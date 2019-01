Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A boncolás előzetes eredménye szerint már zuhanás közben számos sérülést szenvedett a kétéves gyerek.","shortLead":"A boncolás előzetes eredménye szerint már zuhanás közben számos sérülést szenvedett a kétéves gyerek.","id":"20190127_julen_rosello_boncolas_kutba_zuhant_spanyol_kisfiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b182d1-4153-4278-8e27-e4321c775a03","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_julen_rosello_boncolas_kutba_zuhant_spanyol_kisfiu","timestamp":"2019. január. 27. 11:10","title":"Megrázó részletek derültek ki a kútba zuhant spanyol kisfiú tragédiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd2307d-4cc9-4258-b036-a96cbb79af0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meglepő, hogy Izraelnek ilyen sokáig tartott megtalálni a Hezbollah Libanonból Izraelbe hatoló támadó alagútjait - mondta Haszan Naszrallah sejk, a libanoni székhelyű síita szervezet vezetője szombaton az el-Majádín televíziós csatornának nyilatkozva.","shortLead":"Meglepő, hogy Izraelnek ilyen sokáig tartott megtalálni a Hezbollah Libanonból Izraelbe hatoló támadó alagútjait...","id":"20190126_Beszolt_egy_Hezbollahvezeto_Izraelnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd2307d-4cc9-4258-b036-a96cbb79af0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7106dc-2d54-404f-88af-181301feb447","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Beszolt_egy_Hezbollahvezeto_Izraelnek","timestamp":"2019. január. 26. 21:56","title":"Beszólt egy Hezbollah-vezető Izraelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19df78c-23eb-42c2-8c14-093b9da7f9d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden negyedik munkanélküli tartósan az, holott 72 ezer be nem töltött állás van az országban. Az RTL Klub Híradója azt is megállapítja, Kelet-Magyarországon jóval többen keresnek munkát, mint nyugaton.","shortLead":"Minden negyedik munkanélküli tartósan az, holott 72 ezer be nem töltött állás van az országban. Az RTL Klub Híradója...","id":"20190127_Munkanelkuliseg_szetszakadt_az_orszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c19df78c-23eb-42c2-8c14-093b9da7f9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4490cbf1-1028-4d3a-9f2f-76b347a7c4d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Munkanelkuliseg_szetszakadt_az_orszag","timestamp":"2019. január. 27. 19:50","title":"Munkanélküliség: szétszakadt az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c15bbbd-7a9b-48eb-8d81-d32b99d8c180","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Döntött a kormány: jönnek a megújuló energiaforrások.","shortLead":"Döntött a kormány: jönnek a megújuló energiaforrások.","id":"20190127_Most_mar_biztos_2038tol_egyetlen_szeneromuve_sem_lesz_Nemetorszagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c15bbbd-7a9b-48eb-8d81-d32b99d8c180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c363dac8-11ab-44d0-a45b-7d6a65651c33","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Most_mar_biztos_2038tol_egyetlen_szeneromuve_sem_lesz_Nemetorszagnak","timestamp":"2019. január. 27. 12:32","title":"Most már biztos: 2038-tól egyetlen szénerőműve sem lesz Németországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három ország van csak az EU-ban, ahol kevesebben szereznek diplomát 35 éves korukig, mint nálunk.","shortLead":"Három ország van csak az EU-ban, ahol kevesebben szereznek diplomát 35 éves korukig, mint nálunk.","id":"20190126_Ritka_rosszul_all_Magyarorszag_a_diplomasok_aranyaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69e0315-2772-47f9-8c10-9eeed7659552","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Ritka_rosszul_all_Magyarorszag_a_diplomasok_aranyaban","timestamp":"2019. január. 26. 16:59","title":"Ritka rosszul áll Magyarország a diplomások arányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad55686c-ca5e-453c-9d3d-47e81166b2a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"6500 lakásban nincs fűtés egy kilyukadt távvezeték miatt. ","shortLead":"6500 lakásban nincs fűtés egy kilyukadt távvezeték miatt. ","id":"20190128_Leallt_a_tavfutes_Szombathely_egy_reszen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad55686c-ca5e-453c-9d3d-47e81166b2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3956a7eb-9c18-47c3-9534-ece78ec6926c","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Leallt_a_tavfutes_Szombathely_egy_reszen","timestamp":"2019. január. 28. 11:28","title":"Leállt a távfűtés Szombathely egy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29bdfb91-f5d8-4825-b5e1-d23186a8b304","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatalmas erejű szél söpört végig Észak-Írországon szombaton - elég erős ahhoz, hogy egy vén és hatalmas fát is kicsavarjon.","shortLead":"Hatalmas erejű szél söpört végig Észak-Írországon szombaton - elég erős ahhoz, hogy egy vén és hatalmas fát is...","id":"20190128_Szelvihar_csavarta_ki_a_Tronok_harca_egy_ikonikus_fajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29bdfb91-f5d8-4825-b5e1-d23186a8b304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b47bbe-48ef-4463-9b38-06bcf7837fa0","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Szelvihar_csavarta_ki_a_Tronok_harca_egy_ikonikus_fajat","timestamp":"2019. január. 28. 11:17","title":"Szélvihar csavarta ki a Trónok harca egy ikonikus fáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"II. Erzsébet férje üzenetet küldött Emma Fairweathernek, aki csuklóját törte a balesetben.","shortLead":"II. Erzsébet férje üzenetet küldött Emma Fairweathernek, aki csuklóját törte a balesetben.","id":"20190127_fulop_herceg_bocsanatot_kert_a_notol_akivel_osszeutkozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aba717c-6801-4c2d-93b3-95bae07319ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_fulop_herceg_bocsanatot_kert_a_notol_akivel_osszeutkozott","timestamp":"2019. január. 27. 13:15","title":"Fülöp herceg bocsánatot kért a nőtől, akivel összeütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]