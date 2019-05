Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e4a75d8-f282-44c7-b9f3-2b4df71ef01e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este 11-ig csak exit poll előrejelzések jelenhetnek meg, hivatalos végeredmény szerdán vagy csütörtökön várható a külföldön leadott szavazatok beérkezése után. ","shortLead":"Este 11-ig csak exit poll előrejelzések jelenhetnek meg, hivatalos végeredmény szerdán vagy csütörtökön várható...","id":"20190526_Palffy_Most_nem_volt_sorbanallas_de_11ig_nem_lesznek_eredmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e4a75d8-f282-44c7-b9f3-2b4df71ef01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6425468f-aba0-4d2c-9c84-39c07540baeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Palffy_Most_nem_volt_sorbanallas_de_11ig_nem_lesznek_eredmenyek","timestamp":"2019. május. 26. 19:47","title":"Pálffy: Most nem volt sorban állás, de 11-ig nem lesznek eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d82737b-7bc6-4420-adef-6202d1a27e43","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"A jövő közlekedési eszközei sokak szerint egyértelműen az elektromos meghajtású járművek, ám annak ellenére, hogy egyre több „zöld rendszámos” autóval, busszal vagy akár robogóval lehet találkozni a közlekedésben, mégsem ismert pontosan, mit is jelent, ha egy jármű elektromos. Kinek jár a zöld rendszám, milyen előnyöket biztosít, hogy lehet igényelni?","shortLead":"A jövő közlekedési eszközei sokak szerint egyértelműen az elektromos meghajtású járművek, ám annak ellenére, hogy egyre...","id":"20190527_eon_Mit_rejt_a_zold_rendszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d82737b-7bc6-4420-adef-6202d1a27e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f25c6d-ec61-4cd7-8f2e-d4262e96c84b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190527_eon_Mit_rejt_a_zold_rendszam","timestamp":"2019. május. 27. 07:30","title":"Mit rejt a zöld rendszám?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2006 óta nem volt olyan mélyen a Vlagyimir Putyin orosz államfő iráni bizalom szintje, mint most: az állami VCIOM közvélemény-kutató szerint a bizalmi index jelenleg 31,7 ponton áll, míg januárban ez a szám még 33,4 százalék volt. ","shortLead":"2006 óta nem volt olyan mélyen a Vlagyimir Putyin orosz államfő iráni bizalom szintje, mint most: az állami VCIOM...","id":"20190525_12_eves_melypontra_esett_a_Putyin_iranti_bizalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59b6cb4-5a3f-4a19-aeaa-a1bb6dc987aa","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_12_eves_melypontra_esett_a_Putyin_iranti_bizalom","timestamp":"2019. május. 25. 18:15","title":"12 éves mélypontra esett a Putyin iránti bizalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed636973-a08e-4dd0-bc58-b7cc980261e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A PS-Spolu nyerhette a szlovákiai európai parlamenti választást. A Denník N-hez eljutott adatok szerint a koalíció a szavazatok 20,1 százalékát szerezte meg.","shortLead":"A PS-Spolu nyerhette a szlovákiai európai parlamenti választást. A Denník N-hez eljutott adatok szerint a koalíció...","id":"20190526_szlovakia_ep_valasztas_2019_most_hid_mkp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed636973-a08e-4dd0-bc58-b7cc980261e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dbe1dd-b826-4390-9a62-e0021c5b0544","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_szlovakia_ep_valasztas_2019_most_hid_mkp","timestamp":"2019. május. 26. 12:33","title":"Szlovákia: bejutási küszöbön billeg az MKP, gyengén szerepelt a Most-Híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa-szerte egyre több drón jelenik meg a légtérben, ezért az Európai Bizottság pénteken új uniós szabályokat fogadott el annak érdekében, hogy az emberek védelmét és biztonságát a levegőben és a földön is biztosítsa – közölte a testület sajtószolgálata.","shortLead":"Európa-szerte egyre több drón jelenik meg a légtérben, ezért az Európai Bizottság pénteken új uniós szabályokat...","id":"20190525_europai_unios_dronszabalyok_2020_eu_europai_bizottsag_dronhasznalat_dron_regisztralas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e7c16c-613a-432e-ae9c-12b0938c2c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190525_europai_unios_dronszabalyok_2020_eu_europai_bizottsag_dronhasznalat_dron_regisztralas","timestamp":"2019. május. 25. 09:38","title":"Elfogadták az új EU-s drónszabályokat, 2020-tól mindenkire vonatkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0c38c0-b0ab-492e-b0d0-00c089959ccb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az EP-választás előtt megpróbáltuk leírni, mi az, amiben élünk és miért gondolják sokan sorsfordítónak az előttünk álló voksolást. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az EP-választás előtt megpróbáltuk leírni, mi az, amiben élünk és miért gondolják sokan sorsfordítónak az előttünk álló...","id":"20190525_Fulke_Az_Orbanrezsimet_mar_nem_nevezhetjuk_demokratikusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a0c38c0-b0ab-492e-b0d0-00c089959ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2568fbbd-f5f5-49f6-934e-6ca79fb10aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Fulke_Az_Orbanrezsimet_mar_nem_nevezhetjuk_demokratikusnak","timestamp":"2019. május. 25. 12:30","title":"Fülke: Az Orbán-rezsimet már nem nevezhetjük demokratikusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28aba88-1bc4-46aa-ab34-90c8bd0ec0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vonat elé lépő 49 éves férfi a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"A vonat elé lépő 49 éves férfi a helyszínen életét vesztette.","id":"20190526_Felthetetoen_ongyilkos_lett_a_ferfi_akit_elgazolt_a_vonat_Sarvarnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d28aba88-1bc4-46aa-ab34-90c8bd0ec0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91432ee-76b7-402d-a115-6603a23a7f37","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Felthetetoen_ongyilkos_lett_a_ferfi_akit_elgazolt_a_vonat_Sarvarnal","timestamp":"2019. május. 26. 10:30","title":"Felthetetően öngyilkos lett a férfi, akit elgázolt a vonat Sárvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eded1794-bb4c-403c-b28d-ca9a943a0e6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szélsőséges pártokkal nem hajlandó együttműködni az Európai Néppárt csúcsjelöltje, elég mandátumot szereztek az Európai Parlamentben. ","shortLead":"Szélsőséges pártokkal nem hajlandó együttműködni az Európai Néppárt csúcsjelöltje, elég mandátumot szereztek az Európai...","id":"20190527_Weber_meguzente_az_Europai_Neppart_megvan_a_Fidesz_nelkul_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eded1794-bb4c-403c-b28d-ca9a943a0e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddc19af-3d0f-44d2-8a45-d342290a9586","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Weber_meguzente_az_Europai_Neppart_megvan_a_Fidesz_nelkul_is","timestamp":"2019. május. 27. 00:00","title":"Weber megüzente: az Európai Néppárt megvan a Fidesz nélkül is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]