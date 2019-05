Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81b7f5f1-a01d-4936-81c1-a3c4810fd86b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szent Istvánt \"közhelyszerű sémáktól mentes érzékenységgel, mégis egyfajta józan tárgyilagossággal\" ábrázoló szobor kerül a XIII. kerületi Szent István térre, erről döntött a fővárosi közgyűlés.\r

\r

","shortLead":"Szent Istvánt \"közhelyszerű sémáktól mentes érzékenységgel, mégis egyfajta józan tárgyilagossággal\" ábrázoló szobor...","id":"20190529_Novemberben_kerulhet_Budapest_harmadik_Szent_Istvanszobra_Lukacs_Gyorgy_szobranak_hult_helyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81b7f5f1-a01d-4936-81c1-a3c4810fd86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d076ab29-69be-4c49-a8ef-d0520564aee1","keywords":null,"link":"/kultura/20190529_Novemberben_kerulhet_Budapest_harmadik_Szent_Istvanszobra_Lukacs_Gyorgy_szobranak_hult_helyere","timestamp":"2019. május. 29. 11:26","title":"Novemberben kerülhet Budapest harmadik Szent István-szobra Lukács György szobrának hűlt helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d02a5d9-ba32-498f-9edc-5128e5302a34","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"28 játékos készülhet a következő Eb-selejtezőkre.","shortLead":"28 játékos készülhet a következő Eb-selejtezőkre.","id":"20190529_Keretet_hirdetett_a_walesi_kapitany_Magyarorszag_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d02a5d9-ba32-498f-9edc-5128e5302a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f30be1-7529-4e89-9b24-09161a6cd1c5","keywords":null,"link":"/sport/20190529_Keretet_hirdetett_a_walesi_kapitany_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2019. május. 29. 18:37","title":"Keretet hirdetett a walesi kapitány Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37521d7-56be-4dc6-9140-c6c5795f92c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem kell félni a Fidesznek a fővárosi önkormányzati választáson. A Kormányinfón arról is beszélt, a kormányközeli médiaalapítványban olyan lapok vannak, amelyek nem voltak balliberálisok, és sok közülük \"falusi hírmondó\". De szóba került a Strache-videó is, az MTA és a CEU-ügy is. \r

\r

","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem kell félni a Fidesznek a fővárosi önkormányzati választáson...","id":"20190530_Gulyas_Gergely_Budapesten_nagy_gyozelmet_fogunk_aratni_az_onkormanyzati_valasztasokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d37521d7-56be-4dc6-9140-c6c5795f92c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880bd94d-5fc2-48fc-9faf-9f550b08ea54","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Gulyas_Gergely_Budapesten_nagy_gyozelmet_fogunk_aratni_az_onkormanyzati_valasztasokon","timestamp":"2019. május. 30. 12:30","title":"Gulyás Gergely: Budapesten nagy győzelmet fogunk aratni az önkormányzati választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A gyerekeik nem érezték jól magukat az iskolában, és amúgy sem azt tanulták, amire húsz év múlva szükségük lesz, elkezdtek hát gondolkodni, mit tudnak tenni, hogy mindez megváltozzon. Utánaolvastak, szakértőket kérdeztek meg, és összehoztak szűk egy év alatt egy alternatív iskolát, a Fürkészt. Az alapítókkal, Berecz Zoltánnal és feleségével, Berecz Melindával beszélgettünk.","shortLead":"A gyerekeik nem érezték jól magukat az iskolában, és amúgy sem azt tanulták, amire húsz év múlva szükségük lesz...","id":"20190529_furkesz_iskola_alternativ_pedagogia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b1f9df-9a12-4437-912f-97fdf6068ee5","keywords":null,"link":"/elet/20190529_furkesz_iskola_alternativ_pedagogia","timestamp":"2019. május. 29. 20:00","title":"„A hagyományos oktatási rendszerhez képest mindent ellenkezőképp kell csinálni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0469de6e-8e2c-4f32-9622-41da8069b160","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfit első fokon robbanóanyaggal és radioaktív anyaggal visszaélés bűntettében találták bűnösnek. ","shortLead":"A férfit első fokon robbanóanyaggal és radioaktív anyaggal visszaélés bűntettében találták bűnösnek. ","id":"20190528_Felfuggesztettet_kapott_a_hobbibol_robbantgato_kaposvari_vegyesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0469de6e-8e2c-4f32-9622-41da8069b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5638bbf0-c3d1-46ed-8fef-65c63a85a426","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Felfuggesztettet_kapott_a_hobbibol_robbantgato_kaposvari_vegyesz","timestamp":"2019. május. 28. 21:34","title":"Felfüggesztettet kapott a hobbiból robbantgató kaposvári vegyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c254f7f-6f9f-4366-898c-ea9649744040","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából annak a turistahajónak a roncsait, amely szerda éjjel összeütközött egy szállodahajóval, majd elsüllyedt a Parlamentnél – mondta Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője csütörtökön az M1 aktuális csatornának.","shortLead":"Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából annak a turistahajónak a roncsait, amely szerda éjjel...","id":"20190530_Dunai_baleset_tobb_fazisban_hozzak_fel_a_hajoroncsot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c254f7f-6f9f-4366-898c-ea9649744040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02834773-cdab-4f84-a7f1-fa7bf91bec47","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Dunai_baleset_tobb_fazisban_hozzak_fel_a_hajoroncsot","timestamp":"2019. május. 30. 08:26","title":"Dunai hajóbaleset: több fázisban hozzák fel a hajóroncsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dfac3b-428f-4dfd-83e5-b26b28ee0587","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Általános az a felfogás, hogy a prosztatával kapcsolatos problémák csak az idős férfiakat érintik, ráadásul sokan azt gondolják, hogy ha már jelentkeznek a panaszok, azokon úgysem lehet segíteni, pedig ez egyáltalán nem így van. Dr. Beöthe Tamás urológussal olyan prosztatabetegségekről beszélgettünk, amelyek a fiatalabb férfiakat is érinti.","shortLead":"Általános az a felfogás, hogy a prosztatával kapcsolatos problémák csak az idős férfiakat érintik, ráadásul sokan azt...","id":"proxelan_20181110_Ferfias_gondok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6dfac3b-428f-4dfd-83e5-b26b28ee0587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5ae86d-5124-43d8-8bf4-2dddccc42450","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20181110_Ferfias_gondok","timestamp":"2019. május. 29. 07:30","title":"Prosztatagondok: tévedés, hogy csak az idős férfiakat érintik! - Interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"8c13ac21-6061-4c7b-a236-5d623134e882","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben már üzemelnek az első 5G-s hálózatok, egyelőre nem tudni, az új távlatokat ígérő rendszerek veszélyt jelentenek-e az egészségre. A vita eldöntését nem segíti, hogy abba beszálltak az álhírgyártásban régóta jeleskedő orosz trollgyárak is.","shortLead":"Miközben már üzemelnek az első 5G-s hálózatok, egyelőre nem tudni, az új távlatokat ígérő rendszerek veszélyt...","id":"20190530_5g_halozat_karos_hatasa_5g_veszelyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d141f42-d6f5-4eac-8427-8f007da98e87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_5g_halozat_karos_hatasa_5g_veszelyei","timestamp":"2019. május. 30. 15:37","title":"Öl, butít és nyomorba dönt? Egyre hangosabban kárognak az 5G mobilhálózatokról az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]