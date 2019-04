Remegve várja a fél világ, hogy április 15-én végre elinduljon minden idők talán legsikeresebb sorozatának befejező évada, amely két egyórás és négy körülbelül másfél órás epizódból áll majd. A készülő új évadról egyébként alig lehet tudni valamit, a Jaime Lannistert játszó Nikolaj Coster-Waldau egy interjúban arról beszélt, hogy a forgatókönyvek a jelenetek leforgatása után megsemmisítették magukat, hogy ne lehessen kiszivárogtatni őket, sőt, az is felmerült, hogy az HBO más biztonsági trükköket is alkalmaz: a hírek szerint olyan jeleneteket is felvesznek, amelyek valójában nem lesznek benne a sorozatban, azokat csupán a paparazzik megtévesztésére használják.

Ami bizonyos, hogy lesz egy hatalmas csatajelenet, amelynek forgatása 55 napig tartott, az írországi forgatási helyszínen pedig – ahol a Deresben játszódó jeleneteket veszik fel – kigyulladt az egész díszlet a forgatás részeként. Az Arya Starkot alakító Maisie Williams egy rejtélyes üzenettel és véres fotóval búcsúzott a sorozattól, amely szintén találgatásokra adott okot. Tarth-i Brienne alakítója pedig egyenesen úgy nyilatkozott, hogy terápiára lesz szükségünk a sorozat befejező része után.

A Belfastban élő Kiss Attila még évekkel ezelőtt, egy gyári munkatársától hallotta, hogy statisztaként szerepelt a sorozatban, és mivel maga is nagy rajongó, szeretett volna ő is bekerülni. „A kollégám említette, hogy van egy helyi cég, amelyik statiszták toborzásával és közvetítésével foglalkozik. Rákerestem, regisztráltam hozzájuk, és reménykedtem, hogy esetleg én is szimpatikus leszek majd egy ilyen produkciónak. Pár hónappal később elmentem ehhez a céghez, ahol készítettek rólam néhány fotót az adatlapomhoz, így nagyobb esélyem volt, hogy kiválogassanak egy munkára” – mondja Kiss Attila.

Néhány hónapon belül hívták is egy BBC-sorozathoz, a Line of Dutyhoz, valamint a Lodge című vígjátéksorozathoz. Közben a Trónok harcához is kapott dátumokat, de Kiss Attilát mindig akkor találták meg ezek az üzenetek, amikor épp hazalátogatott Magyarországra. „Nagyon sokat bosszankodtam miatta, mígnem 2017 végén kaptam egy üzenetet, hogy elérhető vagyok-e januárban, ha igen, jelezzek vissza minél hamarabb. Felkiáltottam, hogy végre, összejött a Trónok harca! Pontos dátumot nem tudtam, de azt igen, hogy biztosan ott leszek. Most már taxisofőrként dolgozom, így könnyebben osztom be a munkaidőmet, de akkor komoly egyeztetés kellett, hogy el tudjak menni.”

Kiss Attila azonnal lecsapott a lehetőségre, és hamar megkapta az első ruhapróbája időpontját is. A stúdióban komoly biztonsági ellenőrzések várták, a portánál tovább a telefont sem lehetett bevinni. „Beléptünk egy hatalmas csarnokba, ami tele volt mindenféle öltözékekkel a sorozatból, az udvarhölgyek, a dothrakiak ruhái, a Lannisterek, Starkok páncéljai szép sorban fel voltak akasztgatva, gondolom, méret szerint. Ott páran már álltak sorban adategyeztetésre, volt, aki éppen öltözött, és mondtam a többieknek, hogy nem tudom, mi lesz ezután, de nekem már megérte. Felpróbáltuk a páncélt, ami műanyag és bőr ötvözetnek tűnt, és nem is volt súlyos, gondoltam, ebben azért simán ki lehet bírni a forgatást, és a nadrág is pont annyira vágott be, hogy ne érezzem rosszul magam. Csináltak pár képet, akkor még csak ennyi volt az egész.”

A magyar férfi az Arany Kompánia nevű zsoldoshadseregnek egyik tagját alakította: a néhány héttel ezelőtt megjelent előzetesben egyébként látszik is, ahogy a sereg hajón utazik Királyvár felé. Kiss Attila azt meséli, csak addig volt felépítve a hajó, amíg a sorfal látszik, mögöttük és oldalt már zöld fal volt. Ezt egy kültéri részen vették fel, egy falu melletti stúdióban, ahová busszal vitték ki őket.

A statiszta azt mondja, az volt az első forgatási napja: maga a jelenet tizenkét órás munka volt, bár ebből két órán keresztül csak azt gyakorolták, hogyan álljanak vigyázzba páncélban. „A maradék tíz óra egy-két szünettel ment le, végig vigyázzban álltunk, na, akkor derült ki, hogy nem is olyan kényelmes a páncél. Komoly fájdalmaink voltak, mindenki jajgatott a végére, de még akkor is azt mondtam, hogy ha mindjárt megdöglök, akkor is minden perce megérte. Májusban volt még másfél hét, amikor forgattunk, ott az időjárással volt probléma, beöltöztünk reggel hétkor, és volt egy csarnok, ahol várakoztunk. Délután ötkor mondták, hogy lehet szépen hazamenni, mert túl jó az idő.”

Ezt a forgatást egy kétnapos bootcamp-edzés előzte meg, ahol a statiszták menetelni tanultak. „A kiképzőtiszt a királyi hadseregtől jött, ő tanította meg, hogyan vonuljunk fel, hogyan tartsuk a pajzsot meg a lándzsát. Ez egy zsoldos hadsereg, nem annyira a vasfegyelem a lényeg, mint mondjuk, a Makulátlanoknál. A tiszt azt kérte tőlünk, hogy úgy mozogjunk egy egységként, hogy azért látszódjon, itt mindenki egy individuum, különálló személy.”

Kiss Attila eszméletlenül profin szervezett, szigorú, de jó hangulatú forgatásról számolt be, azt mondja, bármilyen problémával fordulhatott a stábhoz, mert mindenki nagyon segítőkész volt. Egyedül akkor volt kellemetlen a helyzet – mondja –, amikor a producerek kicsit hátrébb tessékelték őket, hogy ne láthassák, mi történik a másik jelenetben. „Ez egy hatalmas szabadtéri díszlet volt, ahol időnként megpróbáltunk leskelődni, de persze nem hagyták. Azt nyilván tudom, hogy a sereggel mi történik, de a statiszták között is felmerült egy pletyka az egyik legfontosabb karakter sorsáról. Amikor a másik sereg katonái forgattak, kaptak egy olyan instrukciót, amelyből egyértelműen következtettek egyfajta végkimenetelre. Ők se láttak semmit, de ezzel a pár mondattal olyan harci szellemre, érzelmi állapotra inspirálták őket, amely árulkodó volt. De magam sem tudom eldönteni, hogy igaz-e a pletyka.”

Az Arany Kompánia hadserege is kapott instrukciókat: amikor felsorakoztak az ellenséggel szemben, és pásztázta őket a kamera, „csúnyán kellett nézni”. Kiss Attila azt meséli, egy jelenetet vagy tízszer vettek fel, abból kétszer az első, kétszer a harmadik sorban volt, és így tovább, folyamatosan mozgásban voltak, hogy a stáb eldönthesse, hogy néznek ki jobban. „A másfél hetes forgatáson körülbelül ötvenen-hatvanan voltunk ebben a seregben, ezt a blokkot sorakoztatják majd fel többezres hadsereggé CGI segítségével.”

A Trónok harca forgatását 2018 júniusában fejezték be, ám a felépített díszletek egy részét meghagyták. Ősszel jött a hír, hogy a forgatási helyszínekből turistalátványosságot csinálnak: az HBO akkor azt ígérte, a Trónok harca örökségeként a látványosság nagyobb lesz minden eddigi hasonló szórakoztató parknál, és a rajongók most először járhatják be a legikonikusabb jelenetek helyszíneit. A Variety akkor arról írt, hogy a díszletek mellett jelmezeket, kellékeket, fegyvereket, modelleket is kiállítanak, illetve digitális interaktív anyagokkal is készülnek a látogatóknak.

Addig viszont maradt a titkolózás: a magyar statisztával egyébként már a ruhapróbánál aláírattak egy titoktartási szerződést az egynapos és a másfél hetes forgatásra is külön-külön. Ha a forgatásnál náluk lehetett a telefon, az első és a hátsó kamerát számozott matricával ragasztották le, amit a stáb napjában kétszer-háromszor is ellenőrzött. „Teljesen elszeparáltan dolgoztunk. Januárban az Euron Greyjoy-t alakító színésszel forgattunk, de a parancsnokunkat játszó szereplő is nagyon közvetlen volt, lejött oda közénk beszélni pár szót, a májusi felvételeken pedig a Jaime Lannistert játszó színész járkált köztünk teljes szettben, a Belfast melletti városban pedig, ahol élek, többször láttam a Hodort alakító Kristian Nairnt is.”

A Trónok harca nyolcadik, egyben befejező évada április 15-én - az amerikai premierrel egyidőben – magyar feliratosan lesz látható az HBO GO-n és az HBO-n.