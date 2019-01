Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A beteg azóta jól van, az azóta elvégzett vizsgálatok szerint a daganat egy jelentős része elpusztult.","shortLead":"A beteg azóta jól van, az azóta elvégzett vizsgálatok szerint a daganat egy jelentős része elpusztult.","id":"20190117_Nalunk_eddig_nem_alkalmazott_radioembolizacios_daganatterapiat_vegeztek_a_SOTE_klinikajan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067f7236-8d71-42b3-aa43-3ce4eb7d9a7d","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Nalunk_eddig_nem_alkalmazott_radioembolizacios_daganatterapiat_vegeztek_a_SOTE_klinikajan","timestamp":"2019. január. 17. 09:16","title":"Nálunk eddig nem alkalmazott terápiát végeztek a SOTE klinikáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdffde6-4cbe-4c1f-b3a6-740186aefe1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nálunk alig ismert kínai autógyártó állította fel a legnagyobb autonóm autós parádé rekordját.","shortLead":"Egy nálunk alig ismert kínai autógyártó állította fel a legnagyobb autonóm autós parádé rekordját.","id":"20190116_onvezeto_auto_konvoj_kina_changan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bdffde6-4cbe-4c1f-b3a6-740186aefe1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb15dcb7-2c89-4e15-86a6-cb2b49d60f7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_onvezeto_auto_konvoj_kina_changan","timestamp":"2019. január. 16. 16:55","title":"55 sofőrnélküli autóból álló konvoj került be a Guinness-rekordok könyvébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec1b97f-0956-4a99-9c7f-416338e8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Helyén maradhat a birt miniszterelnök.","shortLead":"Helyén maradhat a birt miniszterelnök.","id":"20190116_Theresa_May_megmenekult_elbukott_a_bizalmatlansagi_inditvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ec1b97f-0956-4a99-9c7f-416338e8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1042aa-0d4b-4499-ac2f-0d301bfb5c02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Theresa_May_megmenekult_elbukott_a_bizalmatlansagi_inditvany","timestamp":"2019. január. 16. 20:17","title":"Theresa May megmenekült: elbukott a bizalmatlansági indítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac75be5-2b5d-4002-924a-9b82864ceaaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ egyik legnagyobb gyémántbánya-vállalata, az orosz Alrosa visszatér Zimbabwébe. Ugyanis idén babacsomagokat fognak szétosztani közöttük. 120 millió forintból.