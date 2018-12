Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent a rendelet, január elsejétől már az új munkarend szerint kell működni.","shortLead":"Megjelent a rendelet, január elsejétől már az új munkarend szerint kell működni.","id":"20181221_Nepszava_Harom_napot_kaptak_a_surgossegi_osztalyok_atszervezesere_a_korhazak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2666358a-bb59-4d67-ad24-198240c354ba","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Nepszava_Harom_napot_kaptak_a_surgossegi_osztalyok_atszervezesere_a_korhazak","timestamp":"2018. december. 21. 06:50","title":"Népszava: Három napot kaptak a sürgősségi osztályok átszervezésére a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e","c_author":"D.A","category":"gazdasag","description":"A halasztás oka ismeretlen.","shortLead":"A halasztás oka ismeretlen.","id":"20181221_Masfel_evet_csusznak_a_betegsegmegelozo_programok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49962e93-60c4-415e-828c-25e3f3b71f1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Masfel_evet_csusznak_a_betegsegmegelozo_programok","timestamp":"2018. december. 21. 09:01","title":"Másfél évet csúsznak a betegségmegelőző programok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indul.","shortLead":"Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indul.","id":"20181221_Az_unnepek_alatt_is_nyitva_lesznek_de_plusz_dijat_kerhetnek_az_ugyeletes_gyogyszertarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cb920b-0b9a-4f92-8a19-055b31232443","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Az_unnepek_alatt_is_nyitva_lesznek_de_plusz_dijat_kerhetnek_az_ugyeletes_gyogyszertarak","timestamp":"2018. december. 21. 10:53","title":"Az ünnepek alatt is nyitva lesznek, de pluszdíjat kérhetnek az ügyeletes gyógyszertárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e","c_author":"Zgut Edit","category":"itthon","description":"Egymást kiegészítő, átfogó intézkedésekkel kell fellépniük az EU intézményeinek a jogállamiságot aláásó antidemokratikus országok, köztük az egyre tekintélyelvűbb magyar kormány ellen.","shortLead":"Egymást kiegészítő, átfogó intézkedésekkel kell fellépniük az EU intézményeinek a jogállamiságot aláásó...","id":"20181221_Egyre_nagyobb_illiberalis_ved_es_dacszovetseg_fesziti_az_EUt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98c0d4b-9498-4986-a93c-c0f0b3938b9e","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Egyre_nagyobb_illiberalis_ved_es_dacszovetseg_fesziti_az_EUt","timestamp":"2018. december. 21. 12:58","title":"Egyre nagyobb illiberális véd- és dacszövetség feszíti az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90725da6-9233-4cd9-a7d4-01939bda7e77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tüntető letörte egy rendőrautó tükrét, elmondása szerint az egyik eljáró rendőr megverte és veréssel fenyegette. Utóbbiról hangfelvétele is van. ","shortLead":"Egy tüntető letörte egy rendőrautó tükrét, elmondása szerint az egyik eljáró rendőr megverte és veréssel fenyegette...","id":"20181220_Nyomoz_az_ugyeszseg_a_veressel_fenyegeto_rendor_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90725da6-9233-4cd9-a7d4-01939bda7e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866499c4-b0fb-468b-9009-984d6b1e14df","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Nyomoz_az_ugyeszseg_a_veressel_fenyegeto_rendor_ugyeben","timestamp":"2018. december. 20. 15:41","title":"Nyomoz az ügyészség a veréssel fenyegető rendőr ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc3065e-3712-42ea-89f1-f89929e51a5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyártó videóval bizonyítja, miért.","shortLead":"A gyártó videóval bizonyítja, miért.","id":"20181221_Eldolt_hivatalosan_is_karacsonyi_filmme_nyilvanitottak_a_Die_Hardot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dc3065e-3712-42ea-89f1-f89929e51a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83719f2b-f52a-4763-8222-3ffe4c116622","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Eldolt_hivatalosan_is_karacsonyi_filmme_nyilvanitottak_a_Die_Hardot","timestamp":"2018. december. 21. 11:41","title":"Eldőlt: hivatalosan is karácsonyi filmmé nyilvánították a Die Hardot - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hatóság szerint a cég megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát, mivel a hirdetés a szokásosnál nagyobb érdeklődést váltott ki az iskolások szülei részéről.","shortLead":"A hatóság szerint a cég megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát, mivel a hirdetés a szokásosnál...","id":"20181220_GVH_Szabalyt_sertett_az_Unilever_iskolamosdofelujitassal_kapcsolatos_reklamja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd333e8-411f-440c-a50d-63a42fb03815","keywords":null,"link":"/kkv/20181220_GVH_Szabalyt_sertett_az_Unilever_iskolamosdofelujitassal_kapcsolatos_reklamja","timestamp":"2018. december. 20. 17:01","title":"GVH: Szabályt sértett az Unilever iskolamosdó-felújítással kapcsolatos reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ae9dba-51d2-4b7e-b194-90cdfce7959e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Illetéket kell fizetni, ha az ajándék értéke meghaladja a 150 ezer forintot.","shortLead":"Illetéket kell fizetni, ha az ajándék értéke meghaladja a 150 ezer forintot.","id":"20181220_Ha_draga_ajandekot_vesz_karacsonyra_az_allam_is_leveszi_rola_a_sapot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79ae9dba-51d2-4b7e-b194-90cdfce7959e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf244ecc-5633-4b1b-aefa-fb521485beea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ha_draga_ajandekot_vesz_karacsonyra_az_allam_is_leveszi_rola_a_sapot","timestamp":"2018. december. 20. 15:51","title":"Ha drága ajándékot vesz karácsonyra, az állam is leveszi róla a sápot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]