Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11b22899-9a8a-4340-95be-43e2b21dc9e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a nagyteljesítményű német sportszedánból nagyon kevés készült a 90-es években.","shortLead":"Ebből a nagyteljesítményű német sportszedánból nagyon kevés készült a 90-es években.","id":"20190615_elado_egy_szuperritka_patika_allapotu_mercedes_e_60_amg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11b22899-9a8a-4340-95be-43e2b21dc9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6511ec8c-8da6-4d4d-b1a1-2b7e5c4835a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_elado_egy_szuperritka_patika_allapotu_mercedes_e_60_amg","timestamp":"2019. június. 15. 06:41","title":"Eladó egy szuperritka, patika állapotú Mercedes E 60 AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3804f5-c17e-4abe-ac02-d9b5b5b39f9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók azonosították az érelmeszesedés mögött álló folyamatot, és állatkísérletekben kimutatták, hogy az akne kezelésére általában használt gyógyszer hatékony gyógymód lehet a betegségre.","shortLead":"Brit kutatók azonosították az érelmeszesedés mögött álló folyamatot, és állatkísérletekben kimutatták, hogy az akne...","id":"20190614_erelmeszesedes_oka_kezeles_akne_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea3804f5-c17e-4abe-ac02-d9b5b5b39f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7601ddb2-0ba3-488a-8c26-8c8256ace603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_erelmeszesedes_oka_kezeles_akne_gyogyszer","timestamp":"2019. június. 14. 08:03","title":"Véletlenül kiderült, mi okozza az érelmeszesedést, sőt gyógyszert is találhattak ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50d442b-c705-4eed-99ae-03036a7de044","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Maisie Williams és Sophie Turner a Széchenyi fürdőben pancsoltak.","shortLead":"Maisie Williams és Sophie Turner a Széchenyi fürdőben pancsoltak.","id":"20190614_Budapesten_suttette_a_hasat_a_Tronok_harca_ket_szinesznoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c50d442b-c705-4eed-99ae-03036a7de044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6683e024-be58-4466-a93f-8af6462ae8ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Budapesten_suttette_a_hasat_a_Tronok_harca_ket_szinesznoje","timestamp":"2019. június. 14. 07:00","title":"Budapesten süttette a hasát a Trónok harca két színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az éjszakai ellenőrzéskor még jól volt, reggelre azonban már nem élt. A férfi halála az osztrák képviselők közt is téma volt.","shortLead":"Az éjszakai ellenőrzéskor még jól volt, reggelre azonban már nem élt. A férfi halála az osztrák képviselők közt is téma...","id":"20190614_Meghalt_egy_magyar_fogoly_egy_becsi_rendorsegi_fogdaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24df7740-2b9b-4e84-9ad3-c740bd9d97d4","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Meghalt_egy_magyar_fogoly_egy_becsi_rendorsegi_fogdaban","timestamp":"2019. június. 14. 04:55","title":"Meghalt egy magyar fogoly egy bécsi rendőrségi fogdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa68a14-bfc5-48d9-bbf9-962a49570e8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután 33-38 fok várható. ","shortLead":"Délután 33-38 fok várható. ","id":"20190615_Ma_tetozik_a_kanikula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa68a14-bfc5-48d9-bbf9-962a49570e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ae2817-e4ca-4519-926b-358cb8202429","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Ma_tetozik_a_kanikula","timestamp":"2019. június. 15. 08:18","title":"Ma tetőzik a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert rossz állapotban van, és kegyeleti okokból sem bocsátaná vízre az üzemeltető cég. Megmenthető részeit várhatóan emlékműnek ajánlják fel.","shortLead":"Mert rossz állapotban van, és kegyeleti okokból sem bocsátaná vízre az üzemeltető cég. Megmenthető részeit várhatóan...","id":"20190614_Nem_szall_tobbe_vizre_a_Hableany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3fa269-fffe-4549-bfad-eaf4ae6e90bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Nem_szall_tobbe_vizre_a_Hableany","timestamp":"2019. június. 14. 20:38","title":"Nem száll többé vízre a Hableány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azt is megmagyarázta a Kisvárda új edzője, hogy ha mindig is Magyarországon szeretett volna edzősködni, akkor miért csak másodszor teszi meg ezt most.","shortLead":"Azt is megmagyarázta a Kisvárda új edzője, hogy ha mindig is Magyarországon szeretett volna edzősködni, akkor miért...","id":"20190613_Miriuta_Laszlo_lett_a_Kisvarda_uj_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dfc07a-067b-4efd-a5f6-84940a4d1afd","keywords":null,"link":"/sport/20190613_Miriuta_Laszlo_lett_a_Kisvarda_uj_edzoje","timestamp":"2019. június. 13. 21:27","title":"Miriuta László lett a Kisvárda új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a július 1-je után született gyerekek után lehet 1 helyett 4 millió forintot elengedni a jelzáloghitelből.","shortLead":"Csak a július 1-je után született gyerekek után lehet 1 helyett 4 millió forintot elengedni a jelzáloghitelből.","id":"20190614_Megerositette_a_kormany_csak_a_julius_utan_szuletett_gyerekek_szamitanak_a_hitel_elengedesenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e715f102-a929-4aa7-9aee-83b7db064fc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Megerositette_a_kormany_csak_a_julius_utan_szuletett_gyerekek_szamitanak_a_hitel_elengedesenel","timestamp":"2019. június. 14. 13:14","title":"Megerősítette a kormány: csak a július után született gyerekek számítanak a hitel elengedésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]