[{"available":true,"c_guid":"d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A La Liga nevű focis alkalmazás a telefon mikrofonját használva lehallgatta szurkolóit, hogy kiderítse, melyek azok a kocsmák, ahol a szükséges licenc nélkül közvetítenek mérkőzéseket.","shortLead":"A La Liga nevű focis alkalmazás a telefon mikrofonját használva lehallgatta szurkolóit, hogy kiderítse, melyek azok...","id":"20190613_la_liga_app_focis_alkalmazas_mikrofon_hallgatozas_illegalis_kozvetitesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff8e6a1-b608-4b1c-a0da-480c90256bad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_la_liga_app_focis_alkalmazas_mikrofon_hallgatozas_illegalis_kozvetitesek","timestamp":"2019. június. 13. 18:03","title":"Most derült ki, hogy az egyik legnépszerűbb focis alkalmazás lehallgatta a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lengyelországban több boltot is be kellett zárni, ez után kérdezték a Tesco elnökét, mik a tervei Közép-Európával kapcsolatban.","shortLead":"Lengyelországban több boltot is be kellett zárni, ez után kérdezték a Tesco elnökét, mik a tervei Közép-Európával...","id":"20190613_Nyugtat_a_Tescoelnok_nem_vonulnak_ki_KozepEuropabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92cb061-fedb-4d97-b40e-d960da977f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Nyugtat_a_Tescoelnok_nem_vonulnak_ki_KozepEuropabol","timestamp":"2019. június. 13. 16:22","title":"Nyugtat a Tesco-elnök: nem vonulnak ki Közép-Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli kormányfői találkozót tart csütörtökön Budapesten a négy visegrádi ország.","shortLead":"Rendkívüli kormányfői találkozót tart csütörtökön Budapesten a négy visegrádi ország.","id":"20190612_Rendkivuli_V4es_csucs_lesz_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7a650e-682c-4734-8fcc-653c82e82b04","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Rendkivuli_V4es_csucs_lesz_Budapesten","timestamp":"2019. június. 12. 17:39","title":"Rendkívüli V4-es csúcs lesz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0cffa4c-bba8-4c52-a2d5-e3886d6064ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Ehető virágok, lila karfiol, fekete fokhagyma, piros banán - egy éjjelre kivételezett lehet bárki piacozó az ország gyomrában.","shortLead":" Ehető virágok, lila karfiol, fekete fokhagyma, piros banán - egy éjjelre kivételezett lehet bárki piacozó az ország...","id":"20190613_Ejszakai_piacozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0cffa4c-bba8-4c52-a2d5-e3886d6064ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab81c59a-1ec5-421c-91ee-f79ac924e28d","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Ejszakai_piacozas","timestamp":"2019. június. 13. 20:13","title":"Éjszakai piacozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d20c1b8-8be4-40ce-ba42-4e9a5aae33ed","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Az Antenna Hungária nem akarja elárulni, milyen formában nyújtott segítséget a Fitbalance rendezvényekhez.","shortLead":"Az Antenna Hungária nem akarja elárulni, milyen formában nyújtott segítséget a Fitbalance rendezvényekhez.","id":"20190613_rogan_cecilia_emmi_fitbalance","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d20c1b8-8be4-40ce-ba42-4e9a5aae33ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cdf742-6551-4612-b216-2ea932eaa589","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_rogan_cecilia_emmi_fitbalance","timestamp":"2019. június. 13. 12:29","title":"Az Emmi is támogatja Rogán Cecília bizniszét, megtudtuk, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napi középhőmérséklet az ország jó részén meghaladhatja a 27 fokot.","shortLead":"A napi középhőmérséklet az ország jó részén meghaladhatja a 27 fokot.","id":"20190613_idojaras_kanikula_figyelmeztetes_hosegre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed36b7e-e591-460a-bf49-f375ef545f10","keywords":null,"link":"/elet/20190613_idojaras_kanikula_figyelmeztetes_hosegre","timestamp":"2019. június. 13. 05:15","title":"Itt az igazi kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák ügyészség szerint Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is vizsgálatok folynak. ","shortLead":"Az osztrák ügyészség szerint Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is vizsgálatok folynak. ","id":"20190613_Hutlen_kezeles_gyanuja_miatt_nyomozas_indult_HeinzChristian_Strache_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58437e3e-85a4-4599-800b-ff1f22a32b41","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_Hutlen_kezeles_gyanuja_miatt_nyomozas_indult_HeinzChristian_Strache_ellen","timestamp":"2019. június. 13. 17:00","title":"Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult Heinz-Christian Strache ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"13-0-ra győzték le a thaiföldi válogatottat a csoportkörében.","shortLead":"13-0-ra győzték le a thaiföldi válogatottat a csoportkörében.","id":"20190612_Vilagbajnoki_rekorder_az_amerikai_noi_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638187f3-9a9b-4b0c-ad8c-81e24db449c7","keywords":null,"link":"/sport/20190612_Vilagbajnoki_rekorder_az_amerikai_noi_valogatott","timestamp":"2019. június. 12. 13:29","title":"Világbajnoki rekorder az amerikai női válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]