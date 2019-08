Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b34ca2c-a992-4832-bbfd-6ff3f5091d39","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hétvégi Formula–1-es Magyar Nagydíj alkalmából a rengeteg híresség mellett sok korábbi versenyző is ellátogatott a Hungaroringre. ","shortLead":"A hétvégi Formula–1-es Magyar Nagydíj alkalmából a rengeteg híresség mellett sok korábbi versenyző is ellátogatott...","id":"20190805_f1_volt_pilotak_magyar_nagydij_hungaroring","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b34ca2c-a992-4832-bbfd-6ff3f5091d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e314239-f0a7-4247-8476-274da2538d67","keywords":null,"link":"/sport/20190805_f1_volt_pilotak_magyar_nagydij_hungaroring","timestamp":"2019. augusztus. 05. 16:33","title":"Legendák lepték el hétvégén a Hungaroringet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elnöki rendelet értelmében a kormányzat javait, értékpapírjait nem lehet az országból \"átutalni, kivinni, visszahívni vagy bármiféle módon manipulálni\". ","shortLead":"Az elnöki rendelet értelmében a kormányzat javait, értékpapírjait nem lehet az országból \"átutalni, kivinni...","id":"20190806_venezuela_nicolas_maduro_juan_guaido_donald_trump_vagyon_zarolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15368ad6-feea-4390-949d-31b9d9135130","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_venezuela_nicolas_maduro_juan_guaido_donald_trump_vagyon_zarolas","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:05","title":"Zároltatta a venezuelai kormány minden vagyonát Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5a1199-ac53-457d-9bc3-9251f958f576","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Arnold Schwarzenegger nem hagyja magára Andy Vajna özvegyét.","shortLead":"Úgy tűnik, Arnold Schwarzenegger nem hagyja magára Andy Vajna özvegyét.","id":"20190806_Vajna_Timea_egy_hollywoodi_hiressegre_biztosan_szamithat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d5a1199-ac53-457d-9bc3-9251f958f576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a74a95f-b86c-4a1b-8b62-7b37eb684258","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Vajna_Timea_egy_hollywoodi_hiressegre_biztosan_szamithat","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:27","title":"Vajna Tímea egy hollywoodi hírességre biztosan számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2089c43-f316-4ca7-b6c2-485dd7bb96a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha győznek a Dinamo Zagreb ellen.","shortLead":"Ha győznek a Dinamo Zagreb ellen.","id":"20190805_BL_szloven_vagy_norveg_ellenfelet_kaphat_a_Ferencvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2089c43-f316-4ca7-b6c2-485dd7bb96a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13f865e-7ffe-44b4-8b37-ad4d6e06b311","keywords":null,"link":"/sport/20190805_BL_szloven_vagy_norveg_ellenfelet_kaphat_a_Ferencvaros","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:43","title":"BL: szlovén vagy norvég ellenfelet kaphat a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d408e201-5e71-401b-ac30-b2460a575659","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Kilenc éve húzódik az ügy.","shortLead":"Kilenc éve húzódik az ügy.","id":"20190806_Rakkelto_anyagokat_talaltak_egy_tarsashaz_alatt_a_lakok_hiaba_perelnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d408e201-5e71-401b-ac30-b2460a575659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a2decd-6dee-4d60-ad0a-f7d8723cec00","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Rakkelto_anyagokat_talaltak_egy_tarsashaz_alatt_a_lakok_hiaba_perelnek","timestamp":"2019. augusztus. 06. 20:10","title":"Rákkeltő anyagokat találtak egy társasház alatt, a lakók hiába perelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f091ea-1d20-415f-943f-ce3e608e2179","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meleg párok forró csókjai egy vodka társaságában, szexuális zaklatás egy borotva reklámjában és egy HIV-fertőzött ember feneke óriásplakátokon. Nem a Coca-Cola az első vagy egyetlen cég, amely társadalmilag fontos témát karolt fel egy reklámkampányban, sőt a nagy márkáknak kifejezetten megéri, ha termékeikhez mélyebb szociális üzenetet is társítanak. Ügyes és félresikerült, bátor és botrányos, de az embereket minden esetben erősen megmozgató reklámokat gyűjtöttünk össze. ","shortLead":"Meleg párok forró csókjai egy vodka társaságában, szexuális zaklatás egy borotva reklámjában és egy HIV-fertőzött ember...","id":"20190806_Megis_hogy_mereszelik__reklamok_amelyek_a_Coca_Cola_plakatjainal_is_nagyobbat_szoltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91f091ea-1d20-415f-943f-ce3e608e2179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e307f0-d8df-4338-920b-5cd72c46b158","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Megis_hogy_mereszelik__reklamok_amelyek_a_Coca_Cola_plakatjainal_is_nagyobbat_szoltak","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:37","title":"Mégis, hogy merészelik? – reklámok, amelyek a Coca-Cola plakátjainál is nagyobbat szóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e95a12f-fca6-4f28-b341-65585ea34712","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Maria Sophia von Erthal bárónő rég elveszett síremlékét a dél-németországi bambergi egyházmegyei múzeumban állították ki. ","shortLead":"Maria Sophia von Erthal bárónő rég elveszett síremlékét a dél-németországi bambergi egyházmegyei múzeumban állították...","id":"20190806_hofeherke_maria_sophia_von_erthal_bamberg_siremlek_grimm_mese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e95a12f-fca6-4f28-b341-65585ea34712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a098b352-7cf9-4e08-abdd-4e3e288524a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190806_hofeherke_maria_sophia_von_erthal_bamberg_siremlek_grimm_mese","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:23","title":"Megtalálták az \"igazi Hófehérke\" sírkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 8chan néhány óra leforgása alatt újabb partnerre akadt, ám nem sokkal később az is kihúzta a lábuk alól a szőnyeget. Az ügy azért nem ennyire egyszerű.","shortLead":"A 8chan néhány óra leforgása alatt újabb partnerre akadt, ám nem sokkal később az is kihúzta a lábuk alól a szőnyeget...","id":"20190806_8chan_gyuloletbeszed_bitmitigate_epik_szolgaltatas_voxility","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04ff97f-3634-486f-9797-f70781731984","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_8chan_gyuloletbeszed_bitmitigate_epik_szolgaltatas_voxility","timestamp":"2019. augusztus. 06. 13:03","title":"Lekapcsolták az internetről az oldalt, ahová a tömeggyilkosság előtt posztoltak az elkövetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]