[{"available":true,"c_guid":"33efe7c2-7460-423f-8448-a7e0265d7ece","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz jelölt indul a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért - jelentette be hétfő este a pártfrakció illetékes szakbizottsága.","shortLead":"Tíz jelölt indul a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért - jelentette be hétfő este a pártfrakció...","id":"20190610_Kiderult_kik_lehetnek_Theresa_May_utodai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33efe7c2-7460-423f-8448-a7e0265d7ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80dbe6d-b823-41fc-ad2a-c0c128d87a23","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Kiderult_kik_lehetnek_Theresa_May_utodai","timestamp":"2019. június. 10. 19:28","title":"Kiderült, kik lehetnek Theresa May utódai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1290 hektár lett az övé. ","shortLead":"1290 hektár lett az övé. ","id":"20190611_meszaros_lorinc_romania_foldvasarlas_talentis_agro_zrt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354f2a13-8a08-401c-b8ec-19b491fb8751","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_meszaros_lorinc_romania_foldvasarlas_talentis_agro_zrt","timestamp":"2019. június. 11. 11:40","title":"Mészáros most Romániában vett földeket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy felhőkarcoló tetején lévő leszállópadon hajtott végre \"kemény landolást\" egy helikopter, a pilóta meghalt.","shortLead":"Egy felhőkarcoló tetején lévő leszállópadon hajtott végre \"kemény landolást\" egy helikopter, a pilóta meghalt.","id":"20190610_Epuletbe_csapodott_egy_helikopter_New_Yorkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b3dfbb-c656-4852-95c3-3ec8abccfe4d","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Epuletbe_csapodott_egy_helikopter_New_Yorkban","timestamp":"2019. június. 10. 20:35","title":"Felhőkarcoló tetején zuhant le egy helikopter New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eb8130-2714-4a1f-aa20-0bc5ca984a2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy étterem előtt tűnt fel a vadonatúj, 421 lóerős kompakt Mercedes.","shortLead":"Egy étterem előtt tűnt fel a vadonatúj, 421 lóerős kompakt Mercedes.","id":"20190612_mercedes_amg_a45_s","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3eb8130-2714-4a1f-aa20-0bc5ca984a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34641560-ea6e-40ed-9c6e-982f27e6b412","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_mercedes_amg_a45_s","timestamp":"2019. június. 12. 09:17","title":"Egerben parkolt a még be sem mutatott Mercedes-AMG A45","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiterjedt hiba ütötte fel a fejét a Facebooknál kedden este, ami miatt az oldalak kezelői egyetlen bejegyzést sem tudtak közzétenni. A szolgáltatás később mindenhol helyreállt, újra lehet posztokat írni. ","shortLead":"Kiterjedt hiba ütötte fel a fejét a Facebooknál kedden este, ami miatt az oldalak kezelői egyetlen bejegyzést sem...","id":"20190611_facebook_hiba_nem_lehet_bejegyzest_irni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c3497f-0430-407a-84e5-e87e41fa342a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_facebook_hiba_nem_lehet_bejegyzest_irni","timestamp":"2019. június. 11. 21:21","title":"Baj volt a Facebooknál, sokan nem tudtak bejegyzéseket írni az oldalakra [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ed44ab-2389-49c9-9e60-e1fb6a5a9d87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyiek kritizálták, kevesellték a mentési erőfeszítéseket.\r

\r

","shortLead":"A helyiek kritizálták, kevesellték a mentési erőfeszítéseket.\r

\r

","id":"20190611_Negy_napig_volt_a_keteves_indiai_kisfiu_a_33_meter_mely_kutban_nem_elte_tul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ed44ab-2389-49c9-9e60-e1fb6a5a9d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b8aaff-627e-4656-89b9-edfc2ebc4fc7","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Negy_napig_volt_a_keteves_indiai_kisfiu_a_33_meter_mely_kutban_nem_elte_tul","timestamp":"2019. június. 11. 18:21","title":"Négy napig volt a kétéves indiai kisfiú a 33 méter mély kútban, nem élte túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0af298-bfb7-4c47-a586-f177cb036ef5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit hosszabb és tágasabb utasterű, mint az elődje, és ezzel együtt könnyebb annál. ","shortLead":"Kicsit hosszabb és tágasabb utasterű, mint az elődje, és ezzel együtt könnyebb annál. ","id":"20190612_lelepleztek_az_uj_kombi_3as_bmwt_ime","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd0af298-bfb7-4c47-a586-f177cb036ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a124c8-acc5-489d-a7d7-058d86dda92f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_lelepleztek_az_uj_kombi_3as_bmwt_ime","timestamp":"2019. június. 12. 08:21","title":"Leleplezték a kombi 3-as BMW-t, íme, az akár 374 lóerős újdonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy amerikai pályázatból arra lehet következtetni, hogy fontolóra vették Washingtonban, a Szabad Európa Rádió magyar adásának újraindítását.","shortLead":"Egy amerikai pályázatból arra lehet következtetni, hogy fontolóra vették Washingtonban, a Szabad Európa Rádió magyar...","id":"20190612_Ujraindulhat_a_Szabad_Europa_Radio_magyar_adasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c030088-060d-4685-8f5e-09b65794704f","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Ujraindulhat_a_Szabad_Europa_Radio_magyar_adasa","timestamp":"2019. június. 12. 08:16","title":"Újraindulhat a Szabad Európa Rádió magyar adása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]