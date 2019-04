Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f4bdca9-6d6f-4a5f-a530-0b9b00ecc5de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben a jobboldali populista olasz kormány minden eszközzel igyekszik lezárni kikötőit az Észak-Afrikából érkező menekültek előtt, bűnözői csoportok luxusjachtokon igyekeznek az országba csempészni embereket.","shortLead":"Miközben a jobboldali populista olasz kormány minden eszközzel igyekszik lezárni kikötőit az Észak-Afrikából érkező...","id":"20190414_Az_orosz_maffia_luxusjachtokon_szallit_menekulteket_az_olasz_kikotokbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f4bdca9-6d6f-4a5f-a530-0b9b00ecc5de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b490e694-b953-4f75-a39b-474517599935","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Az_orosz_maffia_luxusjachtokon_szallit_menekulteket_az_olasz_kikotokbe","timestamp":"2019. április. 14. 11:05","title":"Az orosz maffia luxusjachtokon szállít menekülteket az olasz kikötőkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03cf7f7-b4d1-4005-b10c-0edd72f841b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiszemelt terület a Szentendre Regionális Déli Vízbázis védőövezetén helyezkedik el.","shortLead":"A kiszemelt terület a Szentendre Regionális Déli Vízbázis védőövezetén helyezkedik el.","id":"20190415_1200_ferohelyes_parkolot_epitenek_a_Lupato_melle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03cf7f7-b4d1-4005-b10c-0edd72f841b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e3846b-b81a-479a-b5ed-f63b74aaf966","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_1200_ferohelyes_parkolot_epitenek_a_Lupato_melle","timestamp":"2019. április. 15. 13:03","title":"1200 férőhelyes parkolót építenek a Lupa-tó mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f9e627-c406-4de6-b945-300118601a8c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Délen, középnyugaton és a keleti parton is ítéletidő tombol az USA-ban, legalább heten meghaltak. Volt hóvihar, tornádó, heves esőzés is.\r

