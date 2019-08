Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38abfec0-ec70-4c8a-a487-af2d82c086a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország és hét szövetségese, többek között Kína és India 130 ezer katona bevonásával tart tömeges terrorelhárító hadgyakorlatot – jelentette be a moszkvai védelmi minisztérium.","shortLead":"Oroszország és hét szövetségese, többek között Kína és India 130 ezer katona bevonásával tart tömeges terrorelhárító...","id":"20190820_130_ezer_katona_reszvetelevel_tartanak_hadgyakorlatot_Oroszorszag_es_szovetsegesei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38abfec0-ec70-4c8a-a487-af2d82c086a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d662f635-8e77-4abe-bf85-bfb8b52dd3f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_130_ezer_katona_reszvetelevel_tartanak_hadgyakorlatot_Oroszorszag_es_szovetsegesei","timestamp":"2019. augusztus. 20. 14:24","title":"130 ezer katona részvételével tartanak hadgyakorlatot Oroszország és szövetségesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22013c7e-7425-4a3a-874f-956e86bea89a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 27 éves francia diák augusztus 9-én adta le első és utolsó segélyhívását, vasárnap találták meg a holttestét.","shortLead":"A 27 éves francia diák augusztus 9-én adta le első és utolsó segélyhívását, vasárnap találták meg a holttestét.","id":"20190818_Holtan_talaltak_Olaszorszagban_a_kilenc_napja_eltunt_francia_turazot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22013c7e-7425-4a3a-874f-956e86bea89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ced9c08-ee1a-49e2-9843-941ab8148481","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Holtan_talaltak_Olaszorszagban_a_kilenc_napja_eltunt_francia_turazot","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:28","title":"Holtan találták Olaszországban a kilenc napja eltűnt francia túrázót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eb434c-e07c-4106-b24c-f1cf7d79e450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár hónapja van jelen az amerikai Lime, máris itt az osztrák hátterű kihívója.","shortLead":"Alig pár hónapja van jelen az amerikai Lime, máris itt az osztrák hátterű kihívója.","id":"20190819_eroller_villanyroller_breezy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eb434c-e07c-4106-b24c-f1cf7d79e450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb17ad6-2965-44d4-b21f-65802afbc7df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_eroller_villanyroller_breezy","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:09","title":"Felbukkant egy újabb e-roller kölcsönző Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d665fb-1485-4e2e-b935-f40de979b327","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Egyre több utazó szenved kárt a légi közlekedésben szaporodó fennakadások miatt. A légitársaságok gyakran sem a kellő tájékoztatást, sem a jogszerű ügyintézést nem biztosítják.","shortLead":"Egyre több utazó szenved kárt a légi közlekedésben szaporodó fennakadások miatt. A légitársaságok gyakran sem a kellő...","id":"201933__fapados_cegek__torolt_jaratok__jogvitak__utjukat_vesztve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22d665fb-1485-4e2e-b935-f40de979b327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b88b5b0-13ea-4a29-bd11-cf7cb52c3838","keywords":null,"link":"/gazdasag/201933__fapados_cegek__torolt_jaratok__jogvitak__utjukat_vesztve","timestamp":"2019. augusztus. 20. 14:00","title":"Légi csaták: „Nem az a csoda, ha nem indul el egy járat, hanem az, ha elindul” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7987ad1-9bf5-4b12-9852-f243bf6262fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Gibraltár brit terület kormányzata visszautasította az Egyesült Államok kérését, hogy tartsa vissza a területi vizei elhagyására készülő iráni tartályhajót, amely várhatóan vasárnap este távozik a brit tengerentúli terület kikötőjéből.","shortLead":"Gibraltár brit terület kormányzata visszautasította az Egyesült Államok kérését, hogy tartsa vissza a területi vizei...","id":"20190818_Gibraltar_elutasitotta_az_irani_tartalyhajo_visszatartasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7987ad1-9bf5-4b12-9852-f243bf6262fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1dfc09-17e7-4915-9d21-1baaeaa463ed","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Gibraltar_elutasitotta_az_irani_tartalyhajo_visszatartasat","timestamp":"2019. augusztus. 18. 18:33","title":"Gibraltár elutasította az iráni tartályhajó visszatartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7034c19c-81ed-4cf9-9632-36dd95878dac","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Már a szemetes is úgy tudja, csúsztatni, hazudni, sunnyogni szükséges.\r

\r

","shortLead":"Már a szemetes is úgy tudja, csúsztatni, hazudni, sunnyogni szükséges.\r

\r

","id":"20190819_Gyarmathy_Eva_Mit_akar_az_egesz_orszag_igy_mukodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7034c19c-81ed-4cf9-9632-36dd95878dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e881a5-30bf-4cda-8ed1-4bb78bb01eca","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Gyarmathy_Eva_Mit_akar_az_egesz_orszag_igy_mukodik","timestamp":"2019. augusztus. 19. 09:25","title":"Gyarmathy Éva: „Mit akar, az egész ország így működik!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lassuló amerikai gazdaság 2021-re recesszióba fordul, egyre több amerikai közgazdász vélekedik így. Egy részük szerint már idén visszaesés lehet.\r

\r

","shortLead":"A lassuló amerikai gazdaság 2021-re recesszióba fordul, egyre több amerikai közgazdász vélekedik így. Egy részük...","id":"20190819_Egyre_tobb_amerikai_kozgazdasz_var_recessziot_2021re","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89e794f-db3c-40de-8c21-38aafdd2127d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190819_Egyre_tobb_amerikai_kozgazdasz_var_recessziot_2021re","timestamp":"2019. augusztus. 19. 13:38","title":"Egyre több amerikai közgazdász vár recessziót 2021-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb68cb9d-a3cb-474a-accb-0ce80903521e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az immár tagadhatatlan klímaváltozás egyik újabb, veszélyes hozadéka az embert fertőző, sőt halálos kockázatot jelentő gombafajok terjedése.","shortLead":"Az immár tagadhatatlan klímaváltozás egyik újabb, veszélyes hozadéka az embert fertőző, sőt halálos kockázatot jelentő...","id":"20190819_globalis_felmelegedessel_egyutt_jaro_gombas_fertozesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb68cb9d-a3cb-474a-accb-0ce80903521e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a42c859-a243-4390-80d0-3c6de6c9f740","keywords":null,"link":"/tudomany/20190819_globalis_felmelegedessel_egyutt_jaro_gombas_fertozesek","timestamp":"2019. augusztus. 19. 12:03","title":"Halálos gombás fertőzések kísérhetik a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]