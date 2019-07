Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b64b3da-f04e-4de5-a2a3-b6c1f60ac092","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezt Deutsch Tamás jelentette be a Twitteren.","shortLead":"Ezt Deutsch Tamás jelentette be a Twitteren.","id":"20190703_A_nepparti_frakcio_Jaroka_Liviat_jelolte_az_EP_egyik_alelnokenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b64b3da-f04e-4de5-a2a3-b6c1f60ac092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a8bb83-3611-4d14-b552-979b70b9d754","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_A_nepparti_frakcio_Jaroka_Liviat_jelolte_az_EP_egyik_alelnokenek","timestamp":"2019. július. 03. 05:00","title":"A néppárti frakció Járóka Líviát jelölte az EP egyik alelnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Iszlám Állam nemzetközi terrorsorozattal térhet vissza hála milliárdos dollártartalékainak.","shortLead":"Az Iszlám Állam nemzetközi terrorsorozattal térhet vissza hála milliárdos dollártartalékainak.","id":"20190702_Ujabb_tamadasokra_keszulhet_az_Iszlam_Allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f07dbcf-50aa-4cab-9974-cd720ba70c37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Ujabb_tamadasokra_keszulhet_az_Iszlam_Allam","timestamp":"2019. július. 02. 18:20","title":"Újabb támadásokra készülhet az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5815c463-616f-42f7-bed5-3d6099eada8c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság lezárta az 1996-os ügy vizsgálatát, a nyomozás anyagát pedig átadta az ügyészségnek. 