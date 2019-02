Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Tíz hétig nem játszhat a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának sztárja.
Neymar hónapokra kidőlt

Videó a tragikus tűzeset után.
Ezt a kutyát sikerült megmenteniük a tűzoltóknak a hétfői lakástűzből

A dal is jó, a mondanivalója is fontos.
Eurovízió: Marokkói származású, meleg fiú képviseli Franciaországot egy jó dallal

Nicolás Maduro venezuelai elnök közölte, kész tárgyalni a politikai válság megoldásáról az ellenzékkel és a külföldi közvetítőkkel, ám hozzátette, arról nem lehet szó, hogy előre hozzák a 2025-ben esedékes elnökválasztást. A hatodik éve hatalom lévő államfő nyilatkozata váltást jelez, eddig külföldi báboknak nevezte az ellenzékieket és börtönnel fenyegette őket.
Maduro enged, s kész tárgyalni az ellenzékkel

A Munkáspárt elnöke úgy beszélt a Hír Tv-ben, hogy azt bármelyik fideszes politikus megirigyelné. De a tisztánlátás érdekében leszögezte: ők nemcsak elutasítják a bevándorlást, hanem egyéb előnyöket is kínálnak, úgyhogy érdemes rájuk szavazni.
Annyit migránsozott a Hír Tv-ben a munkáspárti Thürmer Gyula, hogy már a riporter is visszakérdezett

Eddig 14-en haltak meg a hideg miatt.
Már halálos áldozatai is vannak a sarkvidéki hidegnek Amerikában

A Samsung néhány nappal a barcelonai Mobile World Congress előtt, Londonban mutatja majd be az idei évre szánt csúcskészülékeit. Ezúttal a Galaxy S10+-ról láthatunk egy felvételt.
Kiszivárgott fotón a Samsung 1 TB-os csúcsmobilja, a Galaxy S10+

Az inforrmatikai szektor egyik legkeresettebb pozíciója a felhasználói felületek tervezésével foglalkozó UI designer, ennek ellenére minimális a képzési lehetőségek száma a szakemberhiánnyal küzdő iparágban – ezzel indokolja a Magyar Képzőművészeti Egyetem márciusban kezdődő új, gyakorlatorientált képzését. A 12 hét során a hallgatók többek között az IBM Labs (volt Ustream), Prezi, Mastercard, Prezi és Frontíra szakembereitől sajátíthatják el a terület alapjait.
Ez is hiányszakma: kreatív informatikai képzést indít a Képzőművészeti