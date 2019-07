Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd9c8adb-efb8-42b4-8e72-5e9918bb75b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű Aurus Senat az árát tekintve már egész biztosan a legnemesebb európai luxusautókkal rivalizál.","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű Aurus Senat az árát tekintve már egész biztosan a legnemesebb európai luxusautókkal rivalizál.","id":"20190710_80_millio_forinton_nyit_putyin_orosz_hibrid_luxusautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd9c8adb-efb8-42b4-8e72-5e9918bb75b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1188a2ce-80d3-4f75-a8f9-75a6917771e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_80_millio_forinton_nyit_putyin_orosz_hibrid_luxusautoja","timestamp":"2019. július. 10. 06:41","title":"80 millió forinton nyit Putyin orosz hibrid luxusautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"2002-ben azt mondta, 15 éve ismeri és fantasztikusnak tartja, most azt közölte, soha nem voltak barátok és nem is kedvelte. Az Epstein vádalkuját összehozó jelenlegi munkaügyi minisztert is védelmébe vette. ","shortLead":"2002-ben azt mondta, 15 éve ismeri és fantasztikusnak tartja, most azt közölte, soha nem voltak barátok és nem is...","id":"20190709_Trump_szerint_nem_is_kedveli_a_kiskoruak_megrontasaval_vadolt_milliardost_akit_korabban_dicsert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567b63ca-2f88-4afd-9534-c5024f5f30da","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Trump_szerint_nem_is_kedveli_a_kiskoruak_megrontasaval_vadolt_milliardost_akit_korabban_dicsert","timestamp":"2019. július. 09. 21:02","title":"Trump azt mondja, nem is kedveli a kiskorúak megrontásával vádolt milliárdost, akit korábban dicsért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1f6044-25a6-4cfd-b208-f712a496e4e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Testi, lelki, szellemi feltöltődést ígér a 9. Babel Sound Világzenei Fesztivál július 15-21. között Balatonbogláron.","shortLead":"Testi, lelki, szellemi feltöltődést ígér a 9. Babel Sound Világzenei Fesztivál július 15-21. között Balatonbogláron.","id":"20190711_Indul_a_legcsaladiasabb_vilagzenei_fesztival_a_Balatonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a1f6044-25a6-4cfd-b208-f712a496e4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3401ce1c-4056-4022-97bf-7b9c0acb8d27","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Indul_a_legcsaladiasabb_vilagzenei_fesztival_a_Balatonnal","timestamp":"2019. július. 11. 10:37","title":"Indul a legcsaládiasabb világzenei fesztivál a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7460b64b-03e1-4619-a8f1-08ef5295d709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel maga a miniszterelnök dicsekedett el.","shortLead":"Ezzel maga a miniszterelnök dicsekedett el.","id":"20190709_Paul_Anka_elenekelte_hogy_szereti_Orban_Viktort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7460b64b-03e1-4619-a8f1-08ef5295d709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa80493-7cd1-47f7-8087-3ca0169b6453","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Paul_Anka_elenekelte_hogy_szereti_Orban_Viktort","timestamp":"2019. július. 09. 23:07","title":"Paul Anka elénekelte, hogy szereti Orbán Viktort, Orbán meg kiposztolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6324d09-15b7-4893-9295-08a3bbd9b3d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több csapat ultrái estek egymásnak, repültek a székek, törtek a kirakatok.","shortLead":"Több csapat ultrái estek egymásnak, repültek a székek, törtek a kirakatok.","id":"20190711_pozsony_futballhuliganok_ultrak_tomegverekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6324d09-15b7-4893-9295-08a3bbd9b3d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44af7e1b-946d-43fc-8b2a-51731447d169","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_pozsony_futballhuliganok_ultrak_tomegverekedes","timestamp":"2019. július. 11. 09:06","title":"Szétszedték Pozsonyt a futballhuligánok, 94 ember őrizetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58402852-a863-49ed-ba77-651a0710ef5c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy férfi háziállatként tartotta volna az Ausztráliából rendelt rovarokat, de Kínába nem lehet élő rovart bevinni.","shortLead":"Egy férfi háziállatként tartotta volna az Ausztráliából rendelt rovarokat, de Kínába nem lehet élő rovart bevinni.","id":"20190710_12_elo_varangyolo_gigahangyat_foglaltak_le_a_kinai_vamhatosagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58402852-a863-49ed-ba77-651a0710ef5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7c4bb0-18be-4a52-bc36-5bf2fb5bce09","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_12_elo_varangyolo_gigahangyat_foglaltak_le_a_kinai_vamhatosagok","timestamp":"2019. július. 10. 08:53","title":"12 élő, varangyölő gigahangyát foglaltak le a kínai vámhatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943a35dd-7666-4614-9644-0adaa58132a4","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190710_Marabu_FekNyuz_A_tulaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=943a35dd-7666-4614-9644-0adaa58132a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8209db-860c-4d37-b088-55824e1c0ea8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Marabu_FekNyuz_A_tulaj","timestamp":"2019. július. 10. 20:05","title":"Marabu FékNyúz: A tulaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8318088f-a5d5-4061-a626-12825fdcdfa7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább hat turista életét vesztette csütörtökre virradóra a heves jégesők, szélviharok és esőzések miatt.","shortLead":"Legalább hat turista életét vesztette csütörtökre virradóra a heves jégesők, szélviharok és esőzések miatt.","id":"20190711_turistak_haltak_meg_a_gorogorszagi_viharokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8318088f-a5d5-4061-a626-12825fdcdfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5d757f-f14b-4ff2-a372-382d4e12b19a","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_turistak_haltak_meg_a_gorogorszagi_viharokban","timestamp":"2019. július. 11. 05:25","title":"Turisták haltak meg a görögországi viharokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]