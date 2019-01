Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlamentben szerdán ismét vitát rendeznek Magyarországról és a magyar jogállamiságról. Az Amnesty magyarországi vezetője arra kéri a tagállamokat, folytassák a 7-es cikk szerinti eljárást.","shortLead":"Az Európai Parlamentben szerdán ismét vitát rendeznek Magyarországról és a magyar jogállamiságról. Az Amnesty...","id":"20190129_Amnesty_Folytatodnak_az_emberi_jogok_elleni_tamadasok_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb43fc81-f0a0-499b-877b-69c62a034b8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Amnesty_Folytatodnak_az_emberi_jogok_elleni_tamadasok_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 29. 09:08","title":"Amnesty: Folytatódnak az emberi jogok elleni támadások Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán ellenáll a Kínával és Oroszországgal szembeni keményebb amerikai fellépésnek, emiatt még egy amerikai külügyminiszteri látogatás is elképzelhető.","shortLead":"Orbán ellenáll a Kínával és Oroszországgal szembeni keményebb amerikai fellépésnek, emiatt még egy amerikai...","id":"20190128_WSJ_Amerika_bizalma_megrendult_Magyarorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd52e75-579e-4389-b05c-94b0c2fe47d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_WSJ_Amerika_bizalma_megrendult_Magyarorszagban","timestamp":"2019. január. 28. 08:40","title":"WSJ: Amerika bizalma megrendült Magyarországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73339102-364a-4b05-9bfb-3323dc1f3442","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai igazságügyi minisztérium banki csalás, kereskedelmi titkok ellopása és hatósági félrevezetése miatt két ügyben is vádat emelt a Huawei kínai telekommunikációs óriáscég és pénzügyi igazgatója, a Washington kérésére Kanadában letartóztatott Meng Van-csou ellen. Az Egyesült Államok által eredetileg felvetett, hosszú hónapok óta hangoztatott felvetéssel, a felhasználók utáni kémkedéssel kapcsolatban ezúttal sem állt elő semmivel az amerikai kormányzat.","shortLead":"Az amerikai igazságügyi minisztérium banki csalás, kereskedelmi titkok ellopása és hatósági félrevezetése miatt két...","id":"20190129_huawei_vademeles_meng_van_csou_vadpontok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73339102-364a-4b05-9bfb-3323dc1f3442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98d9670-dc60-46fb-93db-ee614c8b65a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_huawei_vademeles_meng_van_csou_vadpontok","timestamp":"2019. január. 29. 05:03","title":"Bemondta az USA a Huawei elleni vádpontokat, de feltűnően hiányzik valami a listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7520ee-0556-4d18-a0b6-82e854b95781","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Roska Botond olyan megoldáson dolgozik, amellyel újra látást adhat azok számára, akik genetikai szembetegségben szenvednek. ","shortLead":"Roska Botond olyan megoldáson dolgozik, amellyel újra látást adhat azok számára, akik genetikai szembetegségben...","id":"20190128_Orvosi_Nobeldijra_is_eselyes_lehet_egy_magyar_kutatoorvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e7520ee-0556-4d18-a0b6-82e854b95781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb842377-5571-4989-a961-e1e720e094e2","keywords":null,"link":"/elet/20190128_Orvosi_Nobeldijra_is_eselyes_lehet_egy_magyar_kutatoorvos","timestamp":"2019. január. 28. 21:05","title":"Orvosi Nobel-díjra is esélyes lehet egy magyar kutatóorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d05e107-999d-4fe7-a92e-800ad671647c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Tucatnyi homokháti település vonul ki a szegedi központú, milliárdokból felépített regionális hulladékgazdálkodási rendszerből. A kiválók szerint nem politikai okok miatt szakítottak a Botka László vezette város cégével.","shortLead":"Tucatnyi homokháti település vonul ki a szegedi központú, milliárdokból felépített regionális hulladékgazdálkodási...","id":"20190129_szemet_hulladekgazdalkodas_szeged","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d05e107-999d-4fe7-a92e-800ad671647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4916249d-5d42-47f6-99dd-d509e480d5f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_szemet_hulladekgazdalkodas_szeged","timestamp":"2019. január. 29. 14:26","title":"Szemétre kapott milliárdok mehetnek a kukába Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32581a5-233e-4695-a0a7-5211f56ad7d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legfeljebb egy évet kaphat, ha bűnösnek találják.","shortLead":"Legfeljebb egy évet kaphat, ha bűnösnek találják.","id":"20190128_Verona_bortonbe_mehet_az_orvos_aki_nem_vizsgalta_meg_a_buszsofort_pedig_tudott_rola_hogy_alvaszavaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d32581a5-233e-4695-a0a7-5211f56ad7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf40c8e-f269-4bf3-bfa4-c48cf5abd950","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Verona_bortonbe_mehet_az_orvos_aki_nem_vizsgalta_meg_a_buszsofort_pedig_tudott_rola_hogy_alvaszavaros","timestamp":"2019. január. 28. 14:18","title":"Verona: börtönbe mehet az orvos, aki nem vizsgálta meg a buszsofőrt, pedig tudott róla, hogy alvászavaros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101ad710-855c-47b2-b5e2-6deaba698305","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"A Véres November pankrációs gálán a bunyó megrendezett volt, de a vér valódi.","shortLead":"A Véres November pankrációs gálán a bunyó megrendezett volt, de a vér valódi.","id":"20190128_A_magyar_kozonseg_a_verre_nagyon_ki_van_ehezve__viragzik_a_hazai_pankracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=101ad710-855c-47b2-b5e2-6deaba698305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5aa7247-a6bb-46fb-b57b-f9b0d7cde6fa","keywords":null,"link":"/elet/20190128_A_magyar_kozonseg_a_verre_nagyon_ki_van_ehezve__viragzik_a_hazai_pankracio","timestamp":"2019. január. 28. 20:00","title":"\"A magyar közönség a vérre nagyon ki van éhezve\" – virágzik a hazai pankráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91e32d3-ba29-4d53-a559-00fbe46555ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz SUV eddig sem számított gyengének, most viszont találtak még benne néhány extra lóerőt.","shortLead":"Az olasz SUV eddig sem számított gyengének, most viszont találtak még benne néhány extra lóerőt.","id":"20190129_812_loeros_lett_a_lamborghini_urus_divatterepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d91e32d3-ba29-4d53-a559-00fbe46555ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11efca0-5a98-4ca3-aad9-87d7cde1a877","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_812_loeros_lett_a_lamborghini_urus_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 29. 08:21","title":"812 lóerős lett a Lamborghini Urus divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]