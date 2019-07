Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán egy karikatúrát posztolt, csak a valóságot nem vette figyelembe. ","shortLead":"Kovács Zoltán egy karikatúrát posztolt, csak a valóságot nem vette figyelembe. ","id":"20190705_A_magyar_kormanyszovivon_kuncog_a_Twitter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8feba6-c3e6-4692-9dcd-5bc5ccaed274","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_A_magyar_kormanyszovivon_kuncog_a_Twitter","timestamp":"2019. július. 05. 17:15","title":"A magyar kormányszóvivőn kuncog a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2400 év alatt megtérülő beruházás után a kínaiak további lehetőségeket látnak az együttműködésben.\r

