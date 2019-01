Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Jógaközpontot épített a Daganatos.hu Alapítvány a rákos gyerekek nevében gyűjtött felajánlásokból
Az építménnyel ráadásul több probléma is van, a ház lakói szerint pedig többször előfordult, hogy a stúdióban bulikat tartottak. Az alapítvány azt mondja, a központ a betegség kialakulásának megelőzését szolgálja.
2019. január. 18. 09:22

Megvan, mikor szavaznak az új Brexit-javaslatról
Sok időt nem ülnek rajta a képviselők.
2019. január. 17. 13:03

Megvan a Facebook 10 éves kihívása? Úgy tűnik, győztest hirdethetünk
Mariah Carey mindent visz.
2019. január. 17. 08:52

Évtizedes csúcson a korai iskolaelhagyók aránya Magyarországon
Nemrég egy beszélgetésen Pokorni Zoltán mondta, hogy ezek a gyerekek, „akik mennek a levesbe".
2019. január. 18. 10:43

Ismeretlen gázt fújtak be egy óbudai kormányablakba, 60 embert kellett kikísérni
Sokan köhögtek, de senki nem lett rosszul.
2019. január. 16. 18:28

Baleset volt a Margit hídon, de már jár a villamos
A Margit-sziget bejáratánál került a sínekre egy balesetes jármű, de már elvontatták.
2019. január. 17. 06:58

Marabu FékNyúz: Lovagkereszt
2019. január. 16. 18:06

Mi zajlik a Bermuda-háromszögben? Íme a legracionálisabb magyarázatok
A Bermuda-háromszög legendája egyike azon különleges rejtélyeknek, mely évszázadok óta foglalkoztatja az emberek fantáziáját. Számtalan tudományos és misztikus magyarázat napvilágot látott már, de mai napig nem lehet biztosan tudni, hogy mi történt a területen eltűnt repülőgépekkel, hajókkal, és a több száz főnyi személyzettel. A Spektrumon kedd este adásba kerülő műsorban most sorra veszik a legracionálisabb magyarázatokat, melyekből a legérdekesebbeket már most megmutatjuk.
2019. január. 17. 11:03

\r

","shortLead":"Nemrég egy beszélgetésen Pokorni Zoltán mondta, hogy ezek a gyerekek, „akik mennek a levesbe”.\r

\r

","id":"20190118_Evtizedes_csucson_a_korai_iskolaelhagyok_aranya_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc052868-e29a-4005-8888-813136173d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc9fb45-cd99-4f07-b22f-58048d2b0ed4","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Evtizedes_csucson_a_korai_iskolaelhagyok_aranya_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 18. 10:43","title":"Évtizedes csúcson a korai iskolaelhagyók aránya Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan köhögtek, de senki nem lett rosszul.","shortLead":"Sokan köhögtek, de senki nem lett rosszul.","id":"20190116_Ismeretlen_gazt_fujtak_be_az_obudai_kormanyablakba_kohogve_menekultek_ki_az_emberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bed322-5355-47df-89dd-c0eaf7a73d4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Ismeretlen_gazt_fujtak_be_az_obudai_kormanyablakba_kohogve_menekultek_ki_az_emberek","timestamp":"2019. január. 16. 18:28","title":"Ismeretlen gázt fújtak be egy óbudai kormányablakba, 60 embert kellett kikísérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c503e7c-6acf-4880-b82a-e024654a8a62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Margit-sziget bejáratánál került a sínekre egy balesetes jármű, de már elvontatták.","shortLead":"A Margit-sziget bejáratánál került a sínekre egy balesetes jármű, de már elvontatták.","id":"20190117_baleset_margit_hid_margitsziget_villamos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c503e7c-6acf-4880-b82a-e024654a8a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667d1e96-be8a-4aa8-8bfd-75051c385d9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_baleset_margit_hid_margitsziget_villamos","timestamp":"2019. január. 17. 06:58","title":"Baleset volt a Margit hídon, de már jár a villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5f1101-ae39-4c9c-a91f-76315d3efd9e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190116_Marabu_FekNyuz_Lovagkereszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d5f1101-ae39-4c9c-a91f-76315d3efd9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1386c6a-0d7c-44db-98cb-dc4c25288f8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Marabu_FekNyuz_Lovagkereszt","timestamp":"2019. január. 16. 18:06","title":"Marabu FékNyúz: Lovagkereszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9403da84-be96-456d-aa1b-1cb5341aeca3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bermuda-háromszög legendája egyike azon különleges rejtélyeknek, mely évszázadok óta foglalkoztatja az emberek fantáziáját. Számtalan tudományos és misztikus magyarázat napvilágot látott már, de mai napig nem lehet biztosan tudni, hogy mi történt a területen eltűnt repülőgépekkel, hajókkal, és a több száz főnyi személyzettel. A Spektrumon kedd este adásba kerülő műsorban most sorra veszik a legracionálisabb magyarázatokat, melyekből a legérdekesebbeket már most megmutatjuk.","shortLead":"A Bermuda-háromszög legendája egyike azon különleges rejtélyeknek, mely évszázadok óta foglalkoztatja az emberek...","id":"20190117_bermuda_haromszog_magyarazatok_spektrum_rejtelyes_vilagunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9403da84-be96-456d-aa1b-1cb5341aeca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05952a37-f8ba-4d29-8845-7c8517f29872","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_bermuda_haromszog_magyarazatok_spektrum_rejtelyes_vilagunk","timestamp":"2019. január. 17. 11:03","title":"Mi zajlik a Bermuda-háromszögben? Íme a legracionálisabb magyarázatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]