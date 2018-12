A kormánypárti lap megfejtette az igazságot: a tüntetések valójában egy jól kitalált, anarchista receptúra alapján történnek, a háttérben pedig a Sátán is feltűnik.

Évek óta nem látott tüntetési hullámot váltott ki a túlórák növelését célzó, rabszolgatörvényként is emlegetett jogszabály parlamenti elfogadása. Az ellenzék a parlamentben, a diákok az utcákon folytatták a tiltakozást, már-már a 2006-os zavargásokat idéző körülmények között.

Ahogy legutóbb, úgy most sem hagyta szó nélkül az esti tüntetést a kormányközeli Ripost, amely címlapján Sorosék meg akarják bénítani Budapestet címmel közölt anyagot.

A lap szerint a tüntetők célja, hogy bármi áron zűrzavart keltesenek, ezt támasztja elé egy "árulkodó röpcédula", amelyet városszerte terjesztenek.

De ennél is tovább mennek: a keddi lapszámban azt írják, a tüntetések kísértetiesen emlékeztetnek a Hillary Clinton kedvenc szerzője, Saul Alinsky egy művére, amely az anarchizmus legfőbb szabályait foglalja össze, mint a "támadj, fenyegess, gyakorolj folytonos nyomást". A lap szerint a "Soros-rohamosztagosok" pontosan eszerint járnak el.

Egy ponton pedig a Sátán is előjön, a lap ugyanis azt írja, Alinsky legfőbb példaképének magát a Sátánt tartja, így a tüntetők is sátánisták, tekintve, hogy a tüntetések egyikén a Kossuth téri szánkók, azaz a keresztény jelképek egyike is megsérült.

