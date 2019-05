Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4def748-b203-4cd9-be8b-dbef8eeaa942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma jelentették be, milyen területeken próbálkoznak. ","shortLead":"Ma jelentették be, milyen területeken próbálkoznak. ","id":"20190516_Ezzel_vag_vissza_a_Fundamenta_az_allami_tamogatasok_megszunteteseert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4def748-b203-4cd9-be8b-dbef8eeaa942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eecf6e0-0075-4171-8dba-c11b31ebc95f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Ezzel_vag_vissza_a_Fundamenta_az_allami_tamogatasok_megszunteteseert","timestamp":"2019. május. 16. 13:30","title":"Új utakon a Fundamenta a lakástakarékok állami támogatásának elkaszálása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e5f3a-6964-4469-aace-e1598db77862","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színfalak mögött ki is próbálták a zenész hangszerét. ","shortLead":"A színfalak mögött ki is próbálták a zenész hangszerét. ","id":"20190514_Vilaghiru_szineszek_is_beugrottak_Al_Di_Meola_budapesti_koncertjere__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=952e5f3a-6964-4469-aace-e1598db77862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45339c84-c001-4268-8430-5a8018f2d7c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190514_Vilaghiru_szineszek_is_beugrottak_Al_Di_Meola_budapesti_koncertjere__video","timestamp":"2019. május. 14. 19:58","title":"Világhírű színészek is beugrottak Al Di Meola budapesti koncertjére – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba48f266-f964-440b-bf59-c8ab86031afa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ausztrál egyetem könyvtárát kellett kiüríteni a bűz miatt. ","shortLead":"Egy ausztrál egyetem könyvtárát kellett kiüríteni a bűz miatt. ","id":"20190514_Gazszivargasra_gyanakodtak_annyira_budos_volt_a_kukaba_dobott_gyumolcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba48f266-f964-440b-bf59-c8ab86031afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b51097a-862c-4f5a-8c04-1d60ecc9194b","keywords":null,"link":"/elet/20190514_Gazszivargasra_gyanakodtak_annyira_budos_volt_a_kukaba_dobott_gyumolcs","timestamp":"2019. május. 14. 18:17","title":"Gázszivárgásra gyanakodtak, annyira büdös volt a kukába dobott gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 1+1 százalék felajánlásáról is május 20-ig lehet rendelkezni.","shortLead":"Az 1+1 százalék felajánlásáról is május 20-ig lehet rendelkezni.","id":"20190516_Negy_nap_maradt_az_szjabevallas_ellenorzeseig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02f6ab5-b865-43f6-8467-5b0ae72c57bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Negy_nap_maradt_az_szjabevallas_ellenorzeseig","timestamp":"2019. május. 16. 10:40","title":"Üzent a NAV az adóbevallást az utolsó pillanatra hagyóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Itt az ideje annak, hogy Washington és Moszkva félretegye az évek óta növekvő bizalmatlanságot, és megtalálja, miként képes együttműködni egymással – hangsúlyozta Mike Pompeo amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Szocsiban.","shortLead":"Itt az ideje annak, hogy Washington és Moszkva félretegye az évek óta növekvő bizalmatlanságot, és megtalálja, miként...","id":"20190514_Bekulni_kezdett_az_USA_es_Oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2f9d52-5ca5-4275-a0f7-72d991e6942c","keywords":null,"link":"/vilag/20190514_Bekulni_kezdett_az_USA_es_Oroszorszag","timestamp":"2019. május. 14. 17:10","title":"Békülni kezdett az USA és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jogerős bírósági ítélet ellenére sem ad ki a lap által kért szerződéseket és közérdekű adatokat.\r

","shortLead":"A jogerős bírósági ítélet ellenére sem ad ki a lap által kért szerződéseket és közérdekű adatokat.\r

","id":"20190516_hosszu_katinka_vegrehajtas_bp2017_szerzodes_birosagi_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce56e70-432c-4039-8584-6c4dba48b87e","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_hosszu_katinka_vegrehajtas_bp2017_szerzodes_birosagi_itelet","timestamp":"2019. május. 16. 14:18","title":"Hosszú Katinkáék szerződései miatt indult végrehajtás a Bp2017 Kft. ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76ac3b06-73d2-4775-959d-e5de84e3dd69","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója szerint a jó irodalom természetétől idegen az ideologikusság.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója szerint a jó irodalom természetétől idegen az ideologikusság.","id":"20190515_Demeter_Szilard_Nem_elunk_diktaturaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76ac3b06-73d2-4775-959d-e5de84e3dd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2defa5cb-afc3-4be4-8557-1760a45c4923","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Demeter_Szilard_Nem_elunk_diktaturaban","timestamp":"2019. május. 15. 15:55","title":"Demeter Szilárd: „Nem élünk diktatúrában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcf65b3-33f6-45bb-95bc-867ea125ddd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, legalább nem ő ült a volánnál.","shortLead":"Igaz, legalább nem ő ült a volánnál.","id":"20190516_tanulovezeto_autos_iskola_jogositvany_reszeg_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fcf65b3-33f6-45bb-95bc-867ea125ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03d5831-000b-4045-aecb-c76655472b24","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_tanulovezeto_autos_iskola_jogositvany_reszeg_autos","timestamp":"2019. május. 16. 09:40","title":"Ittasan oktatott egy autósiskola tanára Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]