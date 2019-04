Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A választók jogai is sérülnek, amikor az őket képviselni hivatott honatyákat tiszteletdíjuk megvonásával bünteti Kövér László. Jogorvoslatnak helye nincs. Erről ír a friss HVG.","shortLead":"A választók jogai is sérülnek, amikor az őket képviselni hivatott honatyákat tiszteletdíjuk megvonásával bünteti Kövér...","id":"20190411_Szel_Bernadett_Ha_rakenyszerulnek_beallok_fizikai_munkat_vegezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cf44eb-4314-4e46-bacf-2bc3380f71b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Szel_Bernadett_Ha_rakenyszerulnek_beallok_fizikai_munkat_vegezni","timestamp":"2019. április. 11. 14:53","title":"Szél Bernadett: Ha rákényszerülnék, beállok fizikai munkát végezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A keret jelentős része \"gyomor bélhuruttal járó vírusinfekciót kapott\", ezért elhalasztanák a hétvégi bajnokit.","shortLead":"A keret jelentős része \"gyomor bélhuruttal járó vírusinfekciót kapott\", ezért elhalasztanák a hétvégi bajnokit.","id":"20190411_virusfertozes_hanyas_hasmenes_mtk_focicsapat_halasztas_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d41c47-8229-4971-946c-a1b607690b96","keywords":null,"link":"/sport/20190411_virusfertozes_hanyas_hasmenes_mtk_focicsapat_halasztas_bajnoksag","timestamp":"2019. április. 11. 10:51","title":"Fertőzés verte le a lábáról az MTK játékosait, nem tudnak focizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdfcc52-4254-41ea-bcce-716f5a9e6630","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Energiaitalt dobott piacra a Coca-Cola, ez pedig remek alkalom volt, hogy kicsit körbenézzünk a polcokon, és elmerüljünk az energiaitalok tengerében. Beszabadultunk tehát egy boltba, és levettünk hat-hat (sima és cukormentes) energiaitalt, ezeket pedig – összesen hatan – vakon teszteltük és pontoztuk egy egytől tízig terjedő skálán. Persze, tudjuk, hogy a legtöbben nem az íze, hanem a hatása miatt fogyasztják ezeket, de azért az sem teljesen mellélkes. Mi mindenesetre alaposan felpörögtünk, pedig mindegyikből csak egy kortyot ittunk. Voltak kellemetlen meglepetések is.","shortLead":"Energiaitalt dobott piacra a Coca-Cola, ez pedig remek alkalom volt, hogy kicsit körbenézzünk a polcokon, és...","id":"20190411_Energiaital_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fdfcc52-4254-41ea-bcce-716f5a9e6630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cfe826-3183-44c8-8a9e-cd9ec5f846f9","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Energiaital_teszt","timestamp":"2019. április. 11. 13:59","title":"Mit tud egy energiaital a kémián túl?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beccd5d2-b6ec-43d9-8ccc-ec7f1ae39806","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szép emlékekkel és társadalmi felelősségvállalással indokolták a Kispest új tulajdonosai a klub megvásárlását. Magasabb költségvetést és jobb fizetéseket ígértek, ugyanakkor lehetőleg nyereséges, de minimum kiegyensúlyozott gazdálkodást akarnak látni a jövőben.","shortLead":"Szép emlékekkel és társadalmi felelősségvállalással indokolták a Kispest új tulajdonosai a klub megvásárlását. Magasabb...","id":"20190411_A_Kispest_szep_szuletesnapi_ajandek_az_uj_tulajdonosoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beccd5d2-b6ec-43d9-8ccc-ec7f1ae39806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1a51da-e3dc-401d-9d03-8fc16235cccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_A_Kispest_szep_szuletesnapi_ajandek_az_uj_tulajdonosoknak","timestamp":"2019. április. 11. 12:20","title":"A Kispest szép születésnapi ajándék az új tulajdonosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18bcc6-e205-44ac-aaf4-7e7a92ca07cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező 50 éves lett, és azt mondja, nem keserűségből megy el. Addig is színpadra állít egy „álmacsó” darabot.","shortLead":"A színész-rendező 50 éves lett, és azt mondja, nem keserűségből megy el. Addig is színpadra állít egy „álmacsó” darabot.","id":"20190411_Szikszai_Remusz_ismet_kulfoldre_koltozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c18bcc6-e205-44ac-aaf4-7e7a92ca07cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582cfb9e-c8f4-4b43-86fb-febe2b0424d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190411_Szikszai_Remusz_ismet_kulfoldre_koltozik","timestamp":"2019. április. 11. 10:49","title":"Szikszai Rémusz ismét külföldre költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad547d3b-0531-4a09-a7d5-933fc5c4539f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plakátautó a május 26-i európai parlamenti választásokig járja majd az országot, 50 nagyvárosba és kisebb településekre is elmegy. ","shortLead":"A plakátautó a május 26-i európai parlamenti választásokig járja majd az országot, 50 nagyvárosba és kisebb...","id":"20190409_Ilyen_plakatautoval_jarja_majd_a_varosokat_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad547d3b-0531-4a09-a7d5-933fc5c4539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c2e873-4290-47ae-88fb-722259621052","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Ilyen_plakatautoval_jarja_majd_a_varosokat_a_Momentum","timestamp":"2019. április. 09. 16:39","title":"Ilyen plakátautóval járja majd a városokat a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50ff40f-22f8-4d3d-bb3e-20942d85902e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghan hercegné a Windsor-palota melletti házacskában szeretné megszülni a babát.","shortLead":"Meghan hercegné a Windsor-palota melletti házacskában szeretné megszülni a babát.","id":"20190410_Meghan_Markle_otthonszulest_tervez_ahogy_a_kiralyno_is_tette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a50ff40f-22f8-4d3d-bb3e-20942d85902e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6d854b-6c88-4fbd-9ec2-f40499a2f347","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Meghan_Markle_otthonszulest_tervez_ahogy_a_kiralyno_is_tette","timestamp":"2019. április. 10. 10:37","title":"Meghan Markle otthon fog szülni, pont úgy, mint a királynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur várhatja kedvezőbb helyzetből a labdarúgó Bajnokok Ligája angol házi negyeddöntőjének visszavágóját, miután 1-0-ra legyőzte a vendég Manchester Cityt. A másik keddi mérkőzésen a Liverpool 2-0-ra verte a vendég FC Portót.","shortLead":"A Tottenham Hotspur várhatja kedvezőbb helyzetből a labdarúgó Bajnokok Ligája angol házi negyeddöntőjének...","id":"20190410_BL_Nagyot_lepett_a_Liverpool_az_elodonto_fele_elonyben_a_Tottenham_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3fcaf6-1642-48a0-ba27-a247cb0a7433","keywords":null,"link":"/sport/20190410_BL_Nagyot_lepett_a_Liverpool_az_elodonto_fele_elonyben_a_Tottenham_is","timestamp":"2019. április. 10. 05:13","title":"BL: Nagyot lépett a Liverpool az elődöntő felé, előnyben a Tottenham is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]