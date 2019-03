A kritikusok szétszedték, a nézők mégsem tudtak betelni a Pappa Piával. A Szabó Kimmel Tamás, Stohl András és Nagy Feró főszereplésével készült alkotás a Vajna-korszak hatodik legsikeresebb filmje, 227 228 néző ült be rá a moziban. A siker pedig mintegy predesztinálta a történetet a folytatásra, és most úgy tűnik, a nézők a Pappa Pia 2-re is beülhetnek majd.

A Pappa Pia 2 forgatókönyvét Kormos Anett írja majd, a producer, csakúgy, mint az első résznél Tőzsér Attila lesz. Ami a rendezőt illeti, úgy tudjuk, egyelőre két név merült fel: Madarász Istié, aki tavalyelőtt már rendezett egy musicalt Egy szerelem gasztronómiája címmel, amelyben három olyan dal is elénekeltek, amit a Pappa piában is. A másik Fonyó Gergely, a Made in Hungária rendezője.

A Filmalap nagyjából egy hónappal ezelőtt megszavazott rá kétmillió forint fejlesztési támogatást. A Pappa piát egyébként összesen 1 061 030 287 forinttal támogatta a Filmalap.

Mégis többen vannak, akik nem hisznek benne, hogy meg fog valósulni a film, amelyet Andy Vajna akart csak igazán. Nem hisz az elkészülésében például az előző rész főszereplője, Szabó Kimmel Tamás sem, aki ugyanakkor az interjúnkban azt mondta, ha jó a forgatókönyv és meggyőző a rendező, akkor még akár el is vállalná a szerepet. Ahogy fogalmazott:

Ad egy lehetőséget arra, hogy feledtessük az első részt.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: