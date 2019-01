Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d9a71d9-713f-4166-a795-ee4656aa3776","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ha a Pusztító lenne a következő True Detective-sztori, alighanem gond nélkül néznénk akár egy egész évadon keresztül is a világ egyik legcsodálatosabb színésznőjét, ahogy tönkrement rendőrként kivetkőzik magából. Nicole Kidman teljesítményében az a zavarba ejtő, hogy akár több, hasonlóan gyenge sorozatepizódot is képes lenne feljavítani. Kritika. ","shortLead":"Ha a Pusztító lenne a következő True Detective-sztori, alighanem gond nélkül néznénk akár egy egész évadon keresztül is...","id":"20190125_A_pusztito_Nicole_Kidman_felkinalta_magat_az_ordognek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d9a71d9-713f-4166-a795-ee4656aa3776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e025db-0220-479c-834c-e2cc784d86ae","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_A_pusztito_Nicole_Kidman_felkinalta_magat_az_ordognek","timestamp":"2019. január. 25. 14:20","title":"Nicole Kidman felkínálta magát az ördögnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28d315b-2234-42aa-96a5-99e895ccb1e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soonho Ahn neve talán keveseknek cseng ismerősen, pedig nagyon fontos feladata volt a Samsungnál: ő vezette az akkumulátorokat fejlesztő részleget. Most is ezt csinálja, csak épp a konkurenciánál.","shortLead":"Soonho Ahn neve talán keveseknek cseng ismerősen, pedig nagyon fontos feladata volt a Samsungnál: ő vezette...","id":"20190124_samsung_sdi_akkumulator_soonho_ahn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b28d315b-2234-42aa-96a5-99e895ccb1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9d5aff-1a47-44f5-ac58-d711910ad108","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_samsung_sdi_akkumulator_soonho_ahn","timestamp":"2019. január. 24. 17:03","title":"Otthagyta a Samsungot az egyik fontos vezető, az Apple azonnal lecsapott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a43760-532e-4b82-8aa7-5e060bad6587","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Élet a halál után, vagyis a több évtizednyi gyártást követően nemrég leállított modellből most készült egy igen különleges változat.","shortLead":"Élet a halál után, vagyis a több évtizednyi gyártást követően nemrég leállított modellből most készült egy igen...","id":"20190125_nagyon_meno_es_nagyon_is_megy_az_530_loeros_land_rover_defender","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94a43760-532e-4b82-8aa7-5e060bad6587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c149b9-e840-4a70-b6b1-cd5efab7baa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_nagyon_meno_es_nagyon_is_megy_az_530_loeros_land_rover_defender","timestamp":"2019. január. 25. 13:21","title":"Nagyon menő és nagyon is megy az 530 lóerős Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cb111c-8edf-45c0-b07c-fae24fe9aca5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfajta automatizált csomagszállítással kísérletezik az Amazon az Egyesült Államokban. A cég fejlesztette Scout egészen az ajtóig viszi a rendelést. ","shortLead":"Újfajta automatizált csomagszállítással kísérletezik az Amazon az Egyesült Államokban. A cég fejlesztette Scout egészen...","id":"20190124_csomagszallito_robot_amazon_scout_washington","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32cb111c-8edf-45c0-b07c-fae24fe9aca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edccf28-0d06-440c-a0d8-4bb52fa7f74a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_csomagszallito_robot_amazon_scout_washington","timestamp":"2019. január. 24. 16:03","title":"Nézze csak, Amerikában már ilyen kis robot gurul ki a házhoz rendelt csomagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944cc727-62f1-4476-8666-0d74b6ea5ff8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csillagászok szerint több bizonyíték is van arra, hogy a legutóbbi, január 21-i holdfogyatkozáskor meteorit csapódott az égitestbe.","shortLead":"A csillagászok szerint több bizonyíték is van arra, hogy a legutóbbi, január 21-i holdfogyatkozáskor meteorit csapódott...","id":"20190123_meteorbecsapodas_meteorit_hold_holdfogyatkozas_2019_julius_21","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=944cc727-62f1-4476-8666-0d74b6ea5ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603ba3e9-49f1-4567-84b9-ea878945dd00","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_meteorbecsapodas_meteorit_hold_holdfogyatkozas_2019_julius_21","timestamp":"2019. január. 23. 20:33","title":"Ilyet se láttak még: fogyatkozás közben csapódott meteorit a Holdba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3751574e-3470-4ba0-bf98-c13637beb8c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A január elsejétől érvényes intézkedés több tízezer magyart is érint, akiknek a gyermekei Magyarországon élnek, emiatt a kormány is kérte az uniós fellépést.","shortLead":"A január elsejétől érvényes intézkedés több tízezer magyart is érint, akiknek a gyermekei Magyarországon élnek, emiatt...","id":"20190124_Brusszel_eljarast_inditott_az_osztrak_csaladi_potlek_csokkentese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3751574e-3470-4ba0-bf98-c13637beb8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c421b88-f579-4b07-9c7c-bda015f4fffe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Brusszel_eljarast_inditott_az_osztrak_csaladi_potlek_csokkentese_miatt","timestamp":"2019. január. 24. 13:53","title":"Brüsszel eljárást indított az osztrák családi pótlék csökkentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Álságos módon tesz eleget a kormány annak a vállalásának, hogy privatizálja a Budapest Bankot. A friss kormányhatározat szerint ugyanis a pénzintézet verseny nélkül vihető, aminek a haszonélvezője ismét Mészáros Lőrinc lehet. Varázslatnak ígérkezik az állam által elvárt 200 milliárd forintnyi vételár előteremtése.","shortLead":"Álságos módon tesz eleget a kormány annak a vállalásának, hogy privatizálja a Budapest Bankot. A friss kormányhatározat...","id":"20190125_Verseny_nelkul_viheti_a_Budapest_Bankot_is_Meszaros_Lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653ad9d1-fe4a-46c8-9f9e-c481414d894c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Verseny_nelkul_viheti_a_Budapest_Bankot_is_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. január. 25. 13:51","title":"Verseny nélkül viheti a Budapest Bankot is Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6d40bf-f91f-4eed-becc-7b3296a79cb1","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Hangyászt sétáltatott Párizs utcáin, karfiolokkal furikázott, és rajongott Hitlerért. A katalán Salvador Dalí a szürrealizmus meghatározó festője és nagy túlélője. Önimádó, pszichés zavarokkal küzdő pozőr, aki hosszú élete során mindvégig képes volt magára irányítani a figyelmet. Harminc éve halt meg, és azóta kicsit unalmasabb a világ.","shortLead":"Hangyászt sétáltatott Párizs utcáin, karfiolokkal furikázott, és rajongott Hitlerért. A katalán Salvador Dalí...","id":"20190123_A_szerenyseg_nem_kifejezetten_az_en_mufajom_Salvador_Dali_szurrealizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff6d40bf-f91f-4eed-becc-7b3296a79cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fa3a51-98b0-46ee-afd9-fb26a396cda6","keywords":null,"link":"/elet/20190123_A_szerenyseg_nem_kifejezetten_az_en_mufajom_Salvador_Dali_szurrealizmus","timestamp":"2019. január. 23. 20:00","title":"„A szerénység nem kifejezetten az én műfajom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]