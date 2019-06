A kalandos sorsú Seuso-kincs ismert tárgyainak első részét a Terrorelhárítási Központ (TEK) különleges egysége 2014-ben titokban szállította Londonból Budapestre. A róla szóló meglepetésszerű miniszterelnöki bejelentés, majd a páratlan szépségű leletek parlamenti kiállításának időszakában az eseményről nyilatkozó Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója egy vele készült interjúban felvetette, egész estés játékfilmet kellene csinálni az izgalmas történetből. Baán, akinek a közreműködésével került vissza a kincs, kimondottan hasznosnak vélte, „ha a gyilkosságokkal szegélyezett, tikokkal teli, fordulatos kincsvadászatról is születne egy film”. Sőt, kifejezésre juttatta, hogy Andy Vajna filmügyi kormánybiztos is elgondolkozhat a javaslaton, ha van egy jó tollú forgatókönyvírója.

Orbán Vktor miniszterelnök megtekinti a Seuso-kincsek egy darabját © MTI / Bruzák Noémi

Az említett nyilatkozatot megelőzve, az idén januárban elhunyt producer valószínűleg már nemcsak elgondolkodott, hanem gyakorlati lépéseket is tett a Seuso-sztori megfilmesítésének érdekében. A hazai filmipar megújításáért felelős kormánybiztos által irányított filmszakmai testület már egy évvel korábban, 2013. április 25-én döntött arról, hogy négymillió forinttal támogatja a Seuso-filmterv forgatókönyvének fejlesztését, amit négy hónappal később, augusztusban újabb 2,5 millió forinttal egészített ki. A pályázó a Dont Foam Hungary Entertainment nevű filmes vállalkozás volt, a producer-rendező páros pedig Demko Pascal és Bojtor Tamás. Az utóbbi az amerikai-magyar hátteret képviselte mint Los Angelesben élő magyar származású filmrendező, míg az előbbi francia-magyar nemzetközi jogász, a mádi Holdvölgy Pincészet tulajdonosa Tokaj-Hegyalján. A forgatókönyvet pedig olyan ismert szerzők jegyzik, mint Lengyel Balázs és Lovas Balázs (legutóbbi közös munkájuk a tavaly bemutatott Lajkó – Cigány az űrben c. szatirikus nagyjátékfilm).

Az első pályázó, a Dont Foam Hungary Entertainment Kft. helyére két és fél év múlva újabb lépett. Az MNF weboldala szerint 2015. október 15-én a Bulb Cinema Kft. részesült kilencmillió forintos forgatókönyv-fejlesztési támogatásban. A Seuso-rejtély című projekt producere Muhi András Pires, míg forgatókönyvírónak a továbbiakban is Lengyel Balázs és Lovas Balázs maradtak. A Seuso-rejtély forgatókönyv fejlesztését a Filmalap 2017-ben és 2018-ban is még két-kétmillió forinttal díjazta.

Ezek után meglepőnek tűnhet, hogy az évek óta patronált filmtervet mégsem kívánja megvalósítani az MNF. A hiteles filmszakmai forrásból a közelmúltban tudomásunkra jutott információt a Filmalap eddig nem erősítette meg, de nem is cáfolta. Viszont online felületén a következő döntést került nyilvánosságra: a Filmszakmai Döntőbizottság 2019/0002. sz. határozata szerint a Seuso-rejtély forgatókönyve végső változatának teljesítését elfogadták, a fejlesztési folyamatot lezárták.

A döntést Lengyel Balázs forgatókönyvíró így kommentálta: „Ez azt jelenti, hogy a Filmalap lezárta a film fejlesztését, nem kívánja a forgatókönyvünkből tervezett nagyjátékfilmet tovább támogatni. A döntés okát nem indokolták...”

Igazából a Filmalap ambicionálta a Seuso-rejtély rendkívül izgalmas történetének megfilmesítését. A döntés után valószínű, hogy a közeljövőben nem lesz belőle film, talán egyelőre altatják a témát, mivel a sok talány miatt nehéz belőle hiteles filmet csinálni. Csupán véletlen lehet, hogy ez döntés a filmügyi kormánybiztos, Andy Vajna elhalálozását követően pár nappal született

– mondta el megkeresésünkre a neve mellőzését kérő filmes hírforrásunk.

Dézsy Zoltánnak, A Seuso-kincsek rejtélye (1997) és a Seuso II. (2016) dokumentumfilmek rendezőjének viszont van minderről névvel vállalt véleménye: „Andy Vajna halála óta nem fontos a Seuso nagyjátékfilm. Benne volt kurázsi, tudta, hogy ez nemzeti ügy, és világsikergyanús – az utódainak ez nem lényeges. Ezen nem lepődtem meg. Többször is nekifutottak a történetnek, de valószínűleg megfelelő sikert garantáló forgatókönyvet sem sikerült írni, ez is ok lehet az elutasításra. Pedig a sztori alapanyaga fantasztikusan izgalmas, érdekes – nehéz ebből unalmas filmet faragni.”

© amazon.com

A Filmszakmai Döntőbizottság határozata ellenére sem kizárt, lesz, aki elég fantáziát talál itthon vagy külföldön a Seuso-kincs régészeti és bűnügyi rejtélyekben bővelkedő történetének megfilmesítésében. Erre utal a producer, rendező és színész Árpa Attila ajánlása, amelyet A Seuso-mozaik címmel Fedina Lídia nemrég megjelent regényéhez fűzött: „A mű szerzője újradefiniálta a magyar írók által – sajnos – ritkán művelt lektűr fogalmát, a tényeket és teóriákat egy magával ragadó, izgalmas, filmszerűen pergő kalandregénybe ágyazva. Még az is lehet, hogy film lesz belőle… Ha nem én csinálom, biztosan megnézem!” Nem beszélve arról, hogy Kevin Egan amerikai írót is megihlette az ezüstkészlet krimije, és The Missing Piece – A hiányzó darab címmel jogi thrillert írt belőle.

