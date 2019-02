Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10db6245-174f-4d3a-8ffd-1250a203c735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs semmi mellébeszélés, konkrétan ezek a SUV kategóriás autók bírják legjobban az első 100 ezer kilométert.","shortLead":"Nincs semmi mellébeszélés, konkrétan ezek a SUV kategóriás autók bírják legjobban az első 100 ezer kilométert.","id":"20190201_toplista_ezek_a_legjobb_divatterepjarok_100_ezer_kilometer_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10db6245-174f-4d3a-8ffd-1250a203c735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897b701f-2e47-4e5d-a933-945d23480ef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_toplista_ezek_a_legjobb_divatterepjarok_100_ezer_kilometer_utan","timestamp":"2019. február. 01. 16:21","title":"Toplista: ezek a legjobb divatterepjárók 100 ezer kilométer után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190201_Eljen_a_megbonthatatlan_magyaramerikai_baratsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88759c7c-cfd8-4759-89e7-43718ef03a37","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Eljen_a_megbonthatatlan_magyaramerikai_baratsag","timestamp":"2019. február. 01. 15:52","title":"Éljen a megbonthatatlan magyar-amerikai barátság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96346494-2518-437f-8c35-ceb53c7a123e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elszakadt a szigeteket a Föld többi részével összekötő, tenger alatti kábel.","shortLead":"Elszakadt a szigeteket a Föld többi részével összekötő, tenger alatti kábel.","id":"20190203_Ket_het_utan_sikerult_ujra_bekapcsolni_a_netet_Tongan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96346494-2518-437f-8c35-ceb53c7a123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96da395f-2739-4475-b968-ebf460c8e0f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190203_Ket_het_utan_sikerult_ujra_bekapcsolni_a_netet_Tongan","timestamp":"2019. február. 03. 08:07","title":"Két hét után sikerült újra bekapcsolni a netet Tongán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A felcsúti milliárdos megint vett valamit, amiről korábban is sejteni lehetett, hogy köze van hozzá. Ő a központi figurája az efféle színvallásoknak.","shortLead":"A felcsúti milliárdos megint vett valamit, amiről korábban is sejteni lehetett, hogy köze van hozzá. Ő a központi...","id":"201905__oligarchak_egymas_kozt__cegvilag__meszaros_lorinc__coming_out","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b4d99f-4e3a-47ef-af0d-f05678598cfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/201905__oligarchak_egymas_kozt__cegvilag__meszaros_lorinc__coming_out","timestamp":"2019. február. 02. 12:30","title":"Coming out: nap mint nap új dolgok derülnek ki a NER-bárókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"Z. B.","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Új, gyorsított HÉV-szerelvények is indulnak Gödöllő felé, csúcsforgalomban nem mennek közvetlen HÉV-ek Csömörre, viszont új kapcsolat lesz Kistarcsa és Csömör között. Mindez semmi ahhoz képest, amit a vonatozóknak kell majd elviselniük.","shortLead":"Új, gyorsított HÉV-szerelvények is indulnak Gödöllő felé, csúcsforgalomban nem mennek közvetlen HÉV-ek Csömörre...","id":"20190201_Hetfotol_lezarjak_a_miskolci_vasutvonalat_a_godolloi_HEV_kozlekedese_is_valtozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30801698-d8c2-42ca-b8ef-ece381bb2646","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190201_Hetfotol_lezarjak_a_miskolci_vasutvonalat_a_godolloi_HEV_kozlekedese_is_valtozik","timestamp":"2019. február. 01. 15:58","title":"Hétfőtől lezárják a miskolci vasútvonalat, a gödöllői HÉV közlekedése is változik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b16427-b2b7-4268-a42f-55489a98c654","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern cseh márkája az árazását tekintve bőven a prémium kategóriába katapultálta új portékáját. Cserébe viszont igen sportos és nagyon tágas.","shortLead":"A VW konszern cseh márkája az árazását tekintve bőven a prémium kategóriába katapultálta új portékáját. Cserébe viszont...","id":"20190203_hazankban_a_legdragabb_skoda_a_240_lovas_kodiaq_rs_ami_mar_bmw_arszinten_mozog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0b16427-b2b7-4268-a42f-55489a98c654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e80532-732a-4647-a1ed-d76a3fa1eac6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_hazankban_a_legdragabb_skoda_a_240_lovas_kodiaq_rs_ami_mar_bmw_arszinten_mozog","timestamp":"2019. február. 03. 08:21","title":"Hazánkban a legdrágább Skoda, a 240 lovas Kodiaq RS, ami már BMW árszinten mozog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A medvék ilyenkor már nem bújnak vissza a barlangjukba.","shortLead":"A medvék ilyenkor már nem bújnak vissza a barlangjukba.","id":"20190202_Szokatlanul_meleg_ido_varhato_ma_de_napsutes_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495020f4-b07e-450c-829c-5979c7900913","keywords":null,"link":"/idojaras/20190202_Szokatlanul_meleg_ido_varhato_ma_de_napsutes_nelkul","timestamp":"2019. február. 02. 10:43","title":"Szokatlanul meleg idő várható ma, de napsütés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa086ab-2048-4bc4-978c-9c04c5fea729","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat nem jutott be a madridi döntőbe.","shortLead":"A magyar csapat nem jutott be a madridi döntőbe.","id":"20190202_Davis_Kupa_behozhatatlan_elonyben_a_nemetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efa086ab-2048-4bc4-978c-9c04c5fea729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8caa71-e1cc-469b-96e5-03ee42416333","keywords":null,"link":"/sport/20190202_Davis_Kupa_behozhatatlan_elonyben_a_nemetek","timestamp":"2019. február. 02. 14:06","title":"Davis Kupa: behozhatatlan előnyben a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]