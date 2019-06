Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkeztek a NetMarketShare májusi adatai, amelyeknek egyfelől szívet melengetőek a Microsoftnak, azonban nem lehet felhőtlen az öröme.","shortLead":"Megérkeztek a NetMarketShare májusi adatai, amelyeknek egyfelől szívet melengetőek a Microsoftnak, azonban nem lehet...","id":"20190606_netmarketshare_majusi_statisztikak_asztali_operacios_rendszerek_bongeszok_windows_reszesedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d24fed-d046-4126-84fd-78e6f9be7e59","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_netmarketshare_majusi_statisztikak_asztali_operacios_rendszerek_bongeszok_windows_reszesedese","timestamp":"2019. június. 06. 09:03","title":"Sírhat is, nevethet is a Microsoft a legújabb statisztikák hallatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e774da50-0061-4eaa-89ed-54b8fee59036","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hivatalos megfogalmazás szerint \"nem kívánja megmérettetni magát\" a választáson Páva Zsolt.","shortLead":"A hivatalos megfogalmazás szerint \"nem kívánja megmérettetni magát\" a választáson Páva Zsolt.","id":"20190606_Nem_indul_ujra_a_pecsi_polgarmesteri_cimert_Pava_Zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e774da50-0061-4eaa-89ed-54b8fee59036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbdf273-6d26-46fb-8848-2909249ac15d","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Nem_indul_ujra_a_pecsi_polgarmesteri_cimert_Pava_Zsolt","timestamp":"2019. június. 06. 05:39","title":"Nem indul újra a pécsi polgármesteri címért Páva Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megválasztotta frakcióvezetőnek Manfred Webert az Európai Néppárt frakciója. 