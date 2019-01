Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ÁEEK adatai szerint a legrosszabb helyzetben Bács-Kiskun megye van, de a fővárosban is vannak hiányosságok. ","shortLead":"Az ÁEEK adatai szerint a legrosszabb helyzetben Bács-Kiskun megye van, de a fővárosban is vannak hiányosságok. ","id":"20190117_Tobb_mint_200_fogorvosi_praxis_tartosan_betoltetlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40eafba-7321-40f2-94b5-0054dc451c10","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Tobb_mint_200_fogorvosi_praxis_tartosan_betoltetlen","timestamp":"2019. január. 17. 07:48","title":"Több mint 200 fogorvosi praxis tartósan betöltetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926897e3-31ca-4b2a-9531-8e10671b6544","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"M. Night Shyamalan minden idők talán legszebb filmjét készítette a képregényekről 2000-ben. Utána komoly alkotói lejtmenet következett, majd három éve kvázi folytatta egykori sikerét a Széttörve című filmmel. Most az Üveggel nyilvánítja befejezettnek a trilógiát. Sajnos nem baj, hogy elvileg nem lesz több. Kritika.","shortLead":"M. Night Shyamalan minden idők talán legszebb filmjét készítette a képregényekről 2000-ben. Utána komoly alkotói...","id":"20190117_A_szuperhosoket_legyozte_az_ego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=926897e3-31ca-4b2a-9531-8e10671b6544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f309c9-34db-4161-a755-1cae7096c0e6","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_A_szuperhosoket_legyozte_az_ego","timestamp":"2019. január. 17. 17:30","title":"A szuperhősöket legyőzte az ego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2044677-ebb4-4074-b7f8-9416a3d2fb41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak ipari célra lehetne felhasználni a hazai termést, de a léüzemek már leálltak. Az őszi almabotrány alatt egyszerűen megrohadtak a fáról lehulló gyümölcsök.\r

\r

","shortLead":"Csak ipari célra lehetne felhasználni a hazai termést, de a léüzemek már leálltak. Az őszi almabotrány alatt egyszerűen...","id":"20190118_Gyatra_a_magyar_alma_de_ekkora_pofonra_nem_szamitottak_a_termelok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2044677-ebb4-4074-b7f8-9416a3d2fb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3b21e1-9ee5-4d2d-a726-c740b063803b","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Gyatra_a_magyar_alma_de_ekkora_pofonra_nem_szamitottak_a_termelok","timestamp":"2019. január. 18. 11:39","title":"Gyatra a magyar alma, de ekkora pofonra nem számítottak a termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea60b3e8-c9dc-43d6-8bc5-22019203a11c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl drága az autó, ezért a leépítés.","shortLead":"Túl drága az autó, ezért a leépítés.","id":"20190118_Tobb_mint_3000_dolgozotol_valik_meg_a_Tesla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea60b3e8-c9dc-43d6-8bc5-22019203a11c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5767ef6-eef0-402a-906d-5cd932414553","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Tobb_mint_3000_dolgozotol_valik_meg_a_Tesla","timestamp":"2019. január. 18. 13:40","title":"Több mint 3000 dolgozótól válik meg a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb1d15-1df1-43ee-b1cb-0e6a8e991606","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ebből a Volkswagenből konkrétan egyetlen darab létezik, és bár magyar kezek munkáját dicséri, egy távoli kis szigetről érkezett hazánkba.","shortLead":"Ebből a Volkswagenből konkrétan egyetlen darab létezik, és bár magyar kezek munkáját dicséri, egy távoli kis szigetről...","id":"20190117_igen_erdekes_helyrol_erkezett_szuperritka_vwbe_botlottunk_korbefotoztuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05fb1d15-1df1-43ee-b1cb-0e6a8e991606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5d8094-3bf6-4a10-8efd-31503a157063","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_igen_erdekes_helyrol_erkezett_szuperritka_vwbe_botlottunk_korbefotoztuk","timestamp":"2019. január. 17. 06:41","title":"Igen érdekes helyről érkezett szuperritka VW-be botlottunk, körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Terjedelmes, összesen 87 gigabájt lopott adatot tartalmazó adathalmaz jelent meg az egyik fájlmegosztón. Mutatjuk, hol és hogyan ellenőrizheti, hogy adatai szerepelnek-e a most kiszivárgottak között, és azt is, mit tehet saját biztonsága érdekében.","shortLead":"Terjedelmes, összesen 87 gigabájt lopott adatot tartalmazó adathalmaz jelent meg az egyik fájlmegosztón. Mutatjuk, hol...","id":"20190117_jelszolopas_ellopott_email_cim_collection_1_adatlopas_szemelyes_adat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebe81a7-adcc-440d-b7e5-899a871422ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_jelszolopas_ellopott_email_cim_collection_1_adatlopas_szemelyes_adat","timestamp":"2019. január. 17. 17:33","title":"Nagy baj van: kiszivárgott 773 millió e-mail-cím és rengeteg jelszó, itt ellenőrizheti, érintett-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b3d9b2-d943-4df1-90e7-0899e76b7671","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarországon a Borsod-­Abaúj-Zemplén megyei Hangony külterületén talált vaddisznó tetemében mutatták ki az ASP vírusát.","shortLead":"Magyarországon a Borsod-­Abaúj-Zemplén megyei Hangony külterületén talált vaddisznó tetemében mutatták ki az ASP...","id":"20190118_Pestises_vaddisznoktol_tartanak_a_Felvideken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0b3d9b2-d943-4df1-90e7-0899e76b7671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a5fe5a-4b5b-4057-a48d-00a752dc451e","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Pestises_vaddisznoktol_tartanak_a_Felvideken","timestamp":"2019. január. 18. 07:01","title":"Pestises vaddisznóktól tartanak a Felvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év befektetési szolgáltatója az OTP Bank Nyrt., a legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cég pedig a Concorde Értékpapír Zrt. lett.","shortLead":"Az év befektetési szolgáltatója az OTP Bank Nyrt., a legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cég pedig a Concorde...","id":"20190117_Meszarosek_kaptak_az_ev_alaptokeemeleseert_jaro_dijat_a_BET_rendezvenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd34e93f-0c58-4fd2-a5fe-63dacc85ddef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Meszarosek_kaptak_az_ev_alaptokeemeleseert_jaro_dijat_a_BET_rendezvenyen","timestamp":"2019. január. 17. 14:19","title":"Mészárosék kapták az év alaptőke-emeléséért járó díjat a BÉT rendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]