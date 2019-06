Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33efe7c2-7460-423f-8448-a7e0265d7ece","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz jelölt indul a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért - jelentette be hétfő este a pártfrakció illetékes szakbizottsága.","shortLead":"Tíz jelölt indul a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért - jelentette be hétfő este a pártfrakció...","id":"20190610_Kiderult_kik_lehetnek_Theresa_May_utodai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33efe7c2-7460-423f-8448-a7e0265d7ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80dbe6d-b823-41fc-ad2a-c0c128d87a23","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Kiderult_kik_lehetnek_Theresa_May_utodai","timestamp":"2019. június. 10. 19:28","title":"Kiderült, kik lehetnek Theresa May utódai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83d1d7f-9846-4ae4-b527-52afaad84485","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Wales ellen dől el, hogy mennyire értékes az azerbajdzsáni győzelem a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezősorozatában. Kövesse élő tudósításunkat.","shortLead":"Wales ellen dől el, hogy mennyire értékes az azerbajdzsáni győzelem a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság...","id":"20190611_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d83d1d7f-9846-4ae4-b527-52afaad84485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71bd60c-502b-4b36-8e66-2913c2c8a4ad","keywords":null,"link":"/sport/20190611_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_budapest","timestamp":"2019. június. 11. 20:42","title":"Magyarország-Wales 1-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bddee471-307a-43d1-aab5-00abc8adf07f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Cosimo Inguscio helyettesíti majd a Groupama Arénában az eltiltott Marco Rossit a magyar labdarúgó-válogatott kedd esti Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésén, Wales ellen. A szövetségi kapitány az azerbajdzsáni kezdőcsapaton több helyen is változtatni fog.","shortLead":"Cosimo Inguscio helyettesíti majd a Groupama Arénában az eltiltott Marco Rossit a magyar labdarúgó-válogatott kedd esti...","id":"20190610_Wales_ellen_mas_csapat_fog_jatszani_mint_Azerbajdzsan_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bddee471-307a-43d1-aab5-00abc8adf07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f200e8-17e7-4824-be13-10ca852a730b","keywords":null,"link":"/sport/20190610_Wales_ellen_mas_csapat_fog_jatszani_mint_Azerbajdzsan_ellen","timestamp":"2019. június. 10. 18:18","title":"Wales ellen más csapat fog játszani, mint Azerbajdzsán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979f5e97-87fc-4289-a1b6-696c9bd1e327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajót üzemeltető cég felajánlotta a hozzátartozóknak, hogy megszervezi a hagyományos hajóstemetést. ","shortLead":"A hajót üzemeltető cég felajánlotta a hozzátartozóknak, hogy megszervezi a hagyományos hajóstemetést. ","id":"20190612_A_Dunaba_temethetik_a_Hableany_magyar_legenyseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=979f5e97-87fc-4289-a1b6-696c9bd1e327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850e42e5-0dfc-4c25-9d9d-bcdd1e2929d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_A_Dunaba_temethetik_a_Hableany_magyar_legenyseget","timestamp":"2019. június. 12. 05:50","title":"A Dunába temethetik a Hableány magyar legénységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2815e1d4-e8a2-4024-8372-fac642b674b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Cadillac Escalade egy Ferrari 488 GTB-vel szemben. Természetesen nem csak „egy” Escalade, hanem a Hennessey tuningcég autója.","shortLead":"Egy Cadillac Escalade egy Ferrari 488 GTB-vel szemben. Természetesen nem csak „egy” Escalade, hanem a Hennessey...","id":"20190611_cadillac_escalade_ferrari_488_gtb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2815e1d4-e8a2-4024-8372-fac642b674b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41493fa9-420d-43ef-a330-747d7ec48518","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_cadillac_escalade_ferrari_488_gtb","timestamp":"2019. június. 11. 18:42","title":"Simán lelépi a Cadillac Escalade a Ferrari 488-at – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a144ac6-c066-4c94-a4d9-a0c1b4f98f1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A „normál” Chironok többségét már leszállították az ügyfeleknek, valamint néhány Sport verzió is megérkezett már a tulajdonosokhoz. Vajon miért tesztel mégis a Bugatti?","shortLead":"A „normál” Chironok többségét már leszállították az ügyfeleknek, valamint néhány Sport verzió is megérkezett már...","id":"20190611_nurburgring_bugatti_chiron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a144ac6-c066-4c94-a4d9-a0c1b4f98f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61092caa-72f8-4ca4-b3a3-3b12144303c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_nurburgring_bugatti_chiron","timestamp":"2019. június. 11. 10:27","title":"Még a Nürburgringen is ritkaság, hogy egyszerre két Bugatti Chiron tűnik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594b9640-5b47-48f5-9097-8cab29506897","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kedden a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva beszélt erről, miután a The Wall Street Journal előző nap azt írta: a CIA, a Központi Hírszerző Ügynökség informátora volt Kim Dzsong Un féltestvére, Kim Dzsong Nam, akit két évvel ezelőtt gyilkoltak meg Malajziában. ","shortLead":"Az amerikai elnök kedden a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva beszélt erről, miután a The Wall Street Journal előző...","id":"20190612_donald_trump_kim_dzsong_un_cia_informator_eszak_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594b9640-5b47-48f5-9097-8cab29506897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8c52b5-3946-47a6-aa4e-86b444c907da","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_donald_trump_kim_dzsong_un_cia_informator_eszak_korea","timestamp":"2019. június. 12. 07:26","title":"Trumpnak nem tetszik, hogy a CIA informátorokkal kémkedik Kim Dzsong Un után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 17 ember ellen emeltek vádat. ","shortLead":"Eddig 17 ember ellen emeltek vádat. ","id":"20190612_Puccskiserlettel_vadoljak_Guaido_tobb_hivet_Venezuelaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f56b4-3180-4c17-ae01-6275dbaeba77","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_Puccskiserlettel_vadoljak_Guaido_tobb_hivet_Venezuelaban","timestamp":"2019. június. 12. 07:24","title":"Puccskísérlettel vádolják Guaidó több hívét Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]