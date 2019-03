Rock and roll versekkel és színházzal - teltház előtt adott életműkoncertet Földes László az Arénában.

Kifejezetten merész húzás egy Aréna-koncerten valóban az egész Hobo életművet megidézni. Abból ugyanis a színházi darabok, a költői estek legalább akkora részt hasítanak ki, mint a Hobo Blues Band klasszikussá vált dalai. Egy Kőbánya bluesra vagy Kopaszkutyára bulizni akaró közönségnek viszont akár csalódás is lehetett (volna), hogy ezekből is csak ugyanolyan kis ízelítőt kapott, mint, mondjuk a versekből, vagy a legújabb lemez anyagából.

Kifejezetten Bob Dylan-es hozzáállás (aki felvállaltan nem vesz tudomást a közönség kurrens és primér igényeiről – gondoljunk csak arra, amikor leárulózták az elektromos gitárhoz nyúlás miatt), hogy Hobo cseppet sem akart nosztalgiázni.

© MTI/Mohai Balázs

Bár felidézett az életében jelentős eseményeket (például a koncert kezdetén az a dal, a Kis vörös kakas szólt, amit Hobo még Földes honvéd korában hallott az őrtoronyban, és ami megváltoztatta az életét – ő biztos valahogy úgy mondaná, hogy rávezette az ÚTRA), a művészetére jelentős hatást gyakorló nagy elődöket Morrisontól Dylanig, Ginsbergig és Viszockijig, de egyáltalán nem egy kényelmes, és megúszós műsor összeállítását választotta.

Egy olyan egyedi produkciót hozott össze, amiben a Viharban születtemnek éppolyan szerepe volt, mint József Attilának és Adynak. És azért amikor 12 ezer ember előtt kiáll szavalni nem is egyszer, hanem számos alkalommal, abban azért óriási erő van. Ennél csak abban volt még nagyobb, amikor ez a 12 ezer ember egyszerre üvöltötte József Attila sorait: „A hetedik te magad légy!”.

© MTI/Mohai Balázs

Tény, hogy a legnagyobb tombolás Deák Bill Gyula színpadra szólítása után kezdődött (Országút blues), de neki is összesen két-három dalnyi szerep jutott (mintha kicsit csalódottan konstatálta volna ezt ő maga is az elköszönésnél). A nosztalgiabulira vágyók is megkapták a magukét a királytól, de csak egy rövid ideig. És persze nem hiányozhatott a klasszikus HBB-felállásból Tátrai Tibor és Póka Egon sem, de őket sem tolta előre a műsorban Hobo. Ott voltak, játszottak, majd zajlott tovább a műsor.

Deák Bill, Pilinszky, Póka, Ady, Tátrai, József Attila. Vadászat, Doors, Hé, Magyar Joe és Oly sokáig voltunk lenn. Mindenkinek és mindennek megvolt a maga szerepe, egyik sem nőt a többiek fölé.

© MTI/Mohai Balázs

Kivéve természetesen a főhőst, ezt a több mint 70 éves, Kossuth-díjas zenész-költő-színész-bohócot, aki most arra vállalkozott, hogy összehozza egy műsorban ezeket a látszólag egymástól teljesen távol álló elemeket.

És, úgy tűnik, bejött a terv. A közönség (amelynek az átlagéletkora ránézésre jócskán 40 fölött volt) hatalmas ovációval köszönte meg az estét, bár kifelé azért hallottunk egy kis „azért jó lett volna még egy kis Bill”-értékelést.

És a magunk részéről, mi is elviseltünk volna kicsit több klasszikus HBB-dalt.