Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f658dc29-7006-427a-83c4-8173aa86a748","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És a darab szempontjából kifejezetten fontos alkotóról van szó.","shortLead":"És a darab szempontjából kifejezetten fontos alkotóról van szó.","id":"20190724_A_Macskak_bizarr_elozetese_egyvalakinek_tuti_bejonne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f658dc29-7006-427a-83c4-8173aa86a748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5dd88e-11f3-4930-945d-b202683b2fe1","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_A_Macskak_bizarr_elozetese_egyvalakinek_tuti_bejonne","timestamp":"2019. július. 24. 11:52","title":"A Macskák bizarr előzetese egyvalakinek tuti bejönne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325d5224-b0ab-4c17-83f3-3b901bd59a19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy A80 telefon legkülönlegesebb része kétségkívül a forgó/forgatható kamera. Ezt mutatja be egy látványos videón a gyártó.","shortLead":"A Samsung Galaxy A80 telefon legkülönlegesebb része kétségkívül a forgó/forgatható kamera. Ezt mutatja be egy látványos...","id":"20190725_samsung_galaxy_a80_forgathato_kamera_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=325d5224-b0ab-4c17-83f3-3b901bd59a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec01abd-17ec-4c77-8f18-f4ca7c6cc5dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_samsung_galaxy_a80_forgathato_kamera_video","timestamp":"2019. július. 25. 10:03","title":"Így lesz látványos a szelfi: videó a Samsung Galaxy A80 forgatható kamerájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a35c449-f9f4-4a5b-ba32-74cae6a82006","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mármint egy őz vagy egy szarvas – a rendőrség hasznos tanácsokkal szolgál a közúti vadelütések elkerülésére, illetve a károk minimalizálására – mit tegyünk, és mit ne.\r

\r

","shortLead":"Mármint egy őz vagy egy szarvas – a rendőrség hasznos tanácsokkal szolgál a közúti vadelütések elkerülésére, illetve...","id":"20190724_Mit_tegyunk_ha_a_nyari_parzasi_idoszakban_autonk_ele_ugrik_egy_nagyvad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a35c449-f9f4-4a5b-ba32-74cae6a82006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f96f631-e414-4f2d-a4a8-9753f3933bd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Mit_tegyunk_ha_a_nyari_parzasi_idoszakban_autonk_ele_ugrik_egy_nagyvad","timestamp":"2019. július. 24. 12:33","title":"Mit tegyünk, ha a nyári párzási időszakban autónk elé ugrik egy nagyvad?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiltakozó nagygyűlést szervez a Magyar Orvosi Kamara.","shortLead":"Tiltakozó nagygyűlést szervez a Magyar Orvosi Kamara.","id":"20190725_A_tulmunkaszerzodes_felmondasaval_fenyegetnek_az_orvosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf985205-21da-4d9c-a8ec-525e4fae296f","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_A_tulmunkaszerzodes_felmondasaval_fenyegetnek_az_orvosok","timestamp":"2019. július. 25. 16:38","title":"A túlmunkaszerződés felmondásával fenyegetnek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város polgármestere szerint félreértés történt, továbbra is Horváth Attila marad az intézmény élén. ","shortLead":"A város polgármestere szerint félreértés történt, továbbra is Horváth Attila marad az intézmény élén. ","id":"20190725_Megis_a_helyen_maradhat_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Miklos_Gimnazium_igazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd0ba2d-cd1b-4b1a-b3e9-7f03153df1de","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Megis_a_helyen_maradhat_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Miklos_Gimnazium_igazgatoja","timestamp":"2019. július. 25. 19:24","title":"Mégis a helyén maradhat a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6faf96-7d75-488d-af75-b0b43f77b8e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 18-40 évesek online sokkal szókimondóbbak, sokszor az arcuk vállalása nélkül nyilvánítanak erőteljes véleményt a digitális térben, ezzel akár megbántva, megalázva másokat – olvasható a Lounge Group megbízásából a Századvég által készített felmérésben. A reprezentatív adatok szerint a válaszadók 70 százaléka nem ismeri személyesen minden online ismerősét.","shortLead":"A 18-40 évesek online sokkal szókimondóbbak, sokszor az arcuk vállalása nélkül nyilvánítanak erőteljes véleményt...","id":"20190725_internethasznalati_szokasok_18_40_eves_magyarok_kommenteles_szemelyes_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f6faf96-7d75-488d-af75-b0b43f77b8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234499d4-bd7b-4e79-82b9-9da918fe325b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_internethasznalati_szokasok_18_40_eves_magyarok_kommenteles_szemelyes_adatok","timestamp":"2019. július. 25. 10:33","title":"Kommentháború dúl a magyar interneten, és sokan még a nevüket sem vállalják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány és sajtója feltűnően érzékeny lett a finn médiapiac pluralizmusára, mióta a finnek az EU soros elnökei, és kiálltak bizonyos EU-s alapértékek mellett. A finn külügyminiszter szerint nem állapot, hogy a kormány ekéz egy másik tagállamot, és párbeszédet szorgalmaz.\r

\r

","shortLead":"A kormány és sajtója feltűnően érzékeny lett a finn médiapiac pluralizmusára, mióta a finnek az EU soros elnökei, és...","id":"20190725_Szijjarto_Peterrel_vitatna_meg_a_finn_kulugyminiszter_kelle_aggodni_a_finn_mediahelyzet_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e9284f-04e8-4349-916a-124c29e715c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Szijjarto_Peterrel_vitatna_meg_a_finn_kulugyminiszter_kelle_aggodni_a_finn_mediahelyzet_miatt","timestamp":"2019. július. 25. 14:01","title":"Szijjártó Péterrel vitatná meg a finn külügyminiszter, kell-e aggódni a finn médiahelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kezdődik a kampány. Főpolgármestert, polgármestereket, helyi képviselőket választunk.","shortLead":"Kezdődik a kampány. Főpolgármestert, polgármestereket, helyi képviselőket választunk.","id":"20190726_Oktober_13ra_tuzte_ki_Ader_az_onkormanyzati_valasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440418f1-bcc1-4ef1-842e-20b63b2ca633","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Oktober_13ra_tuzte_ki_Ader_az_onkormanyzati_valasztast","timestamp":"2019. július. 26. 09:53","title":"Október 13-ra tűzte ki Áder az önkormányzati választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]