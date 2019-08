Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b770da31-defb-4335-a92d-07592231389a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Ad Astra – Út a csillagokba főszereplőjeként űrbeli küldetésen eltűnt édesapját keresi. ","shortLead":"Az Ad Astra – Út a csillagokba főszereplőjeként űrbeli küldetésen eltűnt édesapját keresi. ","id":"20190823_Latvanyos_elozetest_kapott_Brad_Pitt_uj_scifije","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b770da31-defb-4335-a92d-07592231389a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5aae83-f8a9-4435-804b-ba6a17e6f413","keywords":null,"link":"/kultura/20190823_Latvanyos_elozetest_kapott_Brad_Pitt_uj_scifije","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:32","title":"Látványos előzetest kapott Brad Pitt új sci-fije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7053360-a42a-4565-83f3-d95e7376d66d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyvárad lesz Oradea.","shortLead":"Nagyvárad lesz Oradea.","id":"20190823_Mostantol_magyarul_is_kiirja_a_MAV_a_hataron_tuli_allomasneveket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7053360-a42a-4565-83f3-d95e7376d66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcba22f-bed2-4263-8352-3a5e0a0b6b6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Mostantol_magyarul_is_kiirja_a_MAV_a_hataron_tuli_allomasneveket","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:14","title":"Mostantól magyarul is kiírja a MÁV a határon túli állomásneveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd5575a-caff-44c0-a99e-9634b4c8feef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 48 éves férfi a gyanú szerint agyonverte az 54 éves áldozatot. ","shortLead":"A 48 éves férfi a gyanú szerint agyonverte az 54 éves áldozatot. ","id":"20190823_Beismero_vallomast_tett_a_balatonfuzfoi_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd5575a-caff-44c0-a99e-9634b4c8feef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcfd802-122f-4b2e-95a7-1bbd461d9565","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Beismero_vallomast_tett_a_balatonfuzfoi_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:51","title":"Beismerő vallomást tett a balatonfűzfői gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök kirohanása miatt az amerikai és a dán külügy telefonon egyeztetett.","shortLead":"Az elnök kirohanása miatt az amerikai és a dán külügy telefonon egyeztetett.","id":"20190822_Trump_sertodott_kisgyerekkent_reagalt_amiert_Gronland_nem_lehet_az_ove","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa2b15c-1095-4f73-860f-89a4c5c6b684","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Trump_sertodott_kisgyerekkent_reagalt_amiert_Gronland_nem_lehet_az_ove","timestamp":"2019. augusztus. 22. 05:52","title":"Trump sértődött kisgyerekként reagált, amiért Grönland nem lehet az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkahelyi baleseteknél az elmúlt öt év legrosszabb statisztikáját produkálta Magyarország az idei első félévben. Az adatok szerint a Budapesten, a középvállalatoknál és a feldolgozóiparban történik a legtöbb baleset. ","shortLead":"A munkahelyi baleseteknél az elmúlt öt év legrosszabb statisztikáját produkálta Magyarország az idei első félévben...","id":"20190823_munkahelyi_baleset_kkv_statisztika_2019_felev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580ef5ca-9242-431f-9d00-f4ee40fb18cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190823_munkahelyi_baleset_kkv_statisztika_2019_felev","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:30","title":"Ezek a legveszélyesebb munkahelyek ma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegeknek elvileg már a János-kórházba kell mennie ortopédiára, de erről nem nagyon tájékoztatják őket. ","shortLead":"A betegeknek elvileg már a János-kórházba kell mennie ortopédiára, de erről nem nagyon tájékoztatják őket. ","id":"20190823_Orvoshiany_miatt_megszunt_az_ortopedia_a_Kutvolgyiben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06de65ec-79a0-400e-ae38-6ae1146d2c00","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Orvoshiany_miatt_megszunt_az_ortopedia_a_Kutvolgyiben","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:23","title":"Orvoshiány miatt megszűnt az ortopédia a Kútvölgyiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19030b73-0a9f-4fae-ae0d-4e5513c36981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton eldördül a kampánypisztoly, de már most mindenki kampányol az őszi önkormányzati választások előtt.","shortLead":"Szombaton eldördül a kampánypisztoly, de már most mindenki kampányol az őszi önkormányzati választások előtt.","id":"20190823_Oriasplakatjai_alig_lesznek_az_ellenzeknek_de_osszehangoljak_a_kampanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19030b73-0a9f-4fae-ae0d-4e5513c36981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3272ea59-46f6-4109-aaaa-ad7dc8d124ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Oriasplakatjai_alig_lesznek_az_ellenzeknek_de_osszehangoljak_a_kampanyt","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:03","title":"Óriásplakátjai alig lesznek az ellenzéknek, de összehangolják a kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ibizai videóba belebukott osztrák alkancellár \"gazdasági téren új irányba áll\". ","shortLead":"Az ibizai videóba belebukott osztrák alkancellár \"gazdasági téren új irányba áll\". ","id":"20190823_Politika_helyett_az_ingatlanszakmaban_folytatja_HeinzChristian_Strache","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb290c80-2970-4b69-954a-62809b7acf04","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Politika_helyett_az_ingatlanszakmaban_folytatja_HeinzChristian_Strache","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:01","title":"Politika helyett az ingatlanszakmában folytatja Heinz-Christian Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]