a_sargamellenyesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72306447-fd1e-4f56-b25b-df23928e8b9b","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_megint_tuntetnek_rendorokkel_dulakodnak_a_sargamellenyesek","timestamp":"2018. december. 15. 14:01","title":"Megint tüntetnek, rendőrökkel dulakodnak a sárgamellényesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]