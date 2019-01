Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b63bfe78-0994-4fc6-947e-6719a9b24b77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal a hamarosan a hazai kereskedésekbe is megérkező Jimnyt vették kezelésbe a tuninggal foglalkozó szakemberek.","shortLead":"Ezúttal a hamarosan a hazai kereskedésekbe is megérkező Jimnyt vették kezelésbe a tuninggal foglalkozó szakemberek.","id":"20190102_felmorcositottak_2019_legjobban_vart_kis_suzukijat_jimny_suv_terepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b63bfe78-0994-4fc6-947e-6719a9b24b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c9bbd2-379c-408a-9b47-37dff3c2aa88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_felmorcositottak_2019_legjobban_vart_kis_suzukijat_jimny_suv_terepjaro","timestamp":"2019. január. 02. 08:21","title":"Morcos lett 2019 legjobban várt apró Suzukija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5574a2b-3ac8-4a3e-9588-b40759fb1ff3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro országa hagyományos szövetségesei körében sem örvend nagy népszerűségnek.","shortLead":"Jair Bolsonaro országa hagyományos szövetségesei körében sem örvend nagy népszerűségnek.","id":"20190101_Nagy_pompaval_es_magyar_vendeggel_iktattak_be_az_uj_brazil_elnokot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5574a2b-3ac8-4a3e-9588-b40759fb1ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4a5f2e-5c69-4c4b-9174-0bad0c793455","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Nagy_pompaval_es_magyar_vendeggel_iktattak_be_az_uj_brazil_elnokot","timestamp":"2019. január. 01. 19:17","title":"Nagy pompával és magyar vendéggel iktatták be az új brazil elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De még nem tudni, ki.","shortLead":"De még nem tudni, ki.","id":"20181231_Uj_uzemeltetoje_lesz_a_Duna_Arenanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d17d64-6d9a-45db-9b76-57f2a295c004","keywords":null,"link":"/kkv/20181231_Uj_uzemeltetoje_lesz_a_Duna_Arenanak","timestamp":"2018. december. 31. 21:16","title":"Új üzemeltetője lesz a Duna Arénának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58d6fe5-9e48-43bf-8183-8307d9e60eb3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Trendfordulat idén nem lesz, a nagy modellpremierek majdnem fele szabadidő-autó lesz 2019-ben. Ezen nincs is mit csodálkozni, amikor minden harmadik eladott új autó SUV Európában. Egy másik fronton viszont zajlik az elektromos autók térfoglalása, de szerencsére a „régi világnak” még maradt néhány látványos nagy dobása jövőre is.","shortLead":"Trendfordulat idén nem lesz, a nagy modellpremierek majdnem fele szabadidő-autó lesz 2019-ben. Ezen nincs is mit...","id":"20190101_uj_autok_2019_premierek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b58d6fe5-9e48-43bf-8183-8307d9e60eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2f767b-c863-406f-ba8e-b704b7131c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20190101_uj_autok_2019_premierek","timestamp":"2019. január. 01. 20:00","title":"10 autó, amit a legjobban várunk 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nincs \"rabszolgatörvény\", tehát nem is kell semmit módosítani. Nagy Imrével pedig semmi problémája nincs a kormánynak.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nincs \"rabszolgatörvény\", tehát nem is kell semmit módosítani. Nagy...","id":"20181231_Gulyas_Gergely_Az_ellenzek_nagy_resze_antidemokratikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff23629-eed8-4752-a2e1-6a5584f6d7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Gulyas_Gergely_Az_ellenzek_nagy_resze_antidemokratikus","timestamp":"2018. december. 31. 15:31","title":"Gulyás Gergely: Az ellenzék nagy része antidemokratikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f1a23f-0363-43a6-ae92-b20678ef789d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A firenzei képtár német igazgatója szokatlan lépésre szánta el magát az évtizedek óta tartó vitában.","shortLead":"A firenzei képtár német igazgatója szokatlan lépésre szánta el magát az évtizedek óta tartó vitában.","id":"20190101_Elrabolt_kepet_kovetel_vissza_Nemetorszagtol_az_Uffizi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28f1a23f-0363-43a6-ae92-b20678ef789d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6005adf0-1507-4ebe-9860-93513702ba55","keywords":null,"link":"/kultura/20190101_Elrabolt_kepet_kovetel_vissza_Nemetorszagtol_az_Uffizi","timestamp":"2019. január. 01. 21:25","title":"Elrabolt képet követel vissza Németországtól az Uffizi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"900 millió forinttal lett drágább a hatvani sportcsarnok az eredetileg tervezetthez képest.","shortLead":"900 millió forinttal lett drágább a hatvani sportcsarnok az eredetileg tervezetthez képest.","id":"20190102_Masfel_napot_birtunk_ki_2019ben_ugy_hogy_egyetlen_sportberuhazas_sem_dragult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e34dc97-ce70-4329-87d9-559060902a80","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Masfel_napot_birtunk_ki_2019ben_ugy_hogy_egyetlen_sportberuhazas_sem_dragult","timestamp":"2019. január. 02. 11:20","title":"Másfél napot bírtunk ki 2019-ben úgy, hogy egyetlen sportberuházás sem drágult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea42ecb-f58e-46ea-b484-786573a9a091","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190102_Madonna_szilveszterkor_egyszercsak_megjelent_egy_barban_es_elenekelt_ket_dalt_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cea42ecb-f58e-46ea-b484-786573a9a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0876594e-2fb7-4ad0-8654-bcb5324a987a","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Madonna_szilveszterkor_egyszercsak_megjelent_egy_barban_es_elenekelt_ket_dalt_video","timestamp":"2019. január. 02. 14:17","title":"Madonna szilveszterkor egyszer csak megjelent egy bárban, és elénekelt két dalt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]