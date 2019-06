Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1b28616-a20c-48d9-90ea-1c0d1a473aba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint nagyon erős lehet a Kljucsevszkaja vulkáni csoporthoz tartozó Bolsaja Udina vulkán első kitörése, amely nemrég ismét aktív lett.","shortLead":"A tudósok szerint nagyon erős lehet a Kljucsevszkaja vulkáni csoporthoz tartozó Bolsaja Udina vulkán első kitörése...","id":"20190614_bolsaja_udina_kamcsatka_vulkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1b28616-a20c-48d9-90ea-1c0d1a473aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e716f55-258f-48aa-8f5d-d8e072c81c93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_bolsaja_udina_kamcsatka_vulkan","timestamp":"2019. június. 14. 14:03","title":"Ismét aktív egy kamcsatkai vulkán, a kutatók szerint a kitörése katasztrofális lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081e188-c67b-40a3-89b8-766718e68647","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már megvan a közös polgármesterjelölt, de csak később mutatják be. ","shortLead":"Már megvan a közös polgármesterjelölt, de csak később mutatják be. ","id":"20190614_Hat_ellenzeki_part_es_ket_civil_szervezet_is_osszefog_Nyiregyhazan_a_kozos_jeloltekert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2081e188-c67b-40a3-89b8-766718e68647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af927f53-5a3f-4bf9-8e26-f7facbbff164","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Hat_ellenzeki_part_es_ket_civil_szervezet_is_osszefog_Nyiregyhazan_a_kozos_jeloltekert","timestamp":"2019. június. 14. 17:26","title":"Hat ellenzéki párt és két civil szervezet is összefog Nyíregyházán a közös jelöltekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár egy év börtönbüntetés is járhat az ittasan drónt reptetőknek Japánban egy most elfogadott törvény értelmében.","shortLead":"Akár egy év börtönbüntetés is járhat az ittasan drónt reptetőknek Japánban egy most elfogadott törvény értelmében.","id":"20190613_dron_ittas_reszeg_drontorveny_japan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bd7f53-4fad-4c2b-89a8-3b5387a8f780","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_dron_ittas_reszeg_drontorveny_japan","timestamp":"2019. június. 13. 16:33","title":"Tilos lesz Japánban részegen drónt vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66cbb8e-a096-499b-82ab-fc10c25e6726","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"De csak fél évre. A rendvédelmi szervvé átalakuló hivatalt már nem ő fogja vezetni.","shortLead":"De csak fél évre. A rendvédelmi szervvé átalakuló hivatalt már nem ő fogja vezetni.","id":"20190614_Miniszteri_biztos_lesz_a_Menekultugyi_Hivatal_eddigi_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66cbb8e-a096-499b-82ab-fc10c25e6726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd9557f-60f9-4c6b-9033-4a248733c49c","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Miniszteri_biztos_lesz_a_Menekultugyi_Hivatal_eddigi_vezetoje","timestamp":"2019. június. 14. 07:30","title":"Miniszteri biztos lesz a Menekültügyi Hivatal eddigi vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d7fac2-b0a8-49a8-8a8d-b88227a45c97","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Története során először szerezte meg a trófeát a kanadai csapat.","shortLead":"Története során először szerezte meg a trófeát a kanadai csapat.","id":"20190614_toronto_raptors_golden_state_warriors_nba_nagydonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7fac2-b0a8-49a8-8a8d-b88227a45c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d44321-a1fe-4970-98e2-3c8f4fa9040c","keywords":null,"link":"/sport/20190614_toronto_raptors_golden_state_warriors_nba_nagydonto","timestamp":"2019. június. 14. 11:24","title":"A Toronto Raptors az NBA bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4192a54-d2ef-453e-8ae3-563e5b84211f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Se készpénz, se jegy, de még mobil sem kell az új parkolási rendszerhez, melyet első körben tucatnyi zárt parkolóban élesítettek Budapesten.","shortLead":"Se készpénz, se jegy, de még mobil sem kell az új parkolási rendszerhez, melyet első körben tucatnyi zárt parkolóban...","id":"20190613_rollet_parkolas_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4192a54-d2ef-453e-8ae3-563e5b84211f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f33ba5-0b53-4d73-bdf8-724cf1f68cbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_rollet_parkolas_alkalmazas","timestamp":"2019. június. 13. 17:03","title":"12 budapesti parkolóban indul el a teljesen automata parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f7f271-58ab-4278-a15c-50a73ec3210b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterfalvi Attila a Magyar Nemzet hasábjain ment neki az Európai Ügyészségért kampányoló független képviselőnek.","shortLead":"Péterfalvi Attila a Magyar Nemzet hasábjain ment neki az Európai Ügyészségért kampányoló független képviselőnek.","id":"20190614_naih_peterfalvi_attila_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg_online_alairasgyujtes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72f7f271-58ab-4278-a15c-50a73ec3210b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c9bf7a-69d9-4096-af6f-61a0c4378860","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_naih_peterfalvi_attila_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg_online_alairasgyujtes","timestamp":"2019. június. 14. 13:30","title":"A NAIH elnöke szerint Hadházyék online aláírásgyűjtése problémás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4db1aab-d2b7-4afe-96ef-47672ab0238a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Klubrádió volt műsorvezetőjét a Momentum kérte fel.","shortLead":"A Klubrádió volt műsorvezetőjét a Momentum kérte fel.","id":"20190614_Piko_Andras_az_ellenzek_jeloltje_Jozsefvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4db1aab-d2b7-4afe-96ef-47672ab0238a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1785229f-0065-4333-a32c-9d7491a6c1d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Piko_Andras_az_ellenzek_jeloltje_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. június. 14. 08:24","title":"Pikó András az ellenzék jelöltje Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]