Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62f9809e-59dc-40d6-826a-471b06510ece","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A levél szerint még további 18 tulajdonos kapott ugyanilyen felszólítást. Természetesen Orbán mellett az egyet és a spermiumot más szóval is tartalmazta a felirat, amit a tulajdonosnak azonnali hatállyal le kell mosnia.","shortLead":"A levél szerint még további 18 tulajdonos kapott ugyanilyen felszólítást. Természetesen Orbán mellett az egyet és...","id":"20190228_Orbanos_graffiti_kerult_egy_soproni_garazsra_az_onkormanyzat_a_tulajdonosnak_irt_hogy_azonnal_takaritsak_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62f9809e-59dc-40d6-826a-471b06510ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60e24e5-8f83-4979-8d12-f05c1e3f6e42","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Orbanos_graffiti_kerult_egy_soproni_garazsra_az_onkormanyzat_a_tulajdonosnak_irt_hogy_azonnal_takaritsak_le","timestamp":"2019. február. 28. 09:47","title":"Orbános graffiti került egy soproni garázsra, az önkormányzat azonnal írt, hogy takarítsák le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden évben műanyag palackok milliói kerülnek az óceánokba és a tengerekbe, a Glastonbury Fesztivál szervezői ezért úgy döntöttek, ők is kiveszik a részüket a bolygó megmentéséből. ","shortLead":"Minden évben műanyag palackok milliói kerülnek az óceánokba és a tengerekbe, a Glastonbury Fesztivál szervezői ezért...","id":"20190227_pet_palack_egyszer_hasznalatos_muanyagok_glastonbury_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c8ff18-bd26-42b8-b747-90b7669a1c00","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_pet_palack_egyszer_hasznalatos_muanyagok_glastonbury_fesztival","timestamp":"2019. február. 27. 21:03","title":"Dobja a műanyag palackokat a világ legnagyobb zenei fesztiválja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ellenzéki képviselők és kormányzati tisztviselők állítják, hogy ez történt a múlt héten. Ez arra utal, hogy Nicolás Maduro hivatalban lévő elnök kétségbeesetten próbál kemény valutájához jutni.","shortLead":"Ellenzéki képviselők és kormányzati tisztviselők állítják, hogy ez történt a múlt héten. Ez arra utal, hogy Nicolás...","id":"20190228_venezuela_nicolas_maduro_arany_aranytartalek_kemeny_valuta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14a31b7-f993-485d-99ea-e82fd24353bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_venezuela_nicolas_maduro_arany_aranytartalek_kemeny_valuta","timestamp":"2019. február. 28. 06:17","title":"Nyolc tonna aranyat vihettek el a venezuelai központi bankból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira alacsony a munkanélküliség, hogy már hónapok óta gyakorlatilag nem tud hova csökkenni.","shortLead":"Annyira alacsony a munkanélküliség, hogy már hónapok óta gyakorlatilag nem tud hova csökkenni.","id":"20190227_Egyetlen_ezrelekkel_csokkent_a_munkanelkuliseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9a7166-91da-4da5-ae72-1743179feb38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Egyetlen_ezrelekkel_csokkent_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2019. február. 27. 10:17","title":"Egyetlen ezrelékkel csökkent a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő zaklatásával vádolt férfi előzetes letartóztatásban volt, amikor öngyilkosságot követett el.","shortLead":"Az énekesnő zaklatásával vádolt férfi előzetes letartóztatásban volt, amikor öngyilkosságot követett el.","id":"20190228_pasztor_anna_zaklatas_ongyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b681c9-bc4b-40a4-9328-20209a0a5eb8","keywords":null,"link":"/elet/20190228_pasztor_anna_zaklatas_ongyilkossag","timestamp":"2019. február. 28. 11:24","title":"Pásztor Anna zaklatója haláláról: Borzasztóan sajnálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10ca08e-d02e-4f39-8a6e-70b8cd003e12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még ott volt a kocsiban a lopott szajré, és a betöréshez használt eszközök is. ","shortLead":"Még ott volt a kocsiban a lopott szajré, és a betöréshez használt eszközök is. ","id":"20190227_Video_A_Ferdinand_hid_labanal_szoritottak_le_a_betorok_kocsijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c10ca08e-d02e-4f39-8a6e-70b8cd003e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204594f1-55f5-4912-998d-72d2eb307005","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Video_A_Ferdinand_hid_labanal_szoritottak_le_a_betorok_kocsijat","timestamp":"2019. február. 27. 08:50","title":"Videó: A Ferdinánd híd lábánál szorították le a betörők kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d34b465-c89e-4034-8ec9-7f95a486c9ce","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Magyar találmány a kutyahám, mely meghódította a világot, és a kilencvenes években indult kis céget, a JULIUS-K9®-t milliárdos vállalkozássá tette. Az 500 alkalmazottat foglalkoztató cég léte azonban veszélybe került: a koppintott termékek elözönlötték a piacot. Most európai bírósági fórumokon keresik az igazukat.","shortLead":"Magyar találmány a kutyahám, mely meghódította a világot, és a kilencvenes években indult kis céget, a JULIUS-K9®-t...","id":"20190226_Birosagon_kuzd_500_munkahelyert_es_egy_magyar_talalmanyert_a_vilag_kutyasainak_kedvence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d34b465-c89e-4034-8ec9-7f95a486c9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f831f34-4e76-43e2-b9a4-237f6c0a30ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Birosagon_kuzd_500_munkahelyert_es_egy_magyar_talalmanyert_a_vilag_kutyasainak_kedvence","timestamp":"2019. február. 26. 18:30","title":"A magyar, aki pórázon tartja a világ kutyáit, de a hamisítókkal nem bír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA kutatói szerint néhány héten belül összeérhet két jelentős méretű törésvonal az Antarktisz Brunt-jégselfénél, ami egy igen jelentős méretű jéghegy leszakadásához vezethet.","shortLead":"A NASA kutatói szerint néhány héten belül összeérhet két jelentős méretű törésvonal az Antarktisz Brunt-jégselfénél...","id":"20190227_antarktisz_brunt_jegself_leszakado_jeghegy_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fc5b71-807b-4a6d-a6b1-7c7f9e03d5ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_antarktisz_brunt_jegself_leszakado_jeghegy_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. február. 27. 09:33","title":"Három budapestnyi jéghegy szakad le az Antarktiszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]