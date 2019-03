Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"F. Hasszánnak hívják, és már ki is hallgatták.","shortLead":"F. Hasszánnak hívják, és már ki is hallgatták.","id":"20190322_iszlam_allam_harcos_magyarorszag_sziria_terrorszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3ff26a-e301-4b60-b16b-b72a32455fcb","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_iszlam_allam_harcos_magyarorszag_sziria_terrorszervezet","timestamp":"2019. március. 22. 16:46","title":"Már a nevét is tudni az Iszlám Állam Magyarországon elfogott harcosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Motorhiba miatt irányíthatatlanul sodródni kezdett Norvégia partjai felé a Viking Cruise-csoport egyik hajója. 1300 utast helikopterekkel és csónakokkal mentettek ki az erős szélben.","shortLead":"Motorhiba miatt irányíthatatlanul sodródni kezdett Norvégia partjai felé a Viking Cruise-csoport egyik hajója. 1300...","id":"20190323_1300_embert_kellett_kimenteni_a_haborgo_tengeren_bajba_jutott_Viking_hajorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43feb92-3a83-4c3c-96b5-fc80012de6f4","keywords":null,"link":"/elet/20190323_1300_embert_kellett_kimenteni_a_haborgo_tengeren_bajba_jutott_Viking_hajorol","timestamp":"2019. március. 23. 18:14","title":"1300 embert kellett kimenteni a háborgó tengeren bajba jutott Viking hajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MSZP választmánya jóváhagyta a szocialisták és a Párbeszéd közös európai parlamenti (EP-) választási listáját: a negyedik helyen szerepel a Párbeszéd első képviselőjelöltje, Jávor Benedek - jelentették be a pártok vezetői.","shortLead":"A MSZP választmánya jóváhagyta a szocialisták és a Párbeszéd közös európai parlamenti (EP-) választási listáját...","id":"20190323_Javor_csak_a_negyedik_lett_az_MSZP_EPlistajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa099f0c-3acd-4d24-8763-c2987f39185d","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Javor_csak_a_negyedik_lett_az_MSZP_EPlistajan","timestamp":"2019. március. 23. 13:32","title":"Jávor csak a negyedik lett az MSZP EP-listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen véralkoholszinttel már meg szokás halni.","shortLead":"Ilyen véralkoholszinttel már meg szokás halni.","id":"20190322_ittas_vezetes_ezrelek_szonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c28cff-5328-4a8d-b0b2-6e644d14be77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_ittas_vezetes_ezrelek_szonda","timestamp":"2019. március. 23. 05:25","title":"Talán rekord: 4,39 gramm/l alkohollal a vérében vezetett egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Út közben meghalt a Turkish Airlines egyik gépének idős utasa, a gép ezért vészleszállást hajtott végre a Liszt Ferenc repülőtéren.","shortLead":"Út közben meghalt a Turkish Airlines egyik gépének idős utasa, a gép ezért vészleszállást hajtott végre a Liszt Ferenc...","id":"20190323_Meghalt_egy_ember_egy_utasszallito_gep_veszleszallast_hajtott_vegre_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e71aae-c4e8-4b1c-803f-5400ff21aad3","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Meghalt_egy_ember_egy_utasszallito_gep_veszleszallast_hajtott_vegre_Budapesten","timestamp":"2019. március. 23. 19:25","title":"Meghalt egy ember, egy utasszállító gép vészleszállást hajtott végre Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d3d256-bec0-4607-a5a5-d20c35097a65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hét késéssel ugyan, de épségben megérkezett Magyarországra Zoltán, miután hatezer kilométert repült egy hét alatt. ","shortLead":"Egy hét késéssel ugyan, de épségben megérkezett Magyarországra Zoltán, miután hatezer kilométert repült egy hét alatt. ","id":"20190322_megerkezett_feszkebe_a_gemenci_fekete_golya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41d3d256-bec0-4607-a5a5-d20c35097a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b5221a-2c6b-4992-ab1c-8d668694a311","keywords":null,"link":"/elet/20190322_megerkezett_feszkebe_a_gemenci_fekete_golya","timestamp":"2019. március. 22. 18:24","title":"Megérkezett Gemencre Zoltán, a fekete gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hetek utolsó napjain a 100E az eddiginél sűrűbben, 10 percenként jár majd március 31-től. ","shortLead":"A hetek utolsó napjain a 100E az eddiginél sűrűbben, 10 percenként jár majd március 31-től. ","id":"20190322_jaratsurites_bkk_ferihegy_repuloteri_busz_vasarnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4279514-2cad-4254-9b84-88ca31b972fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_jaratsurites_bkk_ferihegy_repuloteri_busz_vasarnap","timestamp":"2019. március. 22. 17:17","title":"Nagyot változik a ferihegyi reptéri busz vasárnapi menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313818b6-97e8-497b-9110-c9391dd29995","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fejlődő orvostudomány már-már felülírja a biológiai törvényeket, de a társadalom \"vastörvényei\" ellen nemigen van ellenszere.","shortLead":"A fejlődő orvostudomány már-már felülírja a biológiai törvényeket, de a társadalom \"vastörvényei\" ellen nemigen van...","id":"201912_csokkeno_csecsemohalalozas_felulirt_biologiai_torvenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=313818b6-97e8-497b-9110-c9391dd29995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b410fa91-588a-42f9-a8f2-02ad3acf8e02","keywords":null,"link":"/itthon/201912_csokkeno_csecsemohalalozas_felulirt_biologiai_torvenyek","timestamp":"2019. március. 23. 08:30","title":"A demográfusokat is megdöbbentették az új hazai csecsemőhalálozási adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]