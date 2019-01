Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Renitens utas miatt hívtak rendőrt egy Berlin–Budapest-járathoz
Konfliktusba került a személyzettel, riasztották miatta a hatóságot. Berlin–Budapest-járathoz harca színésznője
Megkínozták a forgatáson: nem moshatott hajat a Trónok harca színésznője
Igen, pont olyan gusztustalan volt, ahogy képzeli. legnagyobb melléfogásából
A francia szélsőjobb kihátrál az egyik legnagyobb melléfogásából
Mégsem léptetné ki Franciaországot az eurózónából Marine Le Pen. A diktatúrában a szex is az ellenállás része
A párkapcsolati árulásnak sok változata van, állítja Esther Perel, aki szerint, ha a felek hajlandóak beszélni róla, az olyan akut válsághelyzetből is rengeteget tanulhatnak, mint például a megcsalás. Péterfy-Novák Éva: A környezetemben mindenkinek horror volt a házassága, gondoltam, ennek így kell lennie
Az író sírógörcsökről, a katartikus írásról és a bántalmazottak védtelenségéről is beszélt a HVG-nek. Egy autószállítón próbált egy lopott Audit átvinni Romániába
A rendőrök Csengersimánál lekapcsolták. meghamisított Cohn-Bendit-riporttól ifj. Lomnici Zoltán instruálásáig sok mindenről. A válaszokból szemezgettünk. Idén is ellátogat Magyarországra Vlagyimir Putyin
Egyelőre nem tudni, mi indokolja a vizitet.