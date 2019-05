Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5c06ddc-be7c-4e3c-a63a-b43d692f120e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy mázlija volt a teherautó mellett haladó autósnak.","shortLead":"Nagy mázlija volt a teherautó mellett haladó autósnak.","id":"20190509_defekt_kamion_M3_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5c06ddc-be7c-4e3c-a63a-b43d692f120e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57223e8f-9d46-42d4-b0a5-d907df7f6e45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_defekt_kamion_M3_autos_video","timestamp":"2019. május. 09. 14:19","title":"Videón, ahogy szétrobban egy kamion kereke az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A heroinnál ötvenszer gyilkosabb fentanil 47 500 amerikai polgárral végzett 2017-ben. Trump elnök ezért személyesen kérte meg Hszi Csin-pinget: tiltsa meg a mesterséges ópiumkészítmény árusítását és exportját. A kínaiak május elsejétől ezt meg is tették – nyilatkozta a pekingi külügy szóvivője a Reuters tudósítójának. De vajon valóban betartják-e az ígéretüket, ha a kereskedelmi háborúskodás elfajul?","shortLead":"A heroinnál ötvenszer gyilkosabb fentanil 47 500 amerikai polgárral végzett 2017-ben. Trump elnök ezért személyesen...","id":"20190510_A_gyilkos_kabitoszerrel_kereskedok_nyerhetnek_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haboruban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c8e9ae-13ef-4c5e-b17d-7663fc683107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_A_gyilkos_kabitoszerrel_kereskedok_nyerhetnek_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2019. május. 10. 14:54","title":"A gyilkos kábítószerrel kereskedők nyerhetnek az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester szerint a csontkukacok nem az iskolában kerültek a gyerekek ebédjébe. ","shortLead":"A polgármester szerint a csontkukacok nem az iskolában kerültek a gyerekek ebédjébe. ","id":"20190509_Kukacok_voltak_a_kerepesi_iskolasok_ebedjeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc05f16-a988-4f11-8092-09485a47b0c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Kukacok_voltak_a_kerepesi_iskolasok_ebedjeben","timestamp":"2019. május. 09. 20:55","title":"Kukacok voltak a kerepesi iskolások ebédjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain brazil sztárja az elvesztett kupadöntő után keveredett összetűzésbe egy szurkolóval.","shortLead":"A Paris Saint-Germain brazil sztárja az elvesztett kupadöntő után keveredett összetűzésbe egy szurkolóval.","id":"20190510_neymar_eltiltas_foci_francia_kupa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0564ad46-2a96-45ea-bd4d-d5e860905f60","keywords":null,"link":"/sport/20190510_neymar_eltiltas_foci_francia_kupa","timestamp":"2019. május. 10. 17:06","title":"Három meccsre tiltották el a lökdösődő Neymart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9840970f-053f-4ed0-8a4b-0c8e8c95b876","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pardavi Márta nyerte a Civil Rights Defenders svéd civil szervezet díját. Különösen a jogállam szisztematikus lerombolásával szembeni bátor kiállása, valamint az idegengyűlölet és gyűlölet-bűncselekmények elleni tevékenysége győzte meg a díj odaítélőit.","shortLead":"Pardavi Márta nyerte a Civil Rights Defenders svéd civil szervezet díját. Különösen a jogállam szisztematikus...","id":"20190509_Az_ev_nemzetkozi_jogvedoje_lett_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag_tarselnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9840970f-053f-4ed0-8a4b-0c8e8c95b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30da3da-cd97-4291-a650-93e0ca37d2bb","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Az_ev_nemzetkozi_jogvedoje_lett_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag_tarselnoke","timestamp":"2019. május. 09. 08:35","title":"Az év nemzetközi jogvédője lett a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most a közel-keleti ország fémipari exportját roppantaná meg a Donald Trump által hozott rendelet – a fémek Irán legfontosabb kiviteli cikkei az olaj után. Amerika azt üzeni, fegyveres konfliktusra is kész válaszolni, bár maga ilyet nem kezdeményezne.","shortLead":"Most a közel-keleti ország fémipari exportját roppantaná meg a Donald Trump által hozott rendelet – a fémek Irán...","id":"20190509_Trump_ujabb_szankciokkal_sorozta_meg_Irant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83948c5-3e7e-4861-8513-1e9fa9c80468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Trump_ujabb_szankciokkal_sorozta_meg_Irant","timestamp":"2019. május. 09. 08:35","title":"Trump újabb szankciókkal sorozta meg Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00fa734-e481-4a94-bfef-14c2c412ee76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1969-es filmben látható Miurát a valóságban nem törték össze, és a jelek szerint napjainkban is kiváló egészségnek örvend.","shortLead":"Az 1969-es filmben látható Miurát a valóságban nem törték össze, és a jelek szerint napjainkban is kiváló egészségnek...","id":"20190509_patika_allapotban_ragyog_az_olasz_meloban_hasznalt_regi_lamborghini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a00fa734-e481-4a94-bfef-14c2c412ee76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b07720-0b53-490c-9edb-7a5a2148033a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_patika_allapotban_ragyog_az_olasz_meloban_hasznalt_regi_lamborghini","timestamp":"2019. május. 09. 08:21","title":"Patika állapotban ragyog az Olasz melóban használt régi Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A független képviselő is utánaérdeklődött a hajléktalansággal fenyegetett kilencgyerekes család ügyének Czerván Györgynél, Zsámbok és környéke országgyűlési képviselőjénél. A politikus a polgármesterhez irányította.","shortLead":"A független képviselő is utánaérdeklődött a hajléktalansággal fenyegetett kilencgyerekes család ügyének Czerván...","id":"20190510_Szel_Bernadett_Orban_utan_a_terseg_fideszes_kepviseloje_is_lepattintotta_a_kilencgyerekes_csaladot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e12ce1f-53a3-4b84-9743-97b20db60cf9","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Szel_Bernadett_Orban_utan_a_terseg_fideszes_kepviseloje_is_lepattintotta_a_kilencgyerekes_csaladot","timestamp":"2019. május. 10. 19:06","title":"Szél Bernadett: Orbán után a térség fideszes képviselője is lepattintotta a kilencgyerekes családot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]