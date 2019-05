Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sok az üres lakás és a hajléktalan is - nem lehetne tenni valamit? Az Utcáról Lakásba Egyesület megpróbál, ötletét most rangos civil díjjal jutalmazták.\r

\r

","shortLead":"Sok az üres lakás és a hajléktalan is - nem lehetne tenni valamit? Az Utcáról Lakásba Egyesület megpróbál, ötletét most...","id":"20190503_Rangos_dijat_nyert_a_hajlektalanok_lakashoz_jutasat_segito_civil_szervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4967d8df-f57e-447f-b59a-647560d33c58","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190503_Rangos_dijat_nyert_a_hajlektalanok_lakashoz_jutasat_segito_civil_szervezet","timestamp":"2019. május. 03. 20:31","title":"Rangos díjat nyert a hajléktalanok lakáshoz jutását segítő civil szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50244a41-34d8-4752-926c-9471fa8214f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány ráadásul azoknak a beruházásoknak a hasznosulását is veszélyezteti, amelyekre az elmúlt másfél évtizedben egyenként is több tízmilliárd forintot költött Magyarország. ","shortLead":"A kormány ráadásul azoknak a beruházásoknak a hasznosulását is veszélyezteti, amelyekre az elmúlt másfél évtizedben...","id":"20190502_Velhetoen_soha_nem_terul_meg_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_felujitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50244a41-34d8-4752-926c-9471fa8214f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a25e428-9f97-4c21-885c-755bf6086ace","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Velhetoen_soha_nem_terul_meg_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_felujitasa","timestamp":"2019. május. 02. 14:41","title":"Vélhetően soha nem térül meg a Budapest–Belgrád-vasútvonal felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75776e9-f69d-49ee-9338-ba823fe475be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó erőben van a hazai újautó-piac, de sokan kivárnak.","shortLead":"Jó erőben van a hazai újautó-piac, de sokan kivárnak.","id":"20190503_A_dizelek_es_a_nagycsalados_autok_miatt_is_bizonytalanok_most_az_autovasarlok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a75776e9-f69d-49ee-9338-ba823fe475be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c620dd1e-7827-41dc-84ae-3aed18969826","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_A_dizelek_es_a_nagycsalados_autok_miatt_is_bizonytalanok_most_az_autovasarlok","timestamp":"2019. május. 03. 09:13","title":"A dízelek és a nagycsaládos autók miatt is bizonytalanok most az autóvásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c998b857-9cae-4480-b94a-c5e37f21e6ae","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Hatalmas visszhangot kapott az a projekt, amely az Instagramon dolgozza fel egy Auschwitzban megölt 13 éves magyar lány, Heyman Éva naplóját. Csakhogy ezt a szöveget nem Heyman Éva írta – állítja a kamasznaplók kutatásával foglalkozó társadalomkutató, Kunt Gergely. A történetnek pedig sokkal több, megfejtésre és kibeszélésre váró rétege van, ebből a naplóból ugyanis nem csak egy ember sorsa bomlik ki. ","shortLead":"Hatalmas visszhangot kapott az a projekt, amely az Instagramon dolgozza fel egy Auschwitzban megölt 13 éves magyar...","id":"20190503_holokauszt_instagram_heyman_eva_naplo_kunt_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c998b857-9cae-4480-b94a-c5e37f21e6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a44d4f-f529-4dd6-82c9-e9224a58a85a","keywords":null,"link":"/elet/20190503_holokauszt_instagram_heyman_eva_naplo_kunt_gergely","timestamp":"2019. május. 03. 20:00","title":"Melyik emoji illik a holokauszthoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2907f2-fb1a-4792-bc07-dee09c5f81f1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Gyakorlatilag semmi nem valósult meg abból, amivel tavaly Palkovics László innovációs minisztert megbízták. ","shortLead":"Gyakorlatilag semmi nem valósult meg abból, amivel tavaly Palkovics László innovációs minisztert megbízták. ","id":"20190503_Sok_harc_semmi_eredmeny_igy_all_a_kormany_nagy_terve_az_MTA_atalakitasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc2907f2-fb1a-4792-bc07-dee09c5f81f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3b2728-f1b7-40ba-a247-186a3abfcc28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_Sok_harc_semmi_eredmeny_igy_all_a_kormany_nagy_terve_az_MTA_atalakitasara","timestamp":"2019. május. 03. 06:30","title":"Sok harc, semmi eredmény: így áll a kormány nagy terve az MTA átalakítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bemutatta az MNB és a Bankszövetség, milyen leveleket küldenek ki, hogy mindenkit arra kérjenek, változtassa meg fix kamatozásúra a jelzáloghitelét.","shortLead":"Bemutatta az MNB és a Bankszövetség, milyen leveleket küldenek ki, hogy mindenkit arra kérjenek, változtassa meg fix...","id":"20190502_129_ezer_embernek_kuldenek_levelet_a_bankok_hogy_valtoztassak_meg_a_hitelszerzodest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d5ac62-988c-4ab1-91ee-b02a6f840458","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_129_ezer_embernek_kuldenek_levelet_a_bankok_hogy_valtoztassak_meg_a_hitelszerzodest","timestamp":"2019. május. 02. 15:18","title":"129 ezer embernek küldenek levelet a bankok, hogy változtassák meg a hitelszerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"","category":"itthon","description":"A rákospalotai incidens elszenvedője nem hagyta annyiban, útját állta a menekülőnek, és értesítette a rendőröket.","shortLead":"A rákospalotai incidens elszenvedője nem hagyta annyiban, útját állta a menekülőnek, és értesítette a rendőröket.","id":"20190502_Ok_nelkul_megutott_majd_kirabolt_egy_ferfit_egy_buszmegalloban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecede77-4a93-43c3-9c19-f797a2fcdec3","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Ok_nelkul_megutott_majd_kirabolt_egy_ferfit_egy_buszmegalloban","timestamp":"2019. május. 02. 19:24","title":"Ok nélkül megütött, majd kirabolt egy férfit egy buszmegállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb0b16f-fcfb-499f-9e4e-fa3d334699a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hollandia kitiltotta az országból és a 26 államból álló schengeni övezetből Steven Anderson amerikai prédikátort, aki 2016-ban azzal szerzett magának kétes hírnevet, hogy gusztustalan perverzeknek és pedofiloknak nevezte az USA-beli Orlando egyik melegbárjában végrehajtott 2016-os mészárlás során megölt 49 embert. Anderson most azzal válaszolt a hollandoknak, hogy országuk Szodoma és Gomora mintájára fog elpusztulni. Anderson egy magyar nőt vett két évtizede feleségül.","shortLead":"Hollandia kitiltotta az országból és a 26 államból álló schengeni övezetből Steven Anderson amerikai prédikátort, aki...","id":"20190503_Kitiltottak_Europabol_a_tomeggyilkossagot_helyeslo_amerikai_predikatort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeb0b16f-fcfb-499f-9e4e-fa3d334699a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47efa3b3-7ca3-4454-b291-c70abd4fe3e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Kitiltottak_Europabol_a_tomeggyilkossagot_helyeslo_amerikai_predikatort","timestamp":"2019. május. 03. 10:53","title":"Kitiltották Európából a tömeggyilkosságot helyeslő amerikai prédikátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]