[{"available":true,"c_guid":"1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még nem tudják, mi okozza a megbetegedéseket, de a biztonság kedvéért mindenki forralja 5 percig az ivóvizet is. ","shortLead":"Még nem tudják, mi okozza a megbetegedéseket, de a biztonság kedvéért mindenki forralja 5 percig az ivóvizet is. ","id":"20180921_Hatosag_a_Heves_megyei_megbetegedesekrol_forraljak_fel_a_vizet_mielott_hasznaljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bd2cda-5152-4e9b-8540-d359646d7b42","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Hatosag_a_Heves_megyei_megbetegedesekrol_forraljak_fel_a_vizet_mielott_hasznaljak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:45","title":"Hatóság a Heves megyei megbetegedésekről: forralják fel a vizet, mielőtt használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába tették kötelezővé az idei évtől az e-napló használatát az állami intézményeknek, az érintettek szerint komoly gondok vannak a súlyos pénzekből készült rendszerrel.","shortLead":"Hiába tették kötelezővé az idei évtől az e-napló használatát az állami intézményeknek, az érintettek szerint komoly...","id":"20180921_e_naplo_kreta_rendszer_koznevelesi_regisztracios_es_tanulmanyi_alaprendszer_allami_iskolak_pedagogusok_szakszervezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a7d039-2651-4558-993d-9e6958154c7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_e_naplo_kreta_rendszer_koznevelesi_regisztracios_es_tanulmanyi_alaprendszer_allami_iskolak_pedagogusok_szakszervezete","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:30","title":"Egymilliárd forintba került, mégis alig használható – jönnek a panaszok az e-naplóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a01148-06bb-411a-b4fc-abe5ec35151a","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Gyenge és túlideologizált alkotás váltja fel Nagy Imre szobrát a Vértanúk terén, a vörösterror áldozatainak nevét őrző Nemzeti Vértanúk emlékműve. ","shortLead":"Gyenge és túlideologizált alkotás váltja fel Nagy Imre szobrát a Vértanúk terén, a vörösterror áldozatainak nevét őrző...","id":"201831__nemzeti_vertanuk__nagy_imre_a_hidon__bajtarsak_tere__vissza_a_terben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a01148-06bb-411a-b4fc-abe5ec35151a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d13c6e6-2988-4aa2-a1ea-7567f93effb9","keywords":null,"link":"/kultura/201831__nemzeti_vertanuk__nagy_imre_a_hidon__bajtarsak_tere__vissza_a_terben","timestamp":"2018. szeptember. 22. 12:00","title":"Nagy Imrét is kitúrja a Kossuth tér mellől a Horthy-éra emlékműve, de a felvésendő neveket még keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c99dd40-5f56-4a91-ba6c-fa94f7e9fc29","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180921_Marabu_FekNyuz_Hazaarulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c99dd40-5f56-4a91-ba6c-fa94f7e9fc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f1a42d-56f6-4ce9-a9b8-2e4954ecfc6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Marabu_FekNyuz_Hazaarulok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:00","title":"Marabu FékNyúz: Hazaárulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan félelmek gátolják az embereket, melyeket ki kell iktatni, mondta a miniszter, amikor arról beszélt, miért születik ilyen kevés gyerek.","shortLead":"Olyan félelmek gátolják az embereket, melyeket ki kell iktatni, mondta a miniszter, amikor arról beszélt, miért...","id":"20180923_Kasler_A_Tizparancsolat_majdnem_tokeletes_nepegeszsegugyi_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa86cb80-4327-41fe-a36e-6d3166440caa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Kasler_A_Tizparancsolat_majdnem_tokeletes_nepegeszsegugyi_program","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:53","title":"Kásler: A Tízparancsolat majdnem tökéletes népegészségügyi program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit kommandósok fogták el, de csak egy öngyújtót találtak nála. ","shortLead":"A férfit kommandósok fogták el, de csak egy öngyújtót találtak nála. ","id":"20180921_Pecsi_iskolanal_fenyegetozott_egy_ferfi_kommandosok_fogtak_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca66ad77-6e49-46db-85d3-878fe72a23d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Pecsi_iskolanal_fenyegetozott_egy_ferfi_kommandosok_fogtak_el","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:46","title":"Pécsi iskolánál fenyegetőzött egy férfi, kommandósok fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassulhat az üzemanyagok drágulása, de azért nagyon nem lesz miért örülniük az autósoknak.","shortLead":"Lassulhat az üzemanyagok drágulása, de azért nagyon nem lesz miért örülniük az autósoknak.","id":"20180922_Elbucsuzhatunk_a_400_forint_alatti_benzintol_ha_igazuk_lesz_Matolcsyeknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3822e688-8ce8-4b36-9474-1d85243f7d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Elbucsuzhatunk_a_400_forint_alatti_benzintol_ha_igazuk_lesz_Matolcsyeknak","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:22","title":"Elbúcsúzhatunk a 400 forint alatti benzintől, ha igazuk lesz Matolcsyéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c76a6bc-6254-4e55-b387-0bbe9e09c5f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peking felszólította az USA-t, hogy vonja vissza azokat a szankciókat, amelyeket azért vetett ki, mert Kína Oroszországtól vásárolt harci repülőket és rakétákat.","shortLead":"Peking felszólította az USA-t, hogy vonja vissza azokat a szankciókat, amelyeket azért vetett ki, mert Kína...","id":"20180921_Kina_duhbe_gurult_a_legujabb_amerikai_szankciok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c76a6bc-6254-4e55-b387-0bbe9e09c5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0631191-ad3b-4f1a-a7e6-e304b0962e8d","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Kina_duhbe_gurult_a_legujabb_amerikai_szankciok_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:42","title":"Kína dühbe gurult a legújabb amerikai szankciók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]