[{"available":true,"c_guid":"f8809743-1cb5-44b5-97d3-05263319c40d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 007-es filmek egyik ikonikus helyszínén fogják elárulni a nap folyamán, hogy kik lesznek a 25. Bond-film színészei és stábtagjai. ","shortLead":"A 007-es filmek egyik ikonikus helyszínén fogják elárulni a nap folyamán, hogy kik lesznek a 25. Bond-film színészei és...","id":"20190424_Nagy_bejelentesre_keszul_a_25_James_Bondfilm_stabja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8809743-1cb5-44b5-97d3-05263319c40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03d688b-0afc-4776-a4d3-5dc2675eb524","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Nagy_bejelentesre_keszul_a_25_James_Bondfilm_stabja","timestamp":"2019. április. 25. 07:50","title":"Nagy bejelentésre készül a 25. James Bond-film stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csoda hát, ha egyre több a beteg. A legtöbb beoltatlan gyerek az Egyesült Államokban él. ","shortLead":"Nem csoda hát, ha egyre több a beteg. A legtöbb beoltatlan gyerek az Egyesült Államokban él. ","id":"20190426_Evente_tobb_mint_20_millio_gyerek_nem_kap_kanyaro_elleni_vedooltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec82fff2-79d2-44db-b4de-64a5cd07e298","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Evente_tobb_mint_20_millio_gyerek_nem_kap_kanyaro_elleni_vedooltast","timestamp":"2019. április. 26. 05:00","title":"Évente több mint 20 millió gyerek nem kap kanyaró elleni védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Hang szerint a szövetség egy munkatársának volt cége a legnagyobb hitelező.","shortLead":"A Magyar Hang szerint a szövetség egy munkatársának volt cége a legnagyobb hitelező.","id":"20190425_Osszegyujtottek_hogyan_lett_a_Magyar_Tenisz_Szovetsegnek_707_millios_tartozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a5a2d8-acae-45f1-a9b1-0a363e5d5397","keywords":null,"link":"/sport/20190425_Osszegyujtottek_hogyan_lett_a_Magyar_Tenisz_Szovetsegnek_707_millios_tartozasa","timestamp":"2019. április. 25. 15:05","title":"Összegyűjtötték, hogyan lett a Magyar Tenisz Szövetségnek 707 milliós tartozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac47fa59-4d38-46e5-91c9-a6e2def1d637","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal egyetlen \"lóerő\" is elegendő volt az 1 tonnánál jelentősen nehezebb személyautó megmozdításához.","shortLead":"Ezúttal egyetlen \"lóerő\" is elegendő volt az 1 tonnánál jelentősen nehezebb személyautó megmozdításához.","id":"20190426_egy_lo_huzta_ki_a_bajbol_az_elakadt_uj_ford_focust__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac47fa59-4d38-46e5-91c9-a6e2def1d637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb02202e-bc91-4501-8208-02e61e6c4cc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_egy_lo_huzta_ki_a_bajbol_az_elakadt_uj_ford_focust__video","timestamp":"2019. április. 26. 08:21","title":"Egy ló húzta ki a bajból az elakadt új Ford Focust – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a tavalyi népességcsökkenés is az elmúlt 70 év harmadik legrosszabb adata volt, de azóta a születések száma tovább zuhant, a halálozásoké pedig még nagyobbat nőtt.","shortLead":"Már a tavalyi népességcsökkenés is az elmúlt 70 év harmadik legrosszabb adata volt, de azóta a születések száma tovább...","id":"20190426_Oriasit_zuhant_a_szuletesek_szama_miutan_Orban_szovetseget_ajanlott_a_magyar_noknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1578b47-89e9-460c-8759-edbd6a40ce19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Oriasit_zuhant_a_szuletesek_szama_miutan_Orban_szovetseget_ajanlott_a_magyar_noknek","timestamp":"2019. április. 26. 09:21","title":"Óriásit zuhant a születések száma, miután Orbán szövetséget ajánlott a magyar nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9e4b9c-52d3-475e-8ec2-8ef65105d4c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Elkészült az új csarnok, benne 51 üzlethelyiséggel. ","shortLead":"Elkészült az új csarnok, benne 51 üzlethelyiséggel. ","id":"20190426_Fotok_Atadtak_az_uj_bekasmegyeri_piacot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab9e4b9c-52d3-475e-8ec2-8ef65105d4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd38b21-68ff-4e07-97fe-1edf43c69144","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190426_Fotok_Atadtak_az_uj_bekasmegyeri_piacot","timestamp":"2019. április. 26. 15:56","title":"Fotók: Átadták az új békásmegyeri piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e9899d3-986b-45b0-b9b7-4d91d2c27458","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Néhány nappal ezelőtt súlyos agyvérzése volt. ","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt súlyos agyvérzése volt. ","id":"20190426_Koma_John_Singleton_amerikai_filmrendezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e9899d3-986b-45b0-b9b7-4d91d2c27458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed063b8e-daa8-4532-9803-f65210672853","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_Koma_John_Singleton_amerikai_filmrendezo","timestamp":"2019. április. 26. 11:16","title":"Kómába esett John Singleton amerikai filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cab34cb-c501-49d5-8a8c-da1cdaa25877","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényelmetlenül indul a Honor egyik még be sem mutatott újdonságának életútja, a készüléknek ugyanis nyoma veszett. A gyártó fizetni is hajlandó, csak valaki juttassa nekik vissza. Ha ez PR-fogás, akkor is kétségtelenül az érdekesebbek közé való.","shortLead":"Kényelmetlenül indul a Honor egyik még be sem mutatott újdonságának életútja, a készüléknek ugyanis nyoma veszett...","id":"20190425_honor_prototipus_elveszett_telefon_5_ezer_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cab34cb-c501-49d5-8a8c-da1cdaa25877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba74132-635d-4af2-92ea-749037f3e803","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_honor_prototipus_elveszett_telefon_5_ezer_euro","timestamp":"2019. április. 25. 08:03","title":"1,5 milliót fizetnek annak, aki megtalálja ezt az elveszett telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]