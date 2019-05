Ha eddig nem gondolt bele, milyen félelmetes gyorsan múlik az idő, van egy rossz hírünk: a Tengo La Camisa Negra című dal kereken 15 évvel ezelőtt, 2004-ben volt óriási sláger.

A Budapest Park nemrég bejelentette, Magyarországra hozza a dal kolumbiai előadóját, Juanest.

Juanes mindössze kétéves (!) volt, mikor elkezdett zongorát tanulni, hétévesen a családja pedig már gitározni is tanította. Még mindig nagyon fiatalon, 17 évesen megalapította első komoly, Ekhymosis nevű, erősen a Metallica-inspirálta rockzenekarát. Csak hosszú évekkel később, egészen pontosan 2000-ben jelentette meg első szólólemezét Fíjate Bien címmel, amivel aztán rögtön három Latin Grammy-díjat is bezsebelt, illetve hazájában hosszú hetekig vezette az eladási listákat. Második lemeze azonban már az országhatáron túl nyúló sikereket is hozott, illetve hihetetlenül sok ideig, összesen 92 hétig szerepelt a Billboard latin albumlistájának első 10 helyezettje közt. A lemezen egyébként közreműködött Nelly Furtado is.

Következő, 2004-es Mi Sangre című anyaga rögtön a Billboard latin listájának élén nyitott, innentől kezdve pedig nem volt kérdés, hogy Juanes egy igazi szupersztár. Három no. 1. sláger is szerepelt rajta, amik összesen hat hónapig vezették felváltva a slágerlistát. Juanes tehát egy jól megalapozott karrierrel a háta mögött olyan elismeréseket zsebelt be, mint két Grammy-díj és húsz Latin Grammy, de színpadra állhatott például a 2007-es Nobel Békedíj átadóján, szerepelt az MTV legendás Unplugged műsorában is, illetve a Time magazin a világ száz legbefolyásosabb embere közé is beválasztotta.

Juanes ráadásul nem csak zenéjéről, hanem fáradhatatlan humanitárius munkájáról is ismert – harmadik nagylemezéről nevezte el alapítványát, amely elsősorban a Kolumbiában hatalmas problémát és károkat okozó, emberéleteket követelő taposóaknákra hívja fel a figyelmet, de szervezett már segélykoncertet a hátrányos helyzetű gyermekekért is. Munkájáért számos kitüntetésben részesült, többek közt a legnagyobb francia kulturális elismerésben is. Juanes tehát népszerűségét fáradhatatlanul a jóra használja, miközben sorra ontja magából a slágereket. Legutóbb 2017-ben jelentkezett – nem meglepő módon többszörös Latin Grammy-díjas – lemezzel. A kolumbiai világsztár első magyarországi koncertje tehát minden kétséget kizáróan a nyár legforróbb estéjét varázsolja július 22-én a Budapest Parkba!

