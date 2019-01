Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e54269c-eab9-4662-9f97-cf1ad6470d81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédiában 15-en meghaltak.","shortLead":"A tragédiában 15-en meghaltak.","id":"20190128_Epp_lakodalmat_unnepeltek_amikor_osszedolt_egy_szalloda_Peruban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e54269c-eab9-4662-9f97-cf1ad6470d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa6bd55-15b9-4b64-aabb-2264ff9bdc94","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Epp_lakodalmat_unnepeltek_amikor_osszedolt_egy_szalloda_Peruban","timestamp":"2019. január. 28. 15:54","title":"Épp lakodalmat ünnepeltek, amikor összedőlt egy szálloda Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fc6089-de11-4389-8e22-1c2b32425a14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, 10 éves kora ellenére is van még szufla az Angry Birds világában, ugyanis újabb programverzióval állt elő a franchise mögötti Rovio.","shortLead":"Úgy tűnik, 10 éves kora ellenére is van még szufla az Angry Birds világában, ugyanis újabb programverzióval állt elő...","id":"20190128_rovio_entertainment_angry_birds_dream_blast_ingyenes_mobiljatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56fc6089-de11-4389-8e22-1c2b32425a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6dbd25-c491-46a1-9964-f3393c6aacb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_rovio_entertainment_angry_birds_dream_blast_ingyenes_mobiljatek","timestamp":"2019. január. 28. 12:03","title":"Mikor már majdnem mindenki elfelejtette az Angry Birdsöt, a készítők előálltak egy mókás új játékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac2d9774-48a5-4113-9898-4fab64ed1aa9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatalmas közműfejlesztést a harkai platón hajtják végre. Sopron fideszes polgármetere is elismeri, ez természetvédelmi terület, de épp emiatt kellenek a fejlesztések.","shortLead":"A hatalmas közműfejlesztést a harkai platón hajtják végre. Sopron fideszes polgármetere is elismeri...","id":"20190128_Volt_Fesztival_egymilliardos_kozmufejlesztes_termeszetvedelmi_teruleten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac2d9774-48a5-4113-9898-4fab64ed1aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc0c129-849d-4614-a837-8787af735c19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Volt_Fesztival_egymilliardos_kozmufejlesztes_termeszetvedelmi_teruleten","timestamp":"2019. január. 28. 12:16","title":"Volt Fesztivál: egymilliárdos közműfejlesztés természetvédelmi területen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f022e9f-da22-4035-bbcc-4a0da50a117f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg senki nem ülne most szívesen ezeken a gépeken. ","shortLead":"Valószínűleg senki nem ülne most szívesen ezeken a gépeken. ","id":"20190128_Szel_repulogep_Newcastle_landolas_felszallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f022e9f-da22-4035-bbcc-4a0da50a117f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706c016e-9208-462f-8413-41c4bd3a054c","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Szel_repulogep_Newcastle_landolas_felszallas","timestamp":"2019. január. 28. 18:14","title":"Rémisztően dobálja a szél a repülőgépeket az Egyesült Királyságban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség Tállai András testvérének panziójára is adott támogatást. ","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség Tállai András testvérének panziójára is adott támogatást. ","id":"20190128_Meszaros_Lorinc_szalloda_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c19e210-c139-4a06-83b8-964cdaf010b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Meszaros_Lorinc_szalloda_tamogatas","timestamp":"2019. január. 28. 17:02","title":"Mészáros Lőrinc szállodája több száz milliós támogatást kapott az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e975afd-2b56-4757-8e58-826eb222a654","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc évvel ezelőtt az MSZMP egyik vezető politikusa, Pozsgay Imre egy rádióinterjúban népfelkelésnek nevezte az 1956-os forradalmat. Ezzel kiengedte a szellemet a rendszerváltás palackjából. Azonban az interjút készítő újságíró szerint Pozsgay mások kutatói munkájával villogott. Rendszerváltó cikksorozatunk első része.","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt az MSZMP egyik vezető politikusa, Pozsgay Imre egy rádióinterjúban népfelkelésnek nevezte...","id":"20190128_pozsgay_imre_interjuja_amely_utan_mar_nem_volt_visszaut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e975afd-2b56-4757-8e58-826eb222a654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956495a5-7177-4108-9068-25ec2c512f22","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_pozsgay_imre_interjuja_amely_utan_mar_nem_volt_visszaut","timestamp":"2019. január. 28. 17:00","title":"A Pozsgay-interjú, amely után mindenki tudta, hogy nincs visszaút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a FaceTime-ot érintő súlyos szoftverhiba miatt szinte bármelyik iOS-eszköz által lehallgatható a másik fél és környezete. A gond nagyobbik része, hogy ehhez válaszolni sem kell a hívásra. Az Apple ideiglenesen kikapcsolta a csevegő problémás funkcióját. ","shortLead":"Egy, a FaceTime-ot érintő súlyos szoftverhiba miatt szinte bármelyik iOS-eszköz által lehallgatható a másik fél és...","id":"20190129_apple_facetime_hiba_hallgatozas_ios_12_osx_mojave","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957be11e-f3c9-4075-9509-fc082ebf3483","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_apple_facetime_hiba_hallgatozas_ios_12_osx_mojave","timestamp":"2019. január. 29. 07:03","title":"Súlyos hiba van az Apple rendszerében, hallgatózni és kukkolni is lehet a FaceTime-on át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064fd060-9de2-414e-ab6f-3a23117553e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadosztályú csapat edzőjét öt hónapra el is tiltották ezért. ","shortLead":"A harmadosztályú csapat edzőjét öt hónapra el is tiltották ezért. ","id":"20190129_Video_Lefejelte_az_ellenfel_edzojet_a_Lucca_trenere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=064fd060-9de2-414e-ab6f-3a23117553e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180c58cd-18b3-4e22-b6d9-309e2ae18b0d","keywords":null,"link":"/sport/20190129_Video_Lefejelte_az_ellenfel_edzojet_a_Lucca_trenere","timestamp":"2019. január. 29. 16:58","title":"Videó: Lefejelte az ellenfél edzőjét a Lucca trénere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]