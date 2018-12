Nem tudnék jól aludni, ha szó nélkül be kéne nyelnem mindent

– mondta Pálfi György a 24.hu-nak adott interjúban, amely ennek megfelelően meglehetősen szókimondóra sikerült. A rendező például nem finomkodott, ha Andy Vajna szóba került, márpedig elég sokszor szóba kerül. Pálfi mindenekelőtt tisztázta, hogy nem Andy Vajnát kritizálja, hanem a rendszert, amelyet felépített. Miközben elismer sok mindent, ami a Filmalapban jó.

„Szerintem pont annyit fordít filmek támogatására az alap, amennyit egy ekkora méretű európai országban kell. Nagyon jól van felépítve a struktúrája, és itt tegyük hozzá, hogy ez Andy érdeme, aki nagyon ért egy ilyen cég felépítéséhez. Ért a költségvetéshez és az excel táblázatokhoz is.”

Az viszont megkérdőjelezi, hogy – mint fogalmaz – miért kellett a magyar filmes szakmát kiskorúsítani. Pálfi leginkább azt kritizálja, hogy

a legtöbb producer több filmtervvel pecázik, és amelyikre rábólint a Filmalap, azt megcsinálja, amelyikre nem, azt ejti. Innentől ez nem klasszikus produceri munka, hanem egy állami pénzosztó szerv támogatásának a megpályázása és lekönyvelése.

Ő a döntési mechanizmuson változtatna, mert most az van, hogy évek óta ugyanaz a néhány ember dönt a beadott pályázatok sorsáról. „Tulajdonképpen ennek az öt-hat embernek az ízlése határozza meg a teljes magyar filmgyártást. Az a hiba, hogy ez az egy hely van, ahol pénzt osztanak filmre. Ha ennek a pár embernek nem tetszel, nem jutsz lehetőséghez, akármilyen jó is vagy. Magán stúdióként működik a filmalap, miközben egy közpénzből gazdálkodó intézmény” – mondta.

Pálfi beszélt arról is, hogy az elmúlt hét évben hét filmtervet adott be, és csak Az Úr Hangja kapott támogatást.

Azt gondolom, hogy személy szerint alkalmas vagyok arra, hogy jó magyar filmeket hozzak létre, amelyek megállják a helyüket a világban is. És ez a Filmalap érdeke is, sőt Magyarország érdeke is. Nem nagyon értem, hogy annak, hogy minden törekvésem ellenére, csak azért, mert egy nem szakmai szinten folyó vitában összevesztem Andy Vajnával, mi köze az én filmkészítési képességeimhez.

Szerinte méltatlan, hogy aki kritikát fogalmaz meg, az nem kap pénzt. A Filmalappal viszont még mindig nem találja a közös hangot. „Szerinted én veled dumálnék erről, ha tudnék a filmalappal is? Ha nyitottak lennének a párbeszédre, azt mondanám neked is meg a kollégáidnak is, hogy ne is kérdezzetek, majd mi ezt felnőtt módjára elintézzük egymás között” – mondta az interjúban.