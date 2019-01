Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8594e6c-f2f1-471a-9a84-ba3ee60a6f31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Konfliktusba került a személyzettel, riasztották miatta a hatóságot.","shortLead":"Konfliktusba került a személyzettel, riasztották miatta a hatóságot.","id":"20190117_renitens_utas_miatt_hivtak_rendort_egy_berlin_budapest_jarathoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8594e6c-f2f1-471a-9a84-ba3ee60a6f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070eeafa-6c76-4544-82c9-89eeade33805","keywords":null,"link":"/elet/20190117_renitens_utas_miatt_hivtak_rendort_egy_berlin_budapest_jarathoz","timestamp":"2019. január. 17. 13:58","title":"Renitens utas miatt hívtak rendőrt egy Berlin–Budapest-járathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d508903e-1ccd-4493-9430-1e319aeec2ac","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Maga a terrorcselekményért öt évre elítélt, de nemsokára Magyarországról kiutasítandó Ahmed H. is megjelent azon a tárgyaláson, amelyet a Miniszterelnöki Kabinetiroda ellen indított jó hírnevének megsértése miatt. Kiderült, teljesen soha nem fordították le neki azt a pontot a Nemzeti Konzultációban, ami miatt perel - ez megtörtént a bíróságon. Ahmed H. szerint a konzultációs szerepeltetése azért volt szükséges, hogy a nem jogerős 10 éves börtönbüntetést jogerőre emeljék később, erre nem került sor.","shortLead":"Maga a terrorcselekményért öt évre elítélt, de nemsokára Magyarországról kiutasítandó Ahmed H. is megjelent azon...","id":"20190117_Ahmed_H_szemelyesen_jelent_meg_a_karteritesi_peren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d508903e-1ccd-4493-9430-1e319aeec2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad88e52-e8b6-445e-b8c2-25ebc08ed4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Ahmed_H_szemelyesen_jelent_meg_a_karteritesi_peren","timestamp":"2019. január. 17. 09:32","title":"Ahmed H.: \"Egy államgépezet akart eltaposni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea675b2-9e7f-47eb-8119-9ff3d40acc51","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan lehet egyszerre erősíteni a gyerekek önbizalmát, és közben kihívásokkal is szembesíteni őket? A válasz egyszerű: hagyjuk őket sokat játszani, és figyeljünk a játék közbeni kezdeményezéseikre – vallja Iben Dissing Sandahl. Hasznos gondolatok a dán gyerekpszichológus könyvéből.","shortLead":"Hogyan lehet egyszerre erősíteni a gyerekek önbizalmát, és közben kihívásokkal is szembesíteni őket? A válasz egyszerű...","id":"20190117_Hogyan_neveljunk_lelkileg_egeszseges_gyerekeket_Figyeljunk_a_siker_hangjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea675b2-9e7f-47eb-8119-9ff3d40acc51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d34c58a-92e1-4e2e-8aca-3dda8c882a26","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190117_Hogyan_neveljunk_lelkileg_egeszseges_gyerekeket_Figyeljunk_a_siker_hangjara","timestamp":"2019. január. 17. 13:15","title":"Hogyan neveljünk lelkileg egészséges gyerekeket? Figyeljünk a siker hangjára!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tilalom péntektől él, több intézményt is érint. ","shortLead":"A tilalom péntektől él, több intézményt is érint. ","id":"20190117_Teljes_latogatasi_tilalmat_rendeltek_el_a_Honvedkorhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82164eca-b189-4c85-a576-b0456f7fc784","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Teljes_latogatasi_tilalmat_rendeltek_el_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2019. január. 17. 20:04","title":"Teljes látogatási tilalmat rendeltek el a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926897e3-31ca-4b2a-9531-8e10671b6544","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"M. Night Shyamalan minden idők talán legszebb filmjét készítette a képregényekről 2000-ben. Utána komoly alkotói lejtmenet következett, majd három éve kvázi folytatta egykori sikerét a Széttörve című filmmel. Most az Üveggel nyilvánítja befejezettnek a trilógiát. Sajnos nem baj, hogy elvileg nem lesz több. Kritika.","shortLead":"M. Night Shyamalan minden idők talán legszebb filmjét készítette a képregényekről 2000-ben. Utána komoly alkotói...","id":"20190117_A_szuperhosoket_legyozte_az_ego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926897e3-31ca-4b2a-9531-8e10671b6544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f309c9-34db-4161-a755-1cae7096c0e6","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_A_szuperhosoket_legyozte_az_ego","timestamp":"2019. január. 17. 17:30","title":"A szuperhősöket legyőzte az ego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha az LMP nem jelöl új tagot, akkor megszűnhet a képviselete a nemzetközi szervezetnél.","shortLead":"Ha az LMP nem jelöl új tagot, akkor megszűnhet a képviselete a nemzetközi szervezetnél.","id":"20190117_Kover_utan_a_NATOkozgyules_is_torolte_Demeter_Marta_tagsagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3e9423-658e-4abb-b2b2-7dcd46283cef","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Kover_utan_a_NATOkozgyules_is_torolte_Demeter_Marta_tagsagat","timestamp":"2019. január. 17. 13:21","title":"Kövér után a NATO-közgyűlés is törölte Demeter Márta tagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdacec1e-6349-4bcb-a082-799aca57a9a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszer is feltűnt a peronoknál, a második eset után elfogták.","shortLead":"Kétszer is feltűnt a peronoknál, a második eset után elfogták.","id":"20190117_Vadat_emeltek_a_kobanyai_szatir_ellen_aki_a_vasutallomason_mutogatta_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdacec1e-6349-4bcb-a082-799aca57a9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192b65f3-df0d-46d6-8a17-8047cbee63de","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Vadat_emeltek_a_kobanyai_szatir_ellen_aki_a_vasutallomason_mutogatta_magat","timestamp":"2019. január. 17. 10:31","title":"Vádat emeltek a kőbányai szatír ellen, aki a vasútállomáson mutogatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de146ee2-67ff-4f1e-877a-5f1237e99151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megunta a havidíjas szolgáltatások egyéni akcióját a MasterCard, a jövőben mindenkit arra köteleznek majd, hogy tájékoztassák a felhasználókat, mielőtt levonják az előfizetés összegét. ","shortLead":"Megunta a havidíjas szolgáltatások egyéni akcióját a MasterCard, a jövőben mindenkit arra köteleznek majd...","id":"20190117_mastercard_bankkartya_havidij_elofizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de146ee2-67ff-4f1e-877a-5f1237e99151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e96f175-3a3a-4d1e-bdf0-70512f197824","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_mastercard_bankkartya_havidij_elofizetes","timestamp":"2019. január. 17. 18:03","title":"Feledékeny? Akkor díjazni fogja a MasterCard újítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]